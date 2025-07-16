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Ayşe Tokyaz cinayeti: Cemil Koç ve 6 kişi tutuklandı
Ayşe Tokyaz cinayeti: Cemil Koç ve 6 kişi tutuklandı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz’ı öldürüp valize koyarak cesedini ormanlık alana attığı belirlenen eski polis memuru Cemil Koç'la birlikte hareket... 16.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-16T21:11+0300
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Eyüpsultan'da valiz içinde bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz’ın öldürülmesine ilişkin 7 kişi tutuklandı.Yürütülen soruşturmada, eski polis memuru Cemil Koç ve 6 kişi gözaltına alınmıştı. Cemil Koç 'tasarlayarak öldürme', diğer 6 şüpheli ise 'tasarlayarak öldürmeye yardım etme' suçlamasıyla cezaevine gönderildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/oldurulen-ayse-tokyazin-cesedinin-bavulla-tasindigi-o-anlar-ortaya-cikti-1097926802.html
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türkiye, cinayet, faili meçhul cinayet, cinayet büro amirliği, seri cinayet, cinayet masası, i̇stanbul, i̇stanbul valiliği
türkiye, cinayet, faili meçhul cinayet, cinayet büro amirliği, seri cinayet, cinayet masası, i̇stanbul, i̇stanbul valiliği

Ayşe Tokyaz cinayeti: Cemil Koç ve 6 kişi tutuklandı

21:11 16.07.2025 (güncellendi: 21:29 16.07.2025)
© Mustafa Mert KaracaAyşe Tokyaz cinayeti
Ayşe Tokyaz cinayeti - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2025
© Mustafa Mert Karaca
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İstanbul'da üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz’ı öldürüp valize koyarak cesedini ormanlık alana attığı belirlenen eski polis memuru Cemil Koç'la birlikte hareket ettiği tespit edilen 6 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Eyüpsultan'da valiz içinde bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz’ın öldürülmesine ilişkin 7 kişi tutuklandı.
Yürütülen soruşturmada, eski polis memuru Cemil Koç ve 6 kişi gözaltına alınmıştı. Cemil Koç 'tasarlayarak öldürme', diğer 6 şüpheli ise 'tasarlayarak öldürmeye yardım etme' suçlamasıyla cezaevine gönderildi.
Ayşe Tokyaz - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2025
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Öldürülen Ayşe Tokyaz'ın cesedinin bavulla taşındığı o anlar ortaya çıktı
12:29
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