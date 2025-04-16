https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/milli-halterci-yusuf-fehmi-genc-avrupa-sampiyonu-oldu-1095444325.html
Milli halterci Yusuf Fehmi Genç Avrupa Şampiyonu oldu
Milli halterci Yusuf Fehmi Genç Avrupa Şampiyonu oldu
Sputnik Türkiye
Avrupa Halter Şampiyonası’nda 73 kiloda yarışan milli sporcu Yusuf Fehmi Genç, toplamda 348 kilo kaldırarak Avrupa rekorunu egale etti ve altın madalya... 16.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-16T18:19+0300
2025-04-16T18:19+0300
2025-04-16T18:19+0300
türki̇ye
halter
türkiye halter federasyonu
dünya gençler halter şampiyonası
avrupa halter şampiyonası
avrupa halter federasyonu
altın madalya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/10/1095444154_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_6aecbde0267c4863a212dd553f91315c.jpg
Milli halterci Yusuf Fehmi Genç, Avrupa Şampiyonası'nda 73 kiloda toplamda 348 kilo kaldırarak altın madalya kazandı.Avrupa Halter Şampiyonası'nda 73 kiloda yarışan milli sporcu Yusuf Fehmi Genç, Moldova'nın başkenti Kişinev'de düzenlenen organizasyonda koparmada 154 kiloyla gümüş madalya, silkmede ise 194 kiloluk kaldırışıyla Avrupa rekoru kırdı. 22 yaşındaki sporcu, toplam kaldırışta da Avrupa rekorunu egale ederek kariyerinin ilk Avrupa şampiyonluğunu elde etti. Aynı kiloda yarışan diğer milli halterci Muhammed Furkan Özbek ise koparmadaki üç hakkında da başarısız oldu. Ancak silkmede 192 kiloyla gümüş madalyaya uzanarak Türkiye'ye bir madalya daha kazandırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250310/milli-atici-yusuf-dikec-ve-ilayda-tarhan-altin-madalya-kazandi-1094367075.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/10/1095444154_88:0:736:486_1920x0_80_0_0_bfbba02a2044af9eb8dee227f239a72d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
halter, türkiye halter federasyonu, dünya gençler halter şampiyonası, avrupa halter şampiyonası, avrupa halter federasyonu , altın madalya
halter, türkiye halter federasyonu, dünya gençler halter şampiyonası, avrupa halter şampiyonası, avrupa halter federasyonu , altın madalya
Milli halterci Yusuf Fehmi Genç Avrupa Şampiyonu oldu
Avrupa Halter Şampiyonası’nda 73 kiloda yarışan milli sporcu Yusuf Fehmi Genç, toplamda 348 kilo kaldırarak Avrupa rekorunu egale etti ve altın madalya kazandı. Koparmada gümüş madalya alan Yusuf Fehmi, silkmede 194 kiloyla Avrupa rekoru kırdı. Aynı kiloda yarışan Muhammed Furkan ise silkmede 192 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalyanın sahibi oldu.
Milli halterci Yusuf Fehmi Genç, Avrupa Şampiyonası'nda 73 kiloda toplamda 348 kilo kaldırarak altın madalya kazandı.
Avrupa Halter Şampiyonası'nda 73 kiloda yarışan milli sporcu Yusuf Fehmi Genç, Moldova'nın başkenti Kişinev'de düzenlenen organizasyonda koparmada 154 kiloyla gümüş madalya, silkmede ise 194 kiloluk kaldırışıyla Avrupa rekoru kırdı. 22 yaşındaki sporcu, toplam kaldırışta da Avrupa rekorunu egale ederek kariyerinin ilk Avrupa şampiyonluğunu elde etti.
Aynı kiloda yarışan diğer milli halterci Muhammed Furkan Özbek ise koparmadaki üç hakkında da başarısız oldu. Ancak silkmede 192 kiloyla gümüş madalyaya uzanarak Türkiye'ye bir madalya daha kazandırdı.