İçişleri Bakanlığı Mabel Matiz hakkında suç duyurusunda bulundu

İçişleri Bakanlığı'nca, şarkıcı Mabel Matiz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. 18.09.2025, Sputnik Türkiye

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mabel Matiz'in 'Perperişan' şarkısı hakkında erişim engeli talebinde bulunmasının ardından İçişleri Bakanlığı da şarkıcı hakkında suç duyurusunda bulundu.Bakanlığın resmi sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede şu ifadeler yer aldı:

