Böcek ailesinin ölümüne ilişkin soruşturma: 4 kişi tutuklandı
Böcek ailesinin ölümüne ilişkin soruşturma: 4 kişi tutuklandı
Böcek ailesinin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan midyeci Y.D., lokumcu F.T., kokoreççi E.E. ve kafe işletmecisi F.M.O. tutuklandı. 17.11.2025, Sputnik Türkiye
Ayrıntılar geliyor
Böcek ailesinin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan midyeci Y.D., lokumcu F.T., kokoreççi E.E. ve kafe işletmecisi F.M.O. tutuklandı.