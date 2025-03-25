https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/yonetmen-ilker-canikligil-gozaltina-alindi-1094856559.html
İlker Canikligil gözaltına alındı
İlker Canikligil gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yönetmen İlker Canikligil hakkında sosyal medya paylaşımları nedeniyle re'sen soruşturma başlattı. Canikligil'in bir... 25.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-25T20:10+0300
2025-03-25T20:10+0300
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cumhuriyet başsavcılığı
mahkeme
mahkeme kararı
savcılık
yönetmen
yönetmenler birliği
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yönetmen İlker Canikligil'i 'Suç işlemeye alenen tahrik' ve 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçlarından gözaltına aldı.Gazeteci ve yönetmen İlker Canikligil sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltına alındı. Sanatçının avukatları, müvekkillerinin ifade özgürlüğü kapsamında hareket ettiğini iddia ederek soruşturmaya itiraz edeceklerini duyurdu.İlker Canikligil kimdir?İlker Canikligil, son dönemde sosyal medya paylaşımları nedeniyle açılan soruşturma ve gözaltı kararıyla gündeme geldi. Belgesel yönetmenliği, gazetecilik ve yazarlık yapan Canikligil, kitaplarıyla siyasi ve sosyal analizlerini halka paylaştı. Web platformlarında yaptığı eleştirel paylaşımlarla çoğu kez gündem oldu.
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i̇lker canikligil, cumhuriyet başsavcılığı, mahkeme, mahkeme kararı, savcılık, yönetmen, yönetmenler birliği, yayın yönetmeni
i̇lker canikligil, cumhuriyet başsavcılığı, mahkeme, mahkeme kararı, savcılık, yönetmen, yönetmenler birliği, yayın yönetmeni
İlker Canikligil gözaltına alındı
20:10 25.03.2025 (güncellendi: 21:09 25.03.2025)
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yönetmen İlker Canikligil hakkında sosyal medya paylaşımları nedeniyle re'sen soruşturma başlattı. Canikligil'in bir videosunda ve paylaşımlarında kullandığı ifadelerin yasalara aykırı olduğu iddiası üzerine savcılık talimatıyla gözaltına alındığı öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yönetmen İlker Canikligil'i 'Suç işlemeye alenen tahrik' ve 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçlarından gözaltına aldı.
Gazeteci ve yönetmen İlker Canikligil sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltına alındı. Sanatçının avukatları, müvekkillerinin ifade özgürlüğü kapsamında hareket ettiğini iddia ederek soruşturmaya itiraz edeceklerini duyurdu.
İlker Canikligil, son dönemde sosyal medya paylaşımları nedeniyle açılan soruşturma ve gözaltı kararıyla gündeme geldi. Belgesel yönetmenliği, gazetecilik ve yazarlık yapan Canikligil, kitaplarıyla siyasi ve sosyal analizlerini halka paylaştı. Web platformlarında yaptığı eleştirel paylaşımlarla çoğu kez gündem oldu.