https://anlatilaninotesi.com.tr/20251224/uyusturucu-operasyonunda-gozaltina-alinmisti-unlu-yapimci-timur-savci-serbest-birakildi-1102178651.html
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı: Ünlü yapımcı Timur Savcı serbest bırakıldı
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı: Ünlü yapımcı Timur Savcı serbest bırakıldı
Sputnik Türkiye
Ünlü dizi ve film yapımcısı Timur Savcı uyuşturucu operasyonu kapsamında ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. 24.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-24T18:57+0300
2025-12-24T18:57+0300
2025-12-24T19:13+0300
türki̇ye
timur savcı
uyuşturucu
uyuşturucu satıcısı
uyuşturucu operasyonu
uyuşturucu kaçakçılığı
uyuşturucu ticareti
uyuşturucu çetesi
uyuşturucu kullanmaya özendirme
uyuşturucu imalatı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/18/1102165129_0:0:583:329_1920x0_80_0_0_73e2d04a0840abe5afe94bad6b4dc474.jpg
Dizi sektörünün önde gelen yapım şirketlerinden Tims and B’nin sahibi Timur Savcı, uyuşturucu kullandığı iddiasıyla bugün gözaltına alındı. Savcı, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından saç ve kan örneği alınması amacıyla Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.Adli Tıp’taki işlemler sonrası adliyeye sevk edilen Savcı, yürütülen soruşturma kapsamında savcıya ifade verdi. İfadesinin ardından herhangi bir adli kontrol uygulanmaksızın serbest bırakıldığı öğrenildi.Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251224/saranin-uyusturucu-testi-pozitif-cikmisti-fenerbahceli-saglik-calisanlari-dernegi-aciklama-yapti-1102176776.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/18/1102165129_0:0:583:437_1920x0_80_0_0_faaafce40c1f758bf3b00b3c1a2efd94.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
timur savcı, uyuşturucu, uyuşturucu satıcısı, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu çetesi, uyuşturucu kullanmaya özendirme , uyuşturucu imalatı
timur savcı, uyuşturucu, uyuşturucu satıcısı, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu çetesi, uyuşturucu kullanmaya özendirme , uyuşturucu imalatı
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı: Ünlü yapımcı Timur Savcı serbest bırakıldı
18:57 24.12.2025 (güncellendi: 19:13 24.12.2025)
Ünlü dizi ve film yapımcısı Timur Savcı uyuşturucu operasyonu kapsamında ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Dizi sektörünün önde gelen yapım şirketlerinden Tims and B’nin sahibi Timur Savcı, uyuşturucu kullandığı iddiasıyla bugün gözaltına alındı.
Savcı, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından saç ve kan örneği alınması amacıyla Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.
Adli Tıp’taki işlemler sonrası adliyeye sevk edilen Savcı, yürütülen soruşturma kapsamında savcıya ifade verdi. İfadesinin ardından herhangi bir adli kontrol uygulanmaksızın serbest bırakıldığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.