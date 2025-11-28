Papa 14. Leo İstanbul'da: Kutsal Ruh Katedrali'nde toplantıya katılıyor

Dünyadaki 1,5 milyar Katolik’in ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı olan Papa 14. Leo, Türkiye ziyaretinin ikinci gününde temaslarına İstanbul'da devam ediyor.
Ankara'dan dün 17.00'de yola çıkan Papa 14. Leo, 19.20 civarında İstanbul Atatürk Havalimanı'na iniş yapmıştı. Papa Leo'nun güzergahındaki Şişli bölgesindeki kiliselerde çanların 13 dakikadan fazla çaldığı duyuldu.
Papa ziyareti kapsamında İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapandı.
İstanbul ve İznik Programı
Papa, akşam İstanbul’a geçecek.
28 Kasım’da Harbiye’deki Saint Esprit Katolik Kilisesi’nde dini görevlilerle toplantı yapacak, ardından Fransız Fakirhanesini ziyaret edecek.
Aynı gün İznik’e helikopterle geçerek İznik Konsili’nin 1700. yıl dönümü etkinliklerine katılacak ve konuşma yapacak.
İznik’ten sonra tekrar İstanbul’a dönüp Vatikan temsilciliğinde görüşmeler yapacak.