Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu: Bazı isimlerin testleri pozitif çıktı

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu: Bazı isimlerin testleri pozitif çıktı

İstanbul’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda birçok ünlü jandarma tarafından ifadeye çağrıldı. Yapılan testlerde Dilan Polat, Berrak Tüzünataç, Kubilay Aka... 17.10.2025, Sputnik Türkiye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, geçtiğimiz günlerde aralarında Hadise, Dilan Polat, Engin Polat, Demet Evgar, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım ve Berrak Tüzünataç’ın da bulunduğu birçok ünlü, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na çağrıldı.Jandarma ekipleri tarafından yapılan işlemler kapsamında ünlülerin kan, idrar ve saç örnekleri alındı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından ifadeleri alınan ünlüler serbest bırakıldı.Yapılan testlerde bazı isimlerin kan ve saç örneklerinde uyuşturucu madde tespit edildi. Ahaber.com.tr’nin ulaştığı bilgilere göre; Dilan Polat, Derin Talu, Berrak Tüzünataç, Deren Talu, Birce Akalay, Kubilay Aka, Metin Akdülger ve Kaan Yıldırım’ın örneklerinde uyuşturucu maddeye rastlandı.Diğer yandan, Engin Polat, İrem Derici, Feyza Altun ve Ziynet Sali’nin kanında ilaç etken maddesi bulundu. Yetkililer, Derici, Altun ve Sali’nin kullandığı ilaçların yeşil reçeteyle temin edildiğini açıkladı.Bazı ünlülerin test sonuçları ise temiz çıktı. Kanında herhangi bir madde tespit edilmeyen isimler arasında Hadise, Demet Evgar, Duygu Özaslan Mutaf, Zeynep Meriç Aral, Ceren Moray ve Özge Özpirinçci yer aldı.

