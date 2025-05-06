https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/ekrem-imamoglu-diplomasinin-iptaline-iliskin-karara-karsi-dava-acti-1095961174.html

Ekrem İmamoğlu, diplomasının iptaline ilişkin karara karşı dava açtı

Ekrem İmamoğlu, diplomasının iptaline ilişkin karara karşı dava açtı

Sputnik Türkiye

Ekrem İmamoğlu, diplomasının iptaline ilişkin karara karşı dava açtı. 06.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-06T12:18+0300

2025-05-06T12:18+0300

2025-05-06T12:21+0300

türki̇ye

ekrem i̇mamoğlu

mehmet pehlivan

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

i̇çişleri bakanlığı

diploma

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İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun avukatı, İmamoğlu'nun diplomasının iptaline ilişkin karara karşı dava açtıklarını duyurdu. İstanbul Üniversitesi tarafından yapılan 18 Mart'ta yapılan açıklamada 'İmamoğlu'yla birlikte 28 kişinin yatay geçiş kararlarının ve bu kararlara dayalı olarak bu kişilerin elde ettikleri mezuniyetlerin ve diplomaların “yokluk” ve “açık hata” gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal edilmesine' denilmişti. '6 Mayıs tarihinde davamızı açmayı anlamlı ve önemli bulduk'İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Müvekkilim Ekrem İmamoğlu’nun 31 yıl önce hukuka uygun olarak aldığı üniversite diploması, hukuk devleti ilkelerine açıkça aykırı biçimde ve idari yetkinin kötüye kullanılmasıyla 18 Mart 2025 tarihinde iptal edilmiştir. Tüm evrensel hukuk ilkelerine, Anayasa’ya ve idare hukukuna aykırı olan bu işlemin iptali için bugün, 6 Mayıs 2025 tarihinde İstanbul İdare Mahkemesi’nde davamızı açmış bulunuyoruz.Bilindiği üzere 6 Mayıs, Türkiye tarihinde demokrasi, hukuk ve tam bağımsızlık idealleri için mücadele edenlerin sembol günüdür. Ekrem İmamoğlu’nun 2019’da kazandığı İstanbul seçimlerinin haksız ve hukuksuz iptali de yine bir 6 Mayıs gününde yaşanmıştır. Tam da bu nedenle, hukuksuzluklara karşı verilen demokrasi, adalet ve bağımsızlık mücadelesinin simgesi olan 6 Mayıs tarihinde davamızı açmayı anlamlı ve önemli bulduk.Bu dava, yalnızca Sayın Ekrem İmamoğlu’nun kişisel hukukunu koruma amacı taşımamaktadır. Aynı zamanda, hukuk devletinin, hukuki güvenlik ilkesinin ve temel hak ve özgürlüklerin korunması adına yürüttüğümüz bir mücadeledir. Bu mücadeleyi, hukuk kurallarına bağlılığımız ve bağımsız yargıya olan güvenimizle sonuna kadar sürdüreceğiz. Adalet yerini buluncaya kadar kararlılıkla mücadelemize devam edecek, hukuksuzluk karşısında asla boyun eğmeyeceğiz." Ne olmuştu?İstanbul Üniversitesi, 18 Mart 2025 tarihinde Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal ettiğini duyurmuştu. Üniversite, benzer durumdaki 28 kişinin daha diplomasını iptal ettiğini açıklamıştı. İBB'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 19 Mart'ta gözaltına alınan İmamoğlu, 23 Mart'ta tutuklanmış, İçişleri Bakanlığı kararıyla İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250318/imamoglunun-diplomasi-iptal-edildi-1094626529.html

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ekrem i̇mamoğlu, mehmet pehlivan, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇çişleri bakanlığı, diploma