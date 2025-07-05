https://anlatilaninotesi.com.tr/20250705/antalya-buyuksehir-belediye-baskani-muhittin-bocek-hakkinda-tutuklama-talebi-1097628801.html
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkında tutuklama talebi
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkında tutuklama talebi
Sputnik Türkiye
Bugün sabah saatlerinden düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, savcılık ifadesinin ardından tutuklama... 05.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-05T20:52+0300
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Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında CHP’li belediyelere düzenlenen operasyonda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sabah saatlerinde gözaltına alındı. Böcek ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.Operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler arasında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250705/adana-ve-adiyamanin-ardindan-antalya-buyuksehir-belediye-baskani-muhittin-bocek-de-gozaltina-alindi-1097618063.html
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muhittin böcek tutuklama
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkında tutuklama talebi
20:52 05.07.2025 (güncellendi: 21:26 05.07.2025)
Bugün sabah saatlerinden düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında CHP’li belediyelere düzenlenen operasyonda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sabah saatlerinde gözaltına alındı. Böcek ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler arasında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de bulunuyor.