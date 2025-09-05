https://anlatilaninotesi.com.tr/20250905/chp-istanbul-il-baskanligina-atanan-heyetten-mujdat-gurbuz-cekildi-1099146947.html

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na atanan heyetten Müjdat Gürbüz çekildi

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na atanan heyetten Müjdat Gürbüz çekildi

Sputnik Türkiye

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na mahkeme tarafından atanan heyette yer alan Müjdat Gürbüz, görevden çekildiğini açıkladı. Heyette daha önce de Hasan Babacan... 05.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-05T18:36+0300

2025-09-05T18:36+0300

2025-09-05T19:02+0300

poli̇ti̇ka

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

cumhuriyet halk partisi (chp) merkez yönetim kurulu (myk)

chp i̇stanbul i̇l merkezi

chp genel merkezi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/05/1099129937_12:0:819:454_1920x0_80_0_0_a7a346170b0fdbae6442a1f6a7af354b.jpg

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na atanan heyetten Müjdat Gürbüz çekildiğini duyurdu.Radyo Sputnik’te gazeteci Mustafa Hoş’a konuşan Gürbüz, kararını ilk kez kamuoyuyla paylaşarak, “Hiç kimsenin baskısı olmadan, YSK açıklaması öncesinde bu kararı aldım” dedi.Heyette daha önce de Hasan Babacan çekildiğini açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250905/chp-istanbul-il-baskanligina-atanan-tekin-saat-verdi-koltuga-oturacagim-1099146214.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

chp, cumhuriyet halk partisi (chp), cumhuriyet halk partisi (chp) merkez yönetim kurulu (myk), chp i̇stanbul i̇l merkezi, chp genel merkezi