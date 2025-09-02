CHP lideri Özgür Özel: Gürsel Tekin'i partiden ihraç ettik

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/chp-lideri-ozgur-ozel-gursel-tekini-partiden-ihrac-ettik-1099035944.html
CHP'nin İstanbul Kongresi için iptal kararıyla beraber Özgür Çelik ve yönetim kurulunun görevden alınmasına dair mahkeme kararıyla ilgili konuşan CHP lideri...
CHP Genel Başkanı Özgür Özel Halk TV'de CHP İstanbul İl Kongresi iptali ve sonrasında yaşananlara dair açıklamalarda bulunuyor. Konuşmasında "Ankara'da hakim bulamadıkları için İstanbul'dan bir hakime bu kararı aldırmışlar" diyen Özel, CHP İstanbul İl Başkanlığı’na geçici olarak Gürsel Tekin kayyum olarak atanmasını da değerlendirdi. Özgür Özel, Gürsel Tekin'i partiden ihraç ettiklerini belirtti.
CHP'nin İstanbul Kongresi için iptal kararıyla beraber Özgür Çelik ve yönetim kurulunun görevden alınmasına dair mahkeme kararıyla ilgili konuşan CHP lideri öncelikle hukuki olarak yapılması gereken her şeyi yapacaklarını ifade etti. Çelik, Gürsel Tekin'i partiden ihraç ettiklerini de açıkladı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel Halk TV'de CHP İstanbul İl Kongresi iptali ve sonrasında yaşananlara dair açıklamalarda bulunuyor.
Konuşmasında "Ankara'da hakim bulamadıkları için İstanbul'dan bir hakime bu kararı aldırmışlar" diyen Özel, CHP İstanbul İl Başkanlığı’na geçici olarak Gürsel Tekin kayyum olarak atanmasını da değerlendirdi. Özgür Özel, Gürsel Tekin'i partiden ihraç ettiklerini belirtti.