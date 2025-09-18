https://anlatilaninotesi.com.tr/20250918/icisleri-bakanligi-mabel-matiz-hakkinda-suc-duyurusunda-bulundu-1099480062.html
İçişleri Bakanlığı Mabel Matiz hakkında suç duyurusunda bulundu
İçişleri Bakanlığı Mabel Matiz hakkında suç duyurusunda bulundu
İçişleri Bakanlığı'nca, şarkıcı Mabel Matiz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.
18.09.2025
2025-09-18T19:56+0300
2025-09-18T20:04+0300
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mabel Matiz'in 'Perperişan' şarkısı hakkında erişim engeli talebinde bulunmasının ardından İçişleri Bakanlığı da şarkıcı hakkında suç duyurusunda bulundu.Bakanlığın resmi sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede şu ifadeler yer aldı:
19:56 18.09.2025 (güncellendi: 20:04 18.09.2025)
İçişleri Bakanlığı'nca, şarkıcı Mabel Matiz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mabel Matiz'in 'Perperişan' şarkısı hakkında erişim engeli talebinde bulunmasının ardından İçişleri Bakanlığı da şarkıcı hakkında suç duyurusunda bulundu.
Bakanlığın resmi sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede şu ifadeler yer aldı:
"Şarkıcı Mabel Matiz hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun 226’ncı maddesi kapsamında, İçişleri Bakanlığımızca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur" açıklamasında bulundu.