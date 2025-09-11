https://anlatilaninotesi.com.tr/20250911/chp-istanbul-il-kongresi-davasinda-dosyalar-birlestirildi-1099300003.html

CHP İstanbul İl Kongresi davasında dosyalar birleştirildi

CHP İstanbul İl Kongresi davasında dosyalar birleştirildi

Sputnik Türkiye

CHP 38. İstanbul İl Kongresi’nin ve kongrede alınan kararların iptaline ilişkin hazırlanan davaname, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davayla... 11.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-11T18:42+0300

2025-09-11T18:42+0300

2025-09-11T18:42+0300

poli̇ti̇ka

türkiye

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

cumhuriyet halk partisi (chp) merkez yönetim kurulu (myk)

chp i̇stanbul i̇l merkezi

mahkeme

mahkeme kararı

nöbetçi mahkeme

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0a/1099254406_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_4d48b262aabbc78c430b489db42a04d6.jpg

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan davaname, CHP 38. İstanbul İl Kongresi’nin ve bu kongrede alınan kararların iptalini içeriyordu. CHP delegelerinden Özlem Erkan da benzer gerekçelerle İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak kongrenin iptalini talep etmişti.İstanbul 41. Asliye Hukuk Mahkemesi, iki dosyanın aynı nitelikte olduğuna hükmederek birleşme kararını verdi. Böylece, kongre sürecine ilişkin iddiaların tek dosya üzerinden değerlendirileceği ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250911/chp-istanbul-il-kongresi-icin-iptal-talebine-ret-1099288978.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), cumhuriyet halk partisi (chp) merkez yönetim kurulu (myk), chp i̇stanbul i̇l merkezi, mahkeme, mahkeme kararı, nöbetçi mahkeme