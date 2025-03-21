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İstanbul Barosu yönetimi görevden alındı
İstanbul Barosu yönetimi görevden alındı
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan davada, İstanbul Barosu Yönetim Kurulu'nun görevden alınmasına karar verildi. Karar kapsamında Baro Başkanı... 21.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-21T19:08+0300
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İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu ve yönetim kurulu üyeleri görevden alındı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan dava sonucu 22 Aralık'ta Kaboğlu ve yönetim kurulu hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'halkı yanıltıcı bilgi yaymak' suçlamalarıyla soruşturma başlatmıştı. Soruşturmanın gerekçesi olarak etkisiz hale getirilen PKK'lı Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'le ilgili yapılan açıklama gösterildi. Başsavcılık, 14 Ocak'ta Kaboğlu ve yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yeni bir yönetim seçilmesi için dava açmıştı. Ayrıca, Kaboğlu ve 10 yönetim kurulu üyesi hakkında üç yıldan 12 yıla kadar hapis istemiyle fezleke hazırlandığı bildirildi. İstanbul Barosu ise yapılan işlemi anayasayı ihlal etmekle suçlayarak, "Anayasayı ihlal eden savcılar avukatlığa kabulden yoksundur" açıklamasını yaptı.İstanbul Barosu Başkanı ve Yönetim Kurulu'nda kimler var?İstanbul Barosu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri görevden alınma haberinin ardından merak konusu oldu. Baro başkanı ve üyeleri şu şekilde:
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i̇stanbul barosu, i̇brahim kaboğlu görevden alındı mı, i̇stanbul barosu başkanı kim
i̇stanbul barosu, i̇brahim kaboğlu görevden alındı mı, i̇stanbul barosu başkanı kim

İstanbul Barosu yönetimi görevden alındı

19:08 21.03.2025 (güncellendi: 20:00 21.03.2025)
© AA CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Özden Kaboğlu
 CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Özden Kaboğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2025
© AA
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan davada, İstanbul Barosu Yönetim Kurulu'nun görevden alınmasına karar verildi. Karar kapsamında Baro Başkanı İbrahim Özden Kabaoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin görevlerine son verildiği resmen açıklandı.
İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu ve yönetim kurulu üyeleri görevden alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan dava sonucu 22 Aralık'ta Kaboğlu ve yönetim kurulu hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'halkı yanıltıcı bilgi yaymak' suçlamalarıyla soruşturma başlatmıştı. Soruşturmanın gerekçesi olarak etkisiz hale getirilen PKK'lı Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'le ilgili yapılan açıklama gösterildi. Başsavcılık, 14 Ocak'ta Kaboğlu ve yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yeni bir yönetim seçilmesi için dava açmıştı. Ayrıca, Kaboğlu ve 10 yönetim kurulu üyesi hakkında üç yıldan 12 yıla kadar hapis istemiyle fezleke hazırlandığı bildirildi. İstanbul Barosu ise yapılan işlemi anayasayı ihlal etmekle suçlayarak, "Anayasayı ihlal eden savcılar avukatlığa kabulden yoksundur" açıklamasını yaptı.

İstanbul Barosu Başkanı ve Yönetim Kurulu'nda kimler var?

İstanbul Barosu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri görevden alınma haberinin ardından merak konusu oldu. Baro başkanı ve üyeleri şu şekilde:
Başkan:
Av. Prof. Dr. İbrahim Özden Kabaoğlu (22121)
Başkan Yardımcısı:
Av. Rukiye Leyla Süren (20539)
Genel Sekreter:
Av. Hürrem Sönmez (21874)
Sayman:
Av. Ahmet Ergin (27344)
Üyeler:
Av. Metin İriz (19825)
Av. Mehmedali Barış Beşli (24280)
Av. Yelda Koçak Urfa (35134)
Av. Fırat Epözdemir (36297)
Av. Ezgi Şahin Yalvarıcı (37470)
Av. Ekim Bilen Selimoğlu (43549)
Av. Bengisu Kadı Çavdar (58941)
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