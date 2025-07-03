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Ödemiş'teki yangında can kaybı: Dozer operatörü hayatını kaybetti

Ödemiş'teki yangında can kaybı: Dozer operatörü hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

İzmir’in Ödemiş ilçesindeki orman yangınına müdahale eden ekipte yer alan dozer operatörü İbrahim Demir, alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti. Öz... 03.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-03T17:59+0300

2025-07-03T17:59+0300

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Ödemiş ilçesindeki yangında, Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı bir dozer operatörü alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti.Öz Orman-İş Sendikası'nın yaptığı açıklamaya göre, İzmir’in Ödemiş ilçesindeki orman yangınına müdahale eden ekipte yer alan bir yangın işçisi hayatını kaybetti, bir işçi ise yaralandı. Yapılan açıklamada, “Konya yangın ekibimizden İzmir Ödemiş’teki orman yangınına desteğe giden değerli işçimiz İbrahim Demir, yangının içinde kalarak hayatını kaybetmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz” denildi.

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