https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/bilecik-ve-izmir-afet-bolgesi-ilan-edildi-1098136686.html
Bilecik ve İzmir afet bölgesi ilan edildi
Bilecik ve İzmir afet bölgesi ilan edildi
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bilecik ve İzmir'de meydana gelen orman yangınları sonrası "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildiğini bildirdi. 25.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-25T12:56+0300
2025-07-25T12:56+0300
2025-07-25T12:56+0300
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ali yerlikaya
bilecik
yangın
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Orman yangınlarından etkilenen İzmir ve Bilecik afet bölgesi ilan edildi.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, orman yangınlarıyla mücadele için destek çalışmaları, yangın bölgelerine gönderilen yardımlar ve soruşturmalara ilişkin bilgileri paylaştı.Afet Gıda, Tarım ve Hayvancılık Grubu tarafından 49 büyükbaş, 37 küçükbaş, 171 kümes hayvanı ve 4 bin 175 kovanın telef olduğunun belirlendiği bilgisini paylaşan Yerlikaya, 1 Mayıs-24 Temmuz arasında Jandarma Genel Komutanlığınca 34 ilde meydana gelen 184 orman yangınına ilişkin yakalanan şüphelilerden 25'inin, Emniyet birimleri tarafından 56 orman yangınına ilişkin yakalanan şüphelilerden de 2'sinin tutuklandığını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/antalyada-orman-yangini-yerlesim-yerlerine-yaklasti-polis-anonslarla-tahliye-etti-1098134288.html
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afet bölgesi, ali yerlikaya, bilecik, yangın, i̇zmir
afet bölgesi, ali yerlikaya, bilecik, yangın, i̇zmir
Bilecik ve İzmir afet bölgesi ilan edildi
Ayrıntılar geliyor
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bilecik ve İzmir'de meydana gelen orman yangınları sonrası "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildiğini bildirdi.
Orman yangınlarından etkilenen İzmir ve Bilecik afet bölgesi ilan edildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, orman yangınlarıyla mücadele için destek çalışmaları, yangın bölgelerine gönderilen yardımlar ve soruşturmalara ilişkin bilgileri paylaştı.
"Kontrol altına alınan ve tehlikesi geçen yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşlarımızın dönüşü sağlandı. Yangınlar nedeniyle 9 ilde 1157 bina, 1458 bağımsız bölüm incelenerek 311 konut, 16 iş yeri ve 50 ahırın yıkık ve ağır hasarlı olduğu belirlendi. Bilecik ve İzmir illerimizde 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edildi. İzmir'de 56, Bilecik'te 26, Sakarya'da 3 konteyner kurulumu gerçekleştirildi. AFAD tarafından yangınlar sonucu oluşan zararın karşılanmasına yönelik toplam 128 milyon 492 bin 242 lira ödenek gönderildi. Defterdarlık ekipleri tarafından yapılan zarar tespit çalışmalarına göre 7 ilimizde 396 haneye AFAD tarafından 76 milyon 810 bin 766 lira, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2 milyon 85 bin lira ödeme yapıldı."
Afet Gıda, Tarım ve Hayvancılık Grubu tarafından 49 büyükbaş, 37 küçükbaş, 171 kümes hayvanı ve 4 bin 175 kovanın telef olduğunun belirlendiği bilgisini paylaşan Yerlikaya, 1 Mayıs-24 Temmuz arasında Jandarma Genel Komutanlığınca 34 ilde meydana gelen 184 orman yangınına ilişkin yakalanan şüphelilerden 25'inin, Emniyet birimleri tarafından 56 orman yangınına ilişkin yakalanan şüphelilerden de 2'sinin tutuklandığını belirtti.