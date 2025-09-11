https://anlatilaninotesi.com.tr/20250911/chp-istanbul-il-kongresi-davasinda-dosyalar-birlestirildi-1099300003.html
CHP İstanbul İl Kongresi davasında dosyalar birleştirildi
CHP İstanbul İl Kongresi davasında dosyalar birleştirildi
CHP 38. İstanbul İl Kongresi'nin ve kongrede alınan kararların iptaline ilişkin hazırlanan davaname, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davayla...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan davaname, CHP 38. İstanbul İl Kongresi’nin ve bu kongrede alınan kararların iptalini içeriyordu. CHP delegelerinden Özlem Erkan da benzer gerekçelerle İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak kongrenin iptalini talep etmişti.İstanbul 41. Asliye Hukuk Mahkemesi, iki dosyanın aynı nitelikte olduğuna hükmederek birleşme kararını verdi. Böylece, kongre sürecine ilişkin iddiaların tek dosya üzerinden değerlendirileceği ifade edildi.
CHP 38. İstanbul İl Kongresi’nin ve kongrede alınan kararların iptaline ilişkin hazırlanan davaname, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davayla birleştirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan davaname, CHP 38. İstanbul İl Kongresi’nin ve bu kongrede alınan kararların iptalini içeriyordu.
CHP delegelerinden Özlem Erkan da benzer gerekçelerle İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak kongrenin iptalini talep etmişti.
İstanbul 41. Asliye Hukuk Mahkemesi, iki dosyanın aynı nitelikte olduğuna hükmederek birleşme kararını verdi. Böylece, kongre sürecine ilişkin iddiaların tek dosya üzerinden değerlendirileceği ifade edildi.