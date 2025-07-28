https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/daltonlar-suc-orgutu-uyesi-ahmet-aydin-gurcistanda-yakalandi-1098202517.html
Daltonlar suç örgütü üyesi Ahmet Aydın Türkiye'ye iade edildi
Daltonlar suç örgütü üyesi Ahmet Aydın Türkiye'ye iade edildi
Sputnik Türkiye
Daltonlar adlı suç örgütü üyesi Ahmet Aydın'ın Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildiği bildirildi. 28.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-28T22:43+0300
2025-07-28T22:43+0300
2025-07-28T23:02+0300
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Hakkında kırmızı bülten kararı bulunan ve Gürcistan'da 2023'te yakalanarak tutuklanan Daltonlar suç örgütü üyesi Ahmet Aydın Türkiye'ye iade edildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Daltonlar suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında kırmızı bülten kararı çıkarılan şüpheli Ahmet Aydın'ın 24 Mayıs 2023'te Gürcistan'da yakalanarak tutuklandığı hatırlatıldı.Ahmet Aydın'ın Gürcistan'dan Türkiye'ye iadesi sağlanarak, hakkında yakalama işleminin gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, şüphelinin 12 Ocak 2022'de Avcılar'daki bir iş yerinin kurşunlanması, aynı yıl 14 Ekim'de Bahçelievler'de Halil Güzel'in öldürülmesi ve 13 Mayıs 2023'te Bağcılar Devlet Hastanesi'nin önünde 3 kişinin yaralanması eylemlerine karıştığının tespit edildiği belirtildi.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Daltonlar suç örgütü üyesinin yanı sıra 8 suçlunun daha yakalandığını duyurdu. "Bu kabine dönemimizde 416 suçlunun ülkemize iadesini sağladık. Enselerindeyiz, bizden kaçamayacaklar" ifadesine yer veren Yerlikaya Gürcistan'da 6, İspanya, Azerbaycan ve Karadağ'da birer suçlunun Türkiye'ye iadesinin sağlandığını belirtti.
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daltonlar çetesi, son dakika, gürcistan
daltonlar çetesi, son dakika, gürcistan
Daltonlar suç örgütü üyesi Ahmet Aydın Türkiye'ye iade edildi
22:43 28.07.2025 (güncellendi: 23:02 28.07.2025)
Daltonlar adlı suç örgütü üyesi Ahmet Aydın'ın Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildiği bildirildi.
Hakkında kırmızı bülten kararı bulunan ve Gürcistan'da 2023'te yakalanarak tutuklanan Daltonlar suç örgütü üyesi Ahmet Aydın Türkiye'ye iade edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Daltonlar suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında kırmızı bülten kararı çıkarılan şüpheli Ahmet Aydın'ın 24 Mayıs 2023'te Gürcistan'da yakalanarak tutuklandığı hatırlatıldı.
Ahmet Aydın'ın Gürcistan'dan Türkiye'ye iadesi sağlanarak, hakkında yakalama işleminin gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, şüphelinin 12 Ocak 2022'de Avcılar'daki bir iş yerinin kurşunlanması, aynı yıl 14 Ekim'de Bahçelievler'de Halil Güzel'in öldürülmesi ve 13 Mayıs 2023'te Bağcılar Devlet Hastanesi'nin önünde 3 kişinin yaralanması eylemlerine karıştığının tespit edildiği belirtildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Daltonlar suç örgütü üyesinin yanı sıra 8 suçlunun daha yakalandığını duyurdu.
"Bu kabine dönemimizde 416 suçlunun ülkemize iadesini sağladık. Enselerindeyiz, bizden kaçamayacaklar" ifadesine yer veren Yerlikaya Gürcistan'da 6, İspanya, Azerbaycan ve Karadağ'da birer suçlunun Türkiye'ye iadesinin sağlandığını belirtti.