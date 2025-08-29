Türkiye
Fenerbahçe ile Jose Mourinho'nun yolları ayrıldı
Fenerbahçe ile Jose Mourinho'nun yolları ayrıldı
Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdığını resmen duyurdu. Sarı lacivertlilerin başında 62 maça çıkan Mourinho, 2.02 puan ortalaması... 29.08.2025, Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, 2024-2025 sezonu başında göreve getirilen dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdığını açıkladı.Kulübün resmi açıklamasında şu ifadelere yer verildi:“Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz.”62 maçta 2.02 ortalamaPortekizli çalıştırıcı, sarı lacivertlilerin başında çıktığı 62 maçta 2.02 puan ortalaması yakaladı. Ancak bu süreçte alınan kritik mağlubiyetler tartışma konusu olmuştu.Şampiyonlar Ligi’nde hayal kırıklığıMourinho yönetiminde son olarak Benfica karşısında sahadan mağlup ayrılan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’ne veda etmişti.
10:39 29.08.2025 (güncellendi: 10:45 29.08.2025)
Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdığını resmen duyurdu. Sarı lacivertlilerin başında 62 maça çıkan Mourinho, 2.02 puan ortalaması yakalamıştı. Portekizli teknik adam yönetiminde son olarak Benfica'ya yenilen Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’ne veda etmişti.
Fenerbahçe, 2024-2025 sezonu başında göreve getirilen dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Kulübün resmi açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz.

62 maçta 2.02 ortalama

Portekizli çalıştırıcı, sarı lacivertlilerin başında çıktığı 62 maçta 2.02 puan ortalaması yakaladı. Ancak bu süreçte alınan kritik mağlubiyetler tartışma konusu olmuştu.

Şampiyonlar Ligi’nde hayal kırıklığı

Mourinho yönetiminde son olarak Benfica karşısında sahadan mağlup ayrılan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’ne veda etmişti.
