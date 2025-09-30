Komedyen Egemen Şimşek tutuklandı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/komedyen-egemen-simsek-tutuklandi-1099802854.html
Komedyen Egemen Şimşek hakkında, stand-up gösterisinde sarf ettiği sözler nedeniyle Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma... 30.09.2025
Komedyen Egemen Şimşek, stand-up sahnesinde kullandığı ifadeler nedeniyle gündeme geldi.Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu ifadeler üzerine re’sen soruşturma başlattı. Şimşek, 'dini değerlere hakaret' suçlamasıyla İstanbul’da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan komedyen, 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Komedyen Egemen Şimşek hakkında, stand-up gösterisinde sarf ettiği sözler nedeniyle Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re’sen soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında İstanbul’da gözaltına alınan Şimşek, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Komedyen Egemen Şimşek, stand-up sahnesinde kullandığı ifadeler nedeniyle gündeme geldi.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu ifadeler üzerine re’sen soruşturma başlattı. Şimşek, 'dini değerlere hakaret' suçlamasıyla İstanbul’da gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan komedyen, 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.