https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/en-dusuk-emekli-maasinin-16-bin-881-tl-ye-yukseltilmesini-iceren-kanun-teklifi-tbmmde-kabul-edildi-1097758940.html
En düşük emekli maaşının 16 bin 881 TL' ye yükseltilmesini içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
En düşük emekli maaşının 16 bin 881 TL' ye yükseltilmesini içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
Sputnik Türkiye
En düşük emekli aylığının 16 bin 881 liraya yükseltilmesine dair düzenlemeyi içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi. En düşük emekli maaşı temmuz ayı ödeme... 10.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-10T01:49+0300
2025-07-10T01:49+0300
2025-07-10T02:41+0300
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TBMM Genel Kurulu'nda, en düşük emekli aylığının 16 bin 881 liraya yükseltilmesine ilişkin düzenlemeyi de içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.En düşük emekli aylığı 14 bin 469 liradan 16 bin 881 liraya yükseltilecek. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre, malullük ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıklar ve aylıklarla birlikte her ay itibarıyla yapılan ödemeler toplamı dosya bazında, ilgili düzenleme uyarınca yapılacak ek ödeme dahil 16 bin 881 liradan az olamayacak. Bu hüküm, temmuz ayı ödeme döneminden itibaren uygulanmak üzere düzenlemenin yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.En düşük emekli maaşına yönelik Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 3 Temmuz'da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/tbmmdeki-bazi-komisyonlar-tatilde-ve-aravermede-calisacak-karar-resmi-gazetede-yayimlandi-1097758736.html
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tbmm, en düşük emekli maaşı, emekli maaşı, son dakika
tbmm, en düşük emekli maaşı, emekli maaşı, son dakika
En düşük emekli maaşının 16 bin 881 TL' ye yükseltilmesini içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
01:49 10.07.2025 (güncellendi: 02:41 10.07.2025)
En düşük emekli aylığının 16 bin 881 liraya yükseltilmesine dair düzenlemeyi içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi. En düşük emekli maaşı temmuz ayı ödeme döneminden itibaren 16 bin 881 liraya yükseltilecek.
TBMM Genel Kurulu'nda, en düşük emekli aylığının 16 bin 881 liraya yükseltilmesine ilişkin düzenlemeyi de içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.
En düşük emekli aylığı 14 bin 469 liradan 16 bin 881 liraya yükseltilecek. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre, malullük ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıklar ve aylıklarla birlikte her ay itibarıyla yapılan ödemeler toplamı dosya bazında, ilgili düzenleme uyarınca yapılacak ek ödeme dahil 16 bin 881 liradan az olamayacak.
Bu hüküm, temmuz ayı ödeme döneminden itibaren uygulanmak üzere düzenlemenin yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.
En düşük emekli maaşına yönelik Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 3 Temmuz'da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilmişti.