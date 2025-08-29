Fenerbahçe ile Jose Mourinho'nun yolları ayrıldı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250829/fenerbahce-ile-jose-mourinhonun-yollari-ayrildi-1098911014.html
2025-08-29T10:39+0300
2025-08-29T10:39+0300
2025-08-29T10:45+0300
10:39 29.08.2025 (güncellendi: 10:45 29.08.2025)
Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdığını resmen duyurdu. Sarı lacivertlilerin başında 62 maça çıkan Mourinho, 2.02 puan ortalaması yakalamıştı. Portekizli teknik adam yönetiminde son olarak Benfica'ya yenilen Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’ne veda etmişti.
Fenerbahçe, 2024-2025 sezonu başında göreve getirilen dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Kulübün resmi açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
“Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz.”
Portekizli çalıştırıcı, sarı lacivertlilerin başında çıktığı 62 maçta 2.02 puan ortalaması yakaladı. Ancak bu süreçte alınan kritik mağlubiyetler tartışma konusu olmuştu.
Şampiyonlar Ligi’nde hayal kırıklığı
Mourinho yönetiminde son olarak Benfica karşısında sahadan mağlup ayrılan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’ne veda etmişti.