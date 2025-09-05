https://anlatilaninotesi.com.tr/20250905/chp-istanbul-il-baskanligina-atanan-heyetten-mujdat-gurbuz-cekildi-1099146947.html
CHP İstanbul İl Başkanlığı’na atanan heyetten Müjdat Gürbüz çekildi
CHP İstanbul İl Başkanlığı'na mahkeme tarafından atanan heyette yer alan Müjdat Gürbüz, görevden çekildiğini açıkladı. Heyette daha önce de Hasan Babacan...
2025-09-05T18:36+0300
2025-09-05T18:36+0300
2025-09-05T19:02+0300
CHP İstanbul İl Başkanlığı’na atanan heyetten Müjdat Gürbüz çekildiğini duyurdu.Radyo Sputnik’te gazeteci Mustafa Hoş’a konuşan Gürbüz, kararını ilk kez kamuoyuyla paylaşarak, “Hiç kimsenin baskısı olmadan, YSK açıklaması öncesinde bu kararı aldım” dedi.Heyette daha önce de Hasan Babacan çekildiğini açıklamıştı.
2025
CHP İstanbul İl Başkanlığı’na mahkeme tarafından atanan heyette yer alan Müjdat Gürbüz, görevden çekildiğini açıkladı. Heyette daha önce de Hasan Babacan çekildiğini duyurmuştu.
CHP İstanbul İl Başkanlığı’na atanan heyetten Müjdat Gürbüz çekildiğini duyurdu.
Radyo Sputnik’te gazeteci Mustafa Hoş’a konuşan Gürbüz, kararını ilk kez kamuoyuyla paylaşarak, “Hiç kimsenin baskısı olmadan, YSK açıklaması öncesinde bu kararı aldım” dedi.
Heyette daha önce de Hasan Babacan çekildiğini açıklamıştı.