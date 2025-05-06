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Ekrem İmamoğlu, diplomasının iptaline ilişkin karara karşı dava açtı
Ekrem İmamoğlu, diplomasının iptaline ilişkin karara karşı dava açtı
Sputnik Türkiye
Ekrem İmamoğlu, diplomasının iptaline ilişkin karara karşı dava açtı. 06.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-06T12:18+0300
2025-05-06T12:21+0300
türki̇ye
ekrem i̇mamoğlu
mehmet pehlivan
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
i̇çişleri bakanlığı
diploma
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İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun avukatı, İmamoğlu'nun diplomasının iptaline ilişkin karara karşı dava açtıklarını duyurdu. İstanbul Üniversitesi tarafından yapılan 18 Mart'ta yapılan açıklamada 'İmamoğlu'yla birlikte 28 kişinin yatay geçiş kararlarının ve bu kararlara dayalı olarak bu kişilerin elde ettikleri mezuniyetlerin ve diplomaların “yokluk” ve “açık hata” gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal edilmesine' denilmişti. '6 Mayıs tarihinde davamızı açmayı anlamlı ve önemli bulduk'İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Müvekkilim Ekrem İmamoğlu’nun 31 yıl önce hukuka uygun olarak aldığı üniversite diploması, hukuk devleti ilkelerine açıkça aykırı biçimde ve idari yetkinin kötüye kullanılmasıyla 18 Mart 2025 tarihinde iptal edilmiştir. Tüm evrensel hukuk ilkelerine, Anayasa’ya ve idare hukukuna aykırı olan bu işlemin iptali için bugün, 6 Mayıs 2025 tarihinde İstanbul İdare Mahkemesi’nde davamızı açmış bulunuyoruz.Bilindiği üzere 6 Mayıs, Türkiye tarihinde demokrasi, hukuk ve tam bağımsızlık idealleri için mücadele edenlerin sembol günüdür. Ekrem İmamoğlu’nun 2019’da kazandığı İstanbul seçimlerinin haksız ve hukuksuz iptali de yine bir 6 Mayıs gününde yaşanmıştır. Tam da bu nedenle, hukuksuzluklara karşı verilen demokrasi, adalet ve bağımsızlık mücadelesinin simgesi olan 6 Mayıs tarihinde davamızı açmayı anlamlı ve önemli bulduk.Bu dava, yalnızca Sayın Ekrem İmamoğlu’nun kişisel hukukunu koruma amacı taşımamaktadır. Aynı zamanda, hukuk devletinin, hukuki güvenlik ilkesinin ve temel hak ve özgürlüklerin korunması adına yürüttüğümüz bir mücadeledir. Bu mücadeleyi, hukuk kurallarına bağlılığımız ve bağımsız yargıya olan güvenimizle sonuna kadar sürdüreceğiz. Adalet yerini buluncaya kadar kararlılıkla mücadelemize devam edecek, hukuksuzluk karşısında asla boyun eğmeyeceğiz." Ne olmuştu?İstanbul Üniversitesi, 18 Mart 2025 tarihinde Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal ettiğini duyurmuştu. Üniversite, benzer durumdaki 28 kişinin daha diplomasını iptal ettiğini açıklamıştı. İBB'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 19 Mart'ta gözaltına alınan İmamoğlu, 23 Mart'ta tutuklanmış, İçişleri Bakanlığı kararıyla İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250318/imamoglunun-diplomasi-iptal-edildi-1094626529.html
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ekrem i̇mamoğlu, mehmet pehlivan, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇çişleri bakanlığı, diploma
ekrem i̇mamoğlu, mehmet pehlivan, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇çişleri bakanlığı, diploma

Ekrem İmamoğlu, diplomasının iptaline ilişkin karara karşı dava açtı

12:18 06.05.2025 (güncellendi: 12:21 06.05.2025)
© AA / Murat Şengülİstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2025
© AA / Murat Şengül
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Ekrem İmamoğlu, diplomasının iptaline ilişkin karara karşı dava açtı.
İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun avukatı, İmamoğlu'nun diplomasının iptaline ilişkin karara karşı dava açtıklarını duyurdu. İstanbul Üniversitesi tarafından yapılan 18 Mart'ta yapılan açıklamada 'İmamoğlu'yla birlikte 28 kişinin yatay geçiş kararlarının ve bu kararlara dayalı olarak bu kişilerin elde ettikleri mezuniyetlerin ve diplomaların “yokluk” ve “açık hata” gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal edilmesine' denilmişti.

'6 Mayıs tarihinde davamızı açmayı anlamlı ve önemli bulduk'

İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Müvekkilim Ekrem İmamoğlu’nun 31 yıl önce hukuka uygun olarak aldığı üniversite diploması, hukuk devleti ilkelerine açıkça aykırı biçimde ve idari yetkinin kötüye kullanılmasıyla 18 Mart 2025 tarihinde iptal edilmiştir. Tüm evrensel hukuk ilkelerine, Anayasa’ya ve idare hukukuna aykırı olan bu işlemin iptali için bugün, 6 Mayıs 2025 tarihinde İstanbul İdare Mahkemesi’nde davamızı açmış bulunuyoruz.
Bilindiği üzere 6 Mayıs, Türkiye tarihinde demokrasi, hukuk ve tam bağımsızlık idealleri için mücadele edenlerin sembol günüdür. Ekrem İmamoğlu’nun 2019’da kazandığı İstanbul seçimlerinin haksız ve hukuksuz iptali de yine bir 6 Mayıs gününde yaşanmıştır. Tam da bu nedenle, hukuksuzluklara karşı verilen demokrasi, adalet ve bağımsızlık mücadelesinin simgesi olan 6 Mayıs tarihinde davamızı açmayı anlamlı ve önemli bulduk.
Bu dava, yalnızca Sayın Ekrem İmamoğlu’nun kişisel hukukunu koruma amacı taşımamaktadır. Aynı zamanda, hukuk devletinin, hukuki güvenlik ilkesinin ve temel hak ve özgürlüklerin korunması adına yürüttüğümüz bir mücadeledir. Bu mücadeleyi, hukuk kurallarına bağlılığımız ve bağımsız yargıya olan güvenimizle sonuna kadar sürdüreceğiz. Adalet yerini buluncaya kadar kararlılıkla mücadelemize devam edecek, hukuksuzluk karşısında asla boyun eğmeyeceğiz."

Ne olmuştu?

İstanbul Üniversitesi, 18 Mart 2025 tarihinde Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal ettiğini duyurmuştu. Üniversite, benzer durumdaki 28 kişinin daha diplomasını iptal ettiğini açıklamıştı.
İBB'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 19 Mart'ta gözaltına alınan İmamoğlu, 23 Mart'ta tutuklanmış, İçişleri Bakanlığı kararıyla İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2025
TÜRKİYE
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diploması iptal edildi
18 Mart, 18:15
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