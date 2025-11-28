Türkiye
621 hakim ve cumhuriyet savcısının görev yeri değişti
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/papa-14-leo-istanbulda-kutsal-ruh-katedralinde-toplantiya-katiliyor-1101370631.html
Papa 14. Leo İstanbul'da: Kutsal Ruh Katedrali'nde toplantıya katılıyor
Papa 14. Leo İstanbul'da: Kutsal Ruh Katedrali'nde toplantıya katılıyor
İlk yurt dışı ziyareti Türkiye'ye olan Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Türkiye ziyaretinin ikinci gününde programına İstanbul'da devam ediyor. 28.11.2025, Sputnik Türkiye
SON HABERLER
новый онлайн для белой редактуры, papa 14. leo
новый онлайн для белой редактуры, papa 14. leo
Papa 14. Leo, Türkiye’de - Sputnik Türkiye

Papa 14. Leo İstanbul'da: Kutsal Ruh Katedrali'nde toplantıya katılıyor

09:24 28.11.2025 (güncellendi: 09:34 28.11.2025)
Abone ol
İlk yurt dışı ziyareti Türkiye'ye olan Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Türkiye ziyaretinin ikinci gününde programına İstanbul'da devam ediyor.
Dünyadaki 1,5 milyar Katolik’in ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı olan Papa 14. Leo, Türkiye ziyaretinin ikinci gününde temaslarına İstanbul'da devam ediyor.
Ankara'dan dün 17.00'de yola çıkan Papa 14. Leo, 19.20 civarında İstanbul Atatürk Havalimanı'na iniş yapmıştı. Papa Leo'nun güzergahındaki Şişli bölgesindeki kiliselerde çanların 13 dakikadan fazla çaldığı duyuldu.
Papa ziyareti kapsamında İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapandı.

İstanbul ve İznik Programı

Papa, akşam İstanbul’a geçecek.
28 Kasım’da Harbiye’deki Saint Esprit Katolik Kilisesi’nde dini görevlilerle toplantı yapacak, ardından Fransız Fakirhanesini ziyaret edecek.
Aynı gün İznik’e helikopterle geçerek İznik Konsili’nin 1700. yıl dönümü etkinliklerine katılacak ve konuşma yapacak.
İznik’ten sonra tekrar İstanbul’a dönüp Vatikan temsilciliğinde görüşmeler yapacak.

Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyaretinin önemli gelişmeleri Sputnik Türkiye'nin canlı anlatımında:

Başlıklar
Önce yenilerÖnce eskiler
10:13 28.11.2025
Papa 14. Leo, İstanbul'da konuştu
Papa 14. Leo, Harbiye'de yer alan Kutsal Ruh Katolik Kilisesi'nde (Saint Esprit Katedrali) piskopos, rahip, diyakoz ve ruhani görevlilerle bir araya gelerek hitapta bulundu.
Papa, Antakya ve bugün İzmir sınırlarında yer alan Efes Antik Kenti gibi yerlerin geçmişte Hristiyan dünyasından önemli kişilere ev sahipliği yaptığına dikkati çekerek, Türkiye'de şu anda farklı kollardan pek çok Hristiyan topluluğunun yaşadığını söyledi.
Papa 14. Leo, programı kapsamında Fransız Fakirhanesi'ni ziyaret edecek.
Papa 14. Leo - Sputnik Türkiye
© AA / Abdülhamid Hoşbaş
09:37 28.11.2025
Papa, Kutsal Ruh (Saint Esprit) Katedrali'nde toplantıya katıldı
Papa 14. Leo, piskoposlar, rahipler, diyakonlar ve ruhani görevlilerle toplantı yapmak üzere Harbiye'deki Kutsal Ruh (Saint Esprit) Katedrali’ne geldi.
Papa 14. Leo, Türkiye’de - Sputnik Türkiye
© AA / Beyza Cömert
Papa 14. Leo, Kutsal Ruh (Saint Esprit) Katedrali’nde - Sputnik Türkiye
© AA / Abdülhamid Hoşbaş
09:28 28.11.2025
Papa 14. Leo'nun İstanbul programı için bazı yollar kapandı
Papa 14. Leo'nun bugün Saint Esprit Kilisesi ve Bomonti Fransız Fakirhanesi'ne yapacağı ziyaret dolayısıyla program bitimine kadar;
Halaskargazi Caddesi, Silahşör Caddesi,
Abide-i Hürriyet Caddesi Halaskargazi istikameti,
Darülaceze Caddesi kesişiminden itibaren Abide-i Hürriyet Caddesi,
Ortakır Sokak ve Cumhuriyet Caddesi iki taraflı trafiğe kapalı
