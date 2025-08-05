https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/sahte-diploma-skandalinda-yeni-detaylar-e-imzalar-taklit-edildi-baraj-bile-insa-etmisler-1098361684.html
Sahte diploma skandalında yeni detaylar: E-imzalar taklit edildi, baraj bile inşa etmişler
Sahte diploma skandalında yeni detaylar: E-imzalar taklit edildi, baraj bile inşa etmişler
Sputnik Türkiye
Sahte diploma skandalı büyüyor. Şebeke, BTK, YÖK ve MEB’in daire başkanlarına ait e-imzaları kopyalayarak devlet sistemlerine sızdı. 20 kamu yöneticisi adına... 05.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-05T10:42+0300
2025-08-05T10:42+0300
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btk
yök
milli eğitim bakanlığı (meb)
polis
diploma
sahte diploma
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Türkiye'yi sarsan sahte diploma skandalında yeni detaylar gün yüzüne çıktı. Ankara’da yürütülen soruşturmanın ikinci aşamasında, aralarında BTK Başkan Yardımcısı, YÖK Daire Başkanı ve MEB Daire Başkanı gibi kritik görevlerde bulunan kamu personelinin e-imzalarının taklit edildiği ortaya çıktı.Sabah'ın haberine göre, sahte kimlik ve belgelerle üretilen bu e-imzalar aracılığıyla, kamu sistemlerine giriş yapılmış ve sahte diploma ile mezuniyet belgeleri oluşturulmuş.İkinci dalgada 65 kişiye dava açıldıSoruşturmanın ilk aşamasında 134 şüpheli hakkında dava açılmış, 16’sı tutuklanmıştı. İkinci dalgada ise 20’si tutuklu 65 şüpheli hakkında daha Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi’ne iddianame sunuldu.Sanıklar hakkında, "resmi belgede sahtecilik", "bilişim sistemine girme", "verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme" ve "ÖSYM Kanunu’na muhalefet" suçlarından 5 ila 50 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.13 üniversitenin i̇smi listedeSoruşturma kapsamında aralarında Akdeniz Üniversitesi, Yıldız Teknik, Gazi, Ege ve Atatürk Üniversitesi gibi önemli eğitim kurumlarının da yer aldığı 13 üniversitenin öğrenci işleri daire başkanlarının e-imzalarının taklit edildiği belirlendi.Log kayıtlarına göre:Skandalı fark eden ilk isimlerden biri, Gazi Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı Ahmet Mavi oldu. Mavi, ağustos 2023’te OBS sisteminde fark ettiği olağan dışı işlemleri üniversitenin Bilgi İşlem Daire Başkanı Zafer Ayaz ile paylaştı. Ardından sistemin hizmet sağlayıcısı olan Proliz firmasıyla irtibata geçildi ve savcılık bilgilendirildi.Devlette görevli sahte mezunlar ortaya çıktıPolis soruşturmaları, sahte belgelerle mezun olan bazı kişilerin devlet kurumlarında görev yaptığını da ortaya koydu. Bunlar arasında:Muhammet Kaya’nın ayrıca daha önce "resmi belgede sahtecilik" ve "dolandırıcılık" suçlarından arşiv kaydı olduğu belirtildi.Sahte mühendis baraj projelerinde çalışmışBir diğer dikkat çeken isim ise Malamira İnşaat ve Sondaj şirketi yöneticisi Mehmet Baykara. Baykara’nın sahte diploma ile Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği mezunu gösterildiği ve şirketinin Ilısu, Şırnak ve Uludere Barajı gibi projelerde görev aldığı tespit edildi.Ege Üniversitesi’nden sahte mezun gösterilen Emre Gökdemir, Ankara merkezli Gökdemir İnşaat’ın sahibi ve aynı zamanda Keçiörengücü Spor Kulübü’nün isim sponsoru. Gökdemir’in diploması da usulsüz olarak YÖK sistemine işlenmiş.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/yeni-otv-duzenlemesi-sonrasi-bakanlik-harekete-gecti-fark-alan-saticilara-para-cezasi-yolda-1098359360.html
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btk, yök, milli eğitim bakanlığı (meb), polis, diploma, sahte diploma
btk, yök, milli eğitim bakanlığı (meb), polis, diploma, sahte diploma
Sahte diploma skandalında yeni detaylar: E-imzalar taklit edildi, baraj bile inşa etmişler
Sahte diploma skandalı büyüyor. Şebeke, BTK, YÖK ve MEB’in daire başkanlarına ait e-imzaları kopyalayarak devlet sistemlerine sızdı. 20 kamu yöneticisi adına sahte belgeler üretildi. Aralarında baraj projelerinde çalışan sahte mühendisler, memurlar ve üniversite yöneticileri var.
Türkiye'yi sarsan sahte diploma skandalında yeni detaylar gün yüzüne çıktı. Ankara’da yürütülen soruşturmanın ikinci aşamasında, aralarında BTK Başkan Yardımcısı, YÖK Daire Başkanı ve MEB Daire Başkanı gibi kritik görevlerde bulunan kamu personelinin e-imzalarının taklit edildiği ortaya çıktı.
Sabah'ın haberine göre, sahte kimlik ve belgelerle üretilen bu e-imzalar aracılığıyla, kamu sistemlerine giriş yapılmış ve sahte diploma ile mezuniyet belgeleri oluşturulmuş.
İkinci dalgada 65 kişiye dava açıldı
Soruşturmanın ilk aşamasında 134 şüpheli hakkında dava açılmış, 16’sı tutuklanmıştı. İkinci dalgada ise 20’si tutuklu 65 şüpheli hakkında daha Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi’ne iddianame sunuldu.
Sanıklar hakkında, "resmi belgede sahtecilik", "bilişim sistemine girme", "verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme" ve "ÖSYM Kanunu’na muhalefet" suçlarından 5 ila 50 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.
13 üniversitenin i̇smi listede
Soruşturma kapsamında aralarında Akdeniz Üniversitesi, Yıldız Teknik, Gazi, Ege ve Atatürk Üniversitesi gibi önemli eğitim kurumlarının da yer aldığı 13 üniversitenin öğrenci işleri daire başkanlarının e-imzalarının taklit edildiği belirlendi.
Erzurum Atatürk Üniversitesi’nden 18 kişi
Mersin Üniversitesi’nden 6
İnönü Üniversitesi’nden 2 kişiyasadışı mezuniyet
elde etmiş.
Skandalı fark eden ilk isimlerden biri, Gazi Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı Ahmet Mavi oldu. Mavi, ağustos 2023’te OBS sisteminde fark ettiği olağan dışı işlemleri üniversitenin Bilgi İşlem Daire Başkanı Zafer Ayaz ile paylaştı. Ardından sistemin hizmet sağlayıcısı olan Proliz firmasıyla irtibata geçildi ve savcılık bilgilendirildi.
Devlette görevli sahte mezunlar ortaya çıktı
Polis soruşturmaları, sahte belgelerle mezun olan bazı kişilerin devlet kurumlarında görev yaptığını da ortaya koydu. Bunlar arasında:
İstanbul Emniyeti’nde görevli polis memuru Alper Kaan Ç. Adıyaman Besni Kaymakamlığı görevlisi Ahmet Y. Antalya Belek Üniversitesi Genel Sekreter Vekili Muhammet Kaya
da bulunuyor.
Muhammet Kaya’nın ayrıca daha önce "resmi belgede sahtecilik" ve "dolandırıcılık" suçlarından arşiv kaydı olduğu belirtildi.
Sahte mühendis baraj projelerinde çalışmış
Bir diğer dikkat çeken isim ise Malamira İnşaat ve Sondaj şirketi yöneticisi Mehmet Baykara. Baykara’nın sahte diploma ile Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği mezunu gösterildiği ve şirketinin Ilısu, Şırnak ve Uludere Barajı gibi projelerde görev aldığı tespit edildi.
Ege Üniversitesi’nden sahte mezun gösterilen Emre Gökdemir, Ankara merkezli Gökdemir İnşaat’ın sahibi ve aynı zamanda Keçiörengücü Spor Kulübü’nün isim sponsoru. Gökdemir’in diploması da usulsüz olarak YÖK sistemine işlenmiş.