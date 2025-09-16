Gürsel Tekin: Kılıçdaroğlu'nu linç eden ekibin hiçbirisi CHP'li değil

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250916/gursel-tekin-kilicdaroglunu-linc-eden-ekibin-hicbirisi-chpli-degil-1099419200.html
16.09.2025
20:51 16.09.2025 (güncellendi: 20:52 16.09.2025)
CHP İstanbul Çağrı Heyeti Başkanı Gürsel Tekin, katıldığı canlı yayında partide yaşanan kriz ve tartışmalara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Tekin, Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüştüğünü belirterek, onu linç eden ekibin hiçbirinin CHP'li olmadığını söyledi.
Gürsel Tekin, Habertürk Tv kanalında son dönemde CHP içinde yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.
Tekin, partiyi adliye koridorlarından kurtarmayı ve krizleri gerçek CHP’lilerle aşmayı hedeflediklerini belirterek, ''Bu Gürsel Tekin’in veya Sayın Özgür Özel’in keyfiyle olacak iş değil. Koskoca savaşlar bitiyor da parti içinde sorunları aşabilecek durumda değilsek yazıklar olsun bize” ifadelerini kullandı.
Kemal Kılıçdaroğlu'yla 2 gün önce görüştüğünü belirten Tekin, ''Sayın Kılıçdaroğlu'nun misyonuyla bizimki apayrı. Sayın Kılıçdaroğlu'nun son 1.5 yılda duygularının ne kadar incitildiğini, belki siz takip etmiyorsunuz. Şuna emin olun, sayın Kılıçdaroğlu'nu linç eden ekibin hiçbirisi CHP'li değil'' dedi.
CHP’nin Sarıyer’deki il binasına ilişkin sürece de değinen Tekin, binanın resmi olarak Çağrı Heyeti’ne ait olduğunu ve partinin tüm yetkililerinin burayı rahatlıkla kullanabileceğini belirtti.