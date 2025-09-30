Türkiye
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
Komedyen Egemen Şimşek tutuklandı
hakaret
dine hakaret
i̇slam'a hakaret
hakaret davası
hz. muhammed'e hakaret
stand
türkiye, hakaret, dine hakaret, i̇slam'a hakaret, hakaret davası, hz. muhammed'e hakaret, stand
18:37 30.09.2025
© AAEgemen Şimşek
Egemen Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2025
© AA
Komedyen Egemen Şimşek hakkında, stand-up gösterisinde sarf ettiği sözler nedeniyle Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re’sen soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında İstanbul’da gözaltına alınan Şimşek, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Komedyen Egemen Şimşek, stand-up sahnesinde kullandığı ifadeler nedeniyle gündeme geldi.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu ifadeler üzerine re’sen soruşturma başlattı. Şimşek, 'dini değerlere hakaret' suçlamasıyla İstanbul’da gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan komedyen, 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
