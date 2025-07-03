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SON DAKİKA | Ödemiş'teki yangında can kaybı: Dozer operatörü hayatını kaybetti
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Ödemiş'teki yangında can kaybı: Dozer operatörü hayatını kaybetti
Ödemiş'teki yangında can kaybı: Dozer operatörü hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
İzmir’in Ödemiş ilçesindeki orman yangınına müdahale eden ekipte yer alan dozer operatörü İbrahim Demir, alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti. Öz... 03.07.2025, Sputnik Türkiye
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Ödemiş ilçesindeki yangında, Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı bir dozer operatörü alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti.Öz Orman-İş Sendikası'nın yaptığı açıklamaya göre, İzmir’in Ödemiş ilçesindeki orman yangınına müdahale eden ekipte yer alan bir yangın işçisi hayatını kaybetti, bir işçi ise yaralandı. Yapılan açıklamada, “Konya yangın ekibimizden İzmir Ödemiş’teki orman yangınına desteğe giden değerli işçimiz İbrahim Demir, yangının içinde kalarak hayatını kaybetmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz” denildi.
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i̇zmir, i̇zmir büyükşehir belediye başkanlığı, i̇zmir büyükşehir belediyesi, i̇zmir valiliği, ödemiş, ödemiş belediyesi, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri
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Ödemiş'teki yangında can kaybı: Dozer operatörü hayatını kaybetti

17:59 03.07.2025 (güncellendi: 18:02 03.07.2025)
© AA / Mehmet Emin MengüarslanÖdemiş orman yangını
Ödemiş orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2025
© AA / Mehmet Emin Mengüarslan
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İzmir’in Ödemiş ilçesindeki orman yangınına müdahale eden ekipte yer alan dozer operatörü İbrahim Demir, alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti. Öz Orman-İş Sendikası, Demir’in Konya ekibinden yangına destek için bölgeye gönderildiğini açıkladı. Yangında bir işçinin de yaralandığı bildirildi.
Ödemiş ilçesindeki yangında, Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı bir dozer operatörü alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti.
Öz Orman-İş Sendikası'nın yaptığı açıklamaya göre, İzmir’in Ödemiş ilçesindeki orman yangınına müdahale eden ekipte yer alan bir yangın işçisi hayatını kaybetti, bir işçi ise yaralandı. Yapılan açıklamada, “Konya yangın ekibimizden İzmir Ödemiş’teki orman yangınına desteğe giden değerli işçimiz İbrahim Demir, yangının içinde kalarak hayatını kaybetmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz” denildi.
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