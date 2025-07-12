https://anlatilaninotesi.com.tr/20250712/leman-dergisi-yazi-isleri-muduru-aslan-ozdemire-tutuklama-talebi-1097838864.html

Leman Dergisi yazı işleri müdürü Aslan Özdemir'e tutuklama talebi

Leman Dergisi yazı işleri müdürü Aslan Özdemir'e tutuklama talebi

Sputnik Türkiye

Leman dergisinde yer alan karikatüre yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan derginin yazı işleri müdürü Aslan Özdemir, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik... 12.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-12T14:39+0300

2025-07-12T14:39+0300

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türki̇ye

türkiye

leman

cumhuriyet başsavcılığı

tutuklama

aslan özdemir

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Leman dergisinde yayımlanan Hazreti Muhammed karikatürleriyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Yurt dışında olduğu tespit edilen derginin yazı işleri müdürü Aslan Özdemir dün, Fransa’dan İstanbul Havalimanı’na iniş yaptıktan sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen Özdemir, savcılıkta verdiği ifadenin ardından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklama talebiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında daha önce, karikatürün sahibi Doğan Pehlevan "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından, derginin yazı işleri müdürü Zafer Aknar, müessese müdürü Ali Yavuz ve grafiker Cebrail Okçu ise "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından tutuklanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/leman-dergisi-yazi-isleri-muduru-aslan-ozdemir-gozaltina-alindi-1097818897.html

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