https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/yonetmen-ilker-canikligil-gozaltina-alindi-1094856559.html

İlker Canikligil gözaltına alındı

İlker Canikligil gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yönetmen İlker Canikligil hakkında sosyal medya paylaşımları nedeniyle re'sen soruşturma başlattı. Canikligil'in bir... 25.03.2025, Sputnik Türkiye

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yönetmen İlker Canikligil'i 'Suç işlemeye alenen tahrik' ve 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçlarından gözaltına aldı.Gazeteci ve yönetmen İlker Canikligil sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltına alındı. Sanatçının avukatları, müvekkillerinin ifade özgürlüğü kapsamında hareket ettiğini iddia ederek soruşturmaya itiraz edeceklerini duyurdu.İlker Canikligil kimdir?İlker Canikligil, son dönemde sosyal medya paylaşımları nedeniyle açılan soruşturma ve gözaltı kararıyla gündeme geldi. Belgesel yönetmenliği, gazetecilik ve yazarlık yapan Canikligil, kitaplarıyla siyasi ve sosyal analizlerini halka paylaştı. Web platformlarında yaptığı eleştirel paylaşımlarla çoğu kez gündem oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/imamoglunun-bilirkisi-sikayetine-takipsizlik--1094853040.html

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