https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/ayse-tokyaz-cinayeti-cemil-koc-ve-6-kisi-tutuklandi-1097940589.html

Ayşe Tokyaz cinayeti: Cemil Koç ve 6 kişi tutuklandı

Ayşe Tokyaz cinayeti: Cemil Koç ve 6 kişi tutuklandı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz’ı öldürüp valize koyarak cesedini ormanlık alana attığı belirlenen eski polis memuru Cemil Koç'la birlikte hareket... 16.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-16T21:11+0300

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Eyüpsultan'da valiz içinde bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz’ın öldürülmesine ilişkin 7 kişi tutuklandı.Yürütülen soruşturmada, eski polis memuru Cemil Koç ve 6 kişi gözaltına alınmıştı. Cemil Koç 'tasarlayarak öldürme', diğer 6 şüpheli ise 'tasarlayarak öldürmeye yardım etme' suçlamasıyla cezaevine gönderildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/oldurulen-ayse-tokyazin-cesedinin-bavulla-tasindigi-o-anlar-ortaya-cikti-1097926802.html

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türkiye, cinayet, faili meçhul cinayet, cinayet büro amirliği, seri cinayet, cinayet masası, i̇stanbul, i̇stanbul valiliği