Papa 14. Leo İstanbul'da: Kutsal Ruh Katedrali'nde toplantıya katılıyor

Papa 14. Leo, İstanbul'da konuştu

Papa 14. Leo, Harbiye'de yer alan Kutsal Ruh Katolik Kilisesi'nde (Saint Esprit Katedrali) piskopos, rahip, diyakoz ve ruhani görevlilerle bir araya gelerek hitapta bulundu.

Papa, Antakya ve bugün İzmir sınırlarında yer alan Efes Antik Kenti gibi yerlerin geçmişte Hristiyan dünyasından önemli kişilere ev sahipliği yaptığına dikkati çekerek, Türkiye'de şu anda farklı kollardan pek çok Hristiyan topluluğunun yaşadığını söyledi.

Papa 14. Leo, programı kapsamında Fransız Fakirhanesi'ni ziyaret edecek.