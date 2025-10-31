https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/kartalkaya-otel-yangini-davasinda-karar-aciklaniyor-otel-sahibi-ergule-agirlastirilmis-muebbet-1100645130.html
Kartalkaya davasında karar: Halit Ergül dahil 11 kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi
Kartalkaya davasında karar: Halit Ergül dahil 11 kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi
Bolu Kartalkaya'da 36'sı çocuk 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel yangınına ilişkin davada otel sahibi Halit Ergül, eşi ve 2 kızı dahil 11 kişi... 31.10.2025
Kartalkaya davasında karar: Halit Ergül dahil 11 kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi
14:18 31.10.2025 (güncellendi: 14:44 31.10.2025)
Ayrıntılar geliyor
Bolu Kartalkaya'da 36'sı çocuk 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel yangınına ilişkin davada otel sahibi Halit Ergül, eşi ve 2 kızı dahil 11 kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklara yangında can veren 44 kişi için ayrıca müebbet hapis cezası da verildi.
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği, 137 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin davada, otel sahibi Halit Ergül'ün de aralarında bulunduğu 11 kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis verildi.
Kartalkaya yangını davasında karar açıklanıyor: 11 sanık için ağırlaştırılmış müebbet
Sanıklar Halit Ergül, eşi Emine Ergül ile kızları Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu, otel müdürü Zeki Yılmaz, Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir, otel sahibinin damadı Emir Aras, Kadir Özdemir, Bolu Belediyesi Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye müdür vekili Kenan Coşkun ve itfaiye eri İrfan Acar 34 çocuğun ölümüne neden olmaktan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Hayatını kaybeden 44 kişi için de müebbet verildi
Bu sanıklar hayatını kaybeden 44 kişi için de müebbet hapis cezasına mahkum edildi. Cezalarda indirim uygulanmadı.
Tutuksuz yargılanan iki kişi tutuklandı
Aldıkları ceza nedeniyle tutuksuz yargılanan İbrahim Polat ve İsmail Karagöz de tutuklandı.
Verilen cezaların açıklanması salonda alkışlarla karşılandı.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 98 sayfalık iddianamede, otel sahipleri, şirket yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri Halit Ergül, Emine Murtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras, Emir Aras, Zeki Yılmaz, Ahmet Demir, Kadir Özdemir, Cemal Özer, Mehmet Salun ile Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve itfaiye eri İrfan Acar hakkında 78 kez "olası kastla öldürme" ile "olası kastla kasten yaralama" suçlarından toplam 1998'er yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.