MİT VE Emniyet'ten ortak operasyon: FETÖ'nün 'mahrem imamı' Hakan Kahraman yakalandı
MİT VE Emniyet'ten ortak operasyon: FETÖ'nün 'mahrem imamı' Hakan Kahraman yakalandı
Sputnik Türkiye
FETÖ'nün mahrem imamı Hakan Kahraman, MİT'in koordinesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. 07.08.2025, Sputnik Türkiye
türki̇ye
manisa
mi̇t
fetö
hakan kahraman
mahrem imam
FETÖ'nün mahrem yapılanmasında üst düzey pozisyonlarda yer alan 'mahrem imam' Hakan Kahraman yurt dışına kaçma hazırlığındayken Manisa'da yakalandı. Ortak operasyonla yakalandıMİT'in yaptığı istihbari çalışmalar sonucu, Kahraman'ın illegal yollarla yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu tespit edildi. Bunun üzerine, MİT, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Manisa Emniyet Müdürlüğünün düzenlediği ortak operasyonla, FETÖ'nün mahrem yapılanmasında üst düzey pozisyonda yer alan Kahraman yakalandı.Kahraman'ın hakkında mahkumiyet kararı bulunduğu ve arandığı belirtildi.
türki̇ye
manisa
SON HABERLER
manisa, mi̇t, fetö, hakan kahraman, mahrem imam
manisa, mi̇t, fetö, hakan kahraman, mahrem imam

MİT VE Emniyet'ten ortak operasyon: FETÖ'nün 'mahrem imamı' Hakan Kahraman yakalandı

18:47 07.08.2025 (güncellendi: 18:53 07.08.2025)
© AAHakan Kahraman
© AA
Abone ol
FETÖ'nün mahrem imamı Hakan Kahraman, MİT'in koordinesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.
FETÖ'nün mahrem yapılanmasında üst düzey pozisyonlarda yer alan 'mahrem imam' Hakan Kahraman yurt dışına kaçma hazırlığındayken Manisa'da yakalandı.

Ortak operasyonla yakalandı

MİT'in yaptığı istihbari çalışmalar sonucu, Kahraman'ın illegal yollarla yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu tespit edildi. Bunun üzerine, MİT, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Manisa Emniyet Müdürlüğünün düzenlediği ortak operasyonla, FETÖ'nün mahrem yapılanmasında üst düzey pozisyonda yer alan Kahraman yakalandı.
Kahraman'ın hakkında mahkumiyet kararı bulunduğu ve arandığı belirtildi.
