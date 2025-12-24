Türkiye
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı: Ünlü yapımcı Timur Savcı serbest bırakıldı
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı: Ünlü yapımcı Timur Savcı serbest bırakıldı
Ünlü dizi ve film yapımcısı Timur Savcı uyuşturucu operasyonu kapsamında ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. 24.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-24T18:57+0300
2025-12-24T19:13+0300
Dizi sektörünün önde gelen yapım şirketlerinden Tims and B’nin sahibi Timur Savcı, uyuşturucu kullandığı iddiasıyla bugün gözaltına alındı. Savcı, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından saç ve kan örneği alınması amacıyla Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.Adli Tıp’taki işlemler sonrası adliyeye sevk edilen Savcı, yürütülen soruşturma kapsamında savcıya ifade verdi. İfadesinin ardından herhangi bir adli kontrol uygulanmaksızın serbest bırakıldığı öğrenildi.Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı: Ünlü yapımcı Timur Savcı serbest bırakıldı

18:57 24.12.2025 (güncellendi: 19:13 24.12.2025)
Ünlü dizi ve film yapımcısı Timur Savcı uyuşturucu operasyonu kapsamında ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Dizi sektörünün önde gelen yapım şirketlerinden Tims and B’nin sahibi Timur Savcı, uyuşturucu kullandığı iddiasıyla bugün gözaltına alındı.
Savcı, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından saç ve kan örneği alınması amacıyla Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.
Adli Tıp’taki işlemler sonrası adliyeye sevk edilen Savcı, yürütülen soruşturma kapsamında savcıya ifade verdi. İfadesinin ardından herhangi bir adli kontrol uygulanmaksızın serbest bırakıldığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
