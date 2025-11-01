https://anlatilaninotesi.com.tr/20251101/yesilcamin-efsane-ismi-engin-caglar-hayatini-kaybetti-1100663274.html
Yeşilçam’ın efsane ismi Engin Çağlar hayatını kaybetti
Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden Engin Çağlar, 85 yaşında yaşamını yitirdi. Film-San Vakfı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Film-San Vakfının kurucu üyelerinden ve Türk Sineması’nın değerli oyuncusu Engin Çağlar’a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz” ifadelerini kullandı.Engin Çağlar kimdir?Gerçek adı Çağlan Övet olan Engin Çağlar, 1940 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Şişli Terakki Lisesi ve Robert Koleji’ndeki eğitiminin ardından Almanya’da iç mimarlık eğitimi aldı. 1962’de Ses Dergisi’nin Sinema Artisti Yarışması’nda ikinci olduktan sonra sinemaya adım attı.İlk filmi, Fatma Girik’le birlikte rol aldığı “Öksüz” oldu.Çağlar, 1960’lar ve 70’lerin en üretken Yeşilçam aktörlerinden biriydi. “Kadın Değil Baş belası”, “Kınalı Yapıncak”, “Feride”, “Makber”, “Rüyalar Gerçek Olsa” ve “İntizar” gibi filmlerde başrol oynadı. Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Emel Sayın ve Neşe Karaböcek gibi Yeşilçam yıldızlarıyla unutulmaz filmlere imza attı.1971 Avrupa Güzeli Filiz Vural ile 1972’de evlenen Engin Çağlar’ın Çağlan ve Eser adında iki oğlu bulunuyor. Sanat yaşamı boyunca saygın kişiliği ve beyefendi tavırlarıyla tanınan Çağlar, sinema dünyasında “efendi jön” olarak anılıyordu.Engin Çağlar neden öldü?Onur Akay, sosyal medya hesabından Engin Çağlar'ın ölüm nedeniyle ilgili bir paylaşımda bulundu. Akay, Çağlar'ın gece trafik kazası geçirdiğini ve evinin önünde motosiklet çarpması nedeniyle olay yerinde hayatını kaybettiğini belirtti.İsminin hikayesiGerçek adı Çağlan Övet olan usta sanatçı, sinema ismini nasıl aldığını şöyle anlatmıştı:“Ses Mecmuası’ndan bir arkadaş ‘Çağlan Övet zor, sinema ismin Engin olsun’ dedi.‘Hem Engin hem Çağlan n ile bitiyor, Çağlar yapalım ki anonslarda vursun’ dedim.O günden sonra Engin Çağlar oldum, ama nüfus cüzdanım hâlâ Çağlan Övet.”
Yeşilçam’ın efsane ismi Engin Çağlar hayatını kaybetti
11:29 01.11.2025 (güncellendi: 11:46 01.11.2025)
