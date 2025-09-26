https://anlatilaninotesi.com.tr/20250926/bahceliden-trc-ittifaki-mesaji-nato-gormezden-geliyorsa-her-iki-yone-bakma-zamani-gelmistir-1099684917.html

Bahçeli'den TRÇ ittifakı mesajı: 'NATO görmezden geliyorsa her iki yöne bakma zamanı gelmiştir'

Bahçeli’den TRÇ ittifakı mesajı: 'NATO görmezden geliyorsa her iki yöne bakma zamanı gelmiştir'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TRÇ İttifakı önerisini detaylandırarak, Türkiye, Rusya ve Çin arasında kurulacak eşit paydaşlık esaslı bir işbirliğinin... 26.09.2025, Sputnik Türkiye

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TRÇ İttifakı önerisi hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Türkgün gazetesine konuşan Bahçeli, Türkiye’nin acil güvenlik ihtiyaçları olduğuna dikkat çekerek, ülkenin komşularının toprak bütünlüğüne en çok önem veren devlet olduğunu söyledi. Bahçeli, “Türkiye, vasıtalı savaş unsurlarıyla ve lobicilik faaliyetleriyle mücadele eden tüm aktörlerle baş başa kalmayı göze alabilecek kapasitededir” dedi.Avrasya’nın stratejik önemiBahçeli, Avrasya coğrafyasının tarih boyunca bir güç mücadelesi alanı olduğuna işaret etti. Hazar Havzası’nın Türkiye için kritik bir bölge olduğunu belirten Bahçeli, “Türkiye bu havzadan akan hidrokarbon kaynaklarının menfez ülkesi durumundadır. Buradan etki alır, buraya etkide bulunur” ifadelerini kullandı.Dünyanın ekonomik üretim merkezinin doğuya kaydığını vurgulayan Bahçeli, “Japonya, Çin, Güney Kore, Hindistan gibi ülkelerin toplam üretimi Batı ülkelerinin üretimini aşmıştır. Bu sürecin geri döndürülmesi şimdilik mümkün görünmemektedir” dedi.Bahçeli, Türk Devletleri Teşkilatı’nın (TDT) giderek uluslararası bir aktör haline geldiğini vurguladı. Türkiye’nin yanı sıra Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan gibi ülkelerin hem Rusya hem Çin ile ilişkilerini sürdürdüğünü belirten Bahçeli, “TDT, Batı, Rusya ve Çin arasındaki mücadelede cazibe ve güç merkezi olabilir” diye konuştu.TRÇ İttifakı önerisiBahçeli, Türkiye, Rusya ve Çin’in eşit paydaşlık temelinde bir araya gelmesi gerektiğini belirterek, “Böyle bir ortak zemin oluştuğunda BDT, ŞİÖ ve TDT, devletlerin egemen eşitliğine saygılı bir anlayışla dünyayı yeniden düzene kavuşturabilir” ifadelerini kullandı.Bahçeli, şunları kaydetti:Bahçeli, Avrasya’da eşit paydaşlık ilkesinin hayati olduğunu vurgulayarak, “Uluslararası güvenlikteki mevcut kaos sürerse bu birlikteliğin güvenlik boyutunu kazanması da kaçınılmazdır. Türkiye tarihsel vizyonuna uygun biçimde yeni bir yol haritası oluşturmalıdır” dedi.

