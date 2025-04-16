https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/milli-halterci-yusuf-fehmi-genc-avrupa-sampiyonu-oldu-1095444325.html

Milli halterci Yusuf Fehmi Genç Avrupa Şampiyonu oldu

Milli halterci Yusuf Fehmi Genç Avrupa Şampiyonu oldu

Sputnik Türkiye

Avrupa Halter Şampiyonası’nda 73 kiloda yarışan milli sporcu Yusuf Fehmi Genç, toplamda 348 kilo kaldırarak Avrupa rekorunu egale etti ve altın madalya... 16.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-16T18:19+0300

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Milli halterci Yusuf Fehmi Genç, Avrupa Şampiyonası'nda 73 kiloda toplamda 348 kilo kaldırarak altın madalya kazandı.Avrupa Halter Şampiyonası'nda 73 kiloda yarışan milli sporcu Yusuf Fehmi Genç, Moldova'nın başkenti Kişinev'de düzenlenen organizasyonda koparmada 154 kiloyla gümüş madalya, silkmede ise 194 kiloluk kaldırışıyla Avrupa rekoru kırdı. 22 yaşındaki sporcu, toplam kaldırışta da Avrupa rekorunu egale ederek kariyerinin ilk Avrupa şampiyonluğunu elde etti. Aynı kiloda yarışan diğer milli halterci Muhammed Furkan Özbek ise koparmadaki üç hakkında da başarısız oldu. Ancak silkmede 192 kiloyla gümüş madalyaya uzanarak Türkiye'ye bir madalya daha kazandırdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250310/milli-atici-yusuf-dikec-ve-ilayda-tarhan-altin-madalya-kazandi-1094367075.html

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