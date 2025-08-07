https://anlatilaninotesi.com.tr/20250807/fetonun-mahrem-imami-hakan-kahraman-yakalandi-yurt-disina-kacma-hazirligindaydi-1098430576.html

MİT VE Emniyet'ten ortak operasyon: FETÖ'nün 'mahrem imamı' Hakan Kahraman yakalandı

FETÖ'nün mahrem imamı Hakan Kahraman, MİT'in koordinesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. 07.08.2025, Sputnik Türkiye

FETÖ'nün mahrem yapılanmasında üst düzey pozisyonlarda yer alan 'mahrem imam' Hakan Kahraman yurt dışına kaçma hazırlığındayken Manisa'da yakalandı. Ortak operasyonla yakalandıMİT'in yaptığı istihbari çalışmalar sonucu, Kahraman'ın illegal yollarla yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu tespit edildi. Bunun üzerine, MİT, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Manisa Emniyet Müdürlüğünün düzenlediği ortak operasyonla, FETÖ'nün mahrem yapılanmasında üst düzey pozisyonda yer alan Kahraman yakalandı.Kahraman'ın hakkında mahkumiyet kararı bulunduğu ve arandığı belirtildi.

