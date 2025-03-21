https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/istanbul-barosu-yonetimi-gorevden-alindi-1094748948.html

İstanbul Barosu yönetimi görevden alındı

İstanbul Barosu yönetimi görevden alındı

Sputnik Türkiye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan davada, İstanbul Barosu Yönetim Kurulu'nun görevden alınmasına karar verildi. Karar kapsamında Baro Başkanı... 21.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-21T19:08+0300

2025-03-21T19:08+0300

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türki̇ye

i̇stanbul

i̇stanbul barosu

i̇brahim kaboğlu

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ypg/pkk

pkk/kck

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İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu ve yönetim kurulu üyeleri görevden alındı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan dava sonucu 22 Aralık'ta Kaboğlu ve yönetim kurulu hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'halkı yanıltıcı bilgi yaymak' suçlamalarıyla soruşturma başlatmıştı. Soruşturmanın gerekçesi olarak etkisiz hale getirilen PKK'lı Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'le ilgili yapılan açıklama gösterildi. Başsavcılık, 14 Ocak'ta Kaboğlu ve yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yeni bir yönetim seçilmesi için dava açmıştı. Ayrıca, Kaboğlu ve 10 yönetim kurulu üyesi hakkında üç yıldan 12 yıla kadar hapis istemiyle fezleke hazırlandığı bildirildi. İstanbul Barosu ise yapılan işlemi anayasayı ihlal etmekle suçlayarak, "Anayasayı ihlal eden savcılar avukatlığa kabulden yoksundur" açıklamasını yaptı.İstanbul Barosu Başkanı ve Yönetim Kurulu'nda kimler var?İstanbul Barosu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri görevden alınma haberinin ardından merak konusu oldu. Baro başkanı ve üyeleri şu şekilde:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/adalet-bakani-tunc-ozgur-ozelin-sokak-cagrisi-yanlis-1094747740.html

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i̇stanbul barosu, i̇brahim kaboğlu görevden alındı mı, i̇stanbul barosu başkanı kim