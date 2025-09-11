Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250911/chp-istanbul-il-kongresi-davasinda-dosyalar-birlestirildi-1099300003.html
CHP İstanbul İl Kongresi davasında dosyalar birleştirildi
CHP İstanbul İl Kongresi davasında dosyalar birleştirildi
Sputnik Türkiye
CHP 38. İstanbul İl Kongresi’nin ve kongrede alınan kararların iptaline ilişkin hazırlanan davaname, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davayla... 11.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-11T18:42+0300
2025-09-11T18:42+0300
poli̇ti̇ka
türkiye
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
cumhuriyet halk partisi (chp) merkez yönetim kurulu (myk)
chp i̇stanbul i̇l merkezi
mahkeme
mahkeme kararı
nöbetçi mahkeme
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0a/1099254406_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_4d48b262aabbc78c430b489db42a04d6.jpg
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan davaname, CHP 38. İstanbul İl Kongresi’nin ve bu kongrede alınan kararların iptalini içeriyordu. CHP delegelerinden Özlem Erkan da benzer gerekçelerle İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak kongrenin iptalini talep etmişti.İstanbul 41. Asliye Hukuk Mahkemesi, iki dosyanın aynı nitelikte olduğuna hükmederek birleşme kararını verdi. Böylece, kongre sürecine ilişkin iddiaların tek dosya üzerinden değerlendirileceği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250911/chp-istanbul-il-kongresi-icin-iptal-talebine-ret-1099288978.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0a/1099254406_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_7cff53c08dc900a10fce961c949c8da5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), cumhuriyet halk partisi (chp) merkez yönetim kurulu (myk), chp i̇stanbul i̇l merkezi, mahkeme, mahkeme kararı, nöbetçi mahkeme
türkiye, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), cumhuriyet halk partisi (chp) merkez yönetim kurulu (myk), chp i̇stanbul i̇l merkezi, mahkeme, mahkeme kararı, nöbetçi mahkeme

CHP İstanbul İl Kongresi davasında dosyalar birleştirildi

18:42 11.09.2025
© AACHP kurultay
CHP kurultay - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2025
© AA
Abone ol
CHP 38. İstanbul İl Kongresi’nin ve kongrede alınan kararların iptaline ilişkin hazırlanan davaname, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davayla birleştirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan davaname, CHP 38. İstanbul İl Kongresi’nin ve bu kongrede alınan kararların iptalini içeriyordu.
CHP delegelerinden Özlem Erkan da benzer gerekçelerle İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak kongrenin iptalini talep etmişti.
İstanbul 41. Asliye Hukuk Mahkemesi, iki dosyanın aynı nitelikte olduğuna hükmederek birleşme kararını verdi. Böylece, kongre sürecine ilişkin iddiaların tek dosya üzerinden değerlendirileceği ifade edildi.
Gürsel Tekin - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2025
TÜRKİYE
CHP İstanbul İl Kongresi için iptal talebine ret: Gürsel Tekin'den ilk açıklama
13:06
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала