CHP lideri Özgür Özel: Gürsel Tekin'i partiden ihraç ettik

CHP'nin İstanbul Kongresi için iptal kararıyla beraber Özgür Çelik ve yönetim kurulunun görevden alınmasına dair mahkeme kararıyla ilgili konuşan CHP lideri... 02.09.2025, Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Halk TV'de CHP İstanbul İl Kongresi iptali ve sonrasında yaşananlara dair açıklamalarda bulunuyor. Konuşmasında "Ankara'da hakim bulamadıkları için İstanbul'dan bir hakime bu kararı aldırmışlar" diyen Özel, CHP İstanbul İl Başkanlığı’na geçici olarak Gürsel Tekin kayyum olarak atanmasını da değerlendirdi. Özgür Özel, Gürsel Tekin'i partiden ihraç ettiklerini belirtti.

SON HABERLER

