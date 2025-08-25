https://anlatilaninotesi.com.tr/20250825/babasinin-izinden-gidecek-ferdi-zeyrekin-kizi-mimarlik-fakultesini-kazandi-1098810353.html

Babasının izinden gidecek: Ferdi Zeyrek'in kızı mimarlık fakültesini kazandı

Babasının izinden gidecek: Ferdi Zeyrek'in kızı mimarlık fakültesini kazandı

Hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'ın kızı Nehir Zeyrek, mimarlık fakültesini kazandı.

Evinde elektrik çarpması sonucu yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek babasının izinden gidecek. Nehir Zeyrek, mimarlık fakültesini kazandı.Babasının izinden gidecekYKS sonuçları bu sabah açıklandı. Milyonlarca genç ve aileleri heyecanla sonuçları beklerken, geçen haziran ayında yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek de o gençler arasındaydı. Babasının izinden giden genç kız mimarlık fakültesini kazandı. Zeyrek'in sınava götüren CHP Genel Başkanı Özgür Özel de sosyal medyasından ''Ferdi kardeşimin hepimize emanet olan kızı Nehir’imiz, çok arzu ettiği, baba mesleği olan mimarlığı okumak için gerekli puanı aldı'' ifadelerini kullandı.

