https://anlatilaninotesi.com.tr/20250712/leman-dergisi-yazi-isleri-muduru-aslan-ozdemire-tutuklama-talebi-1097838864.html
Leman Dergisi yazı işleri müdürü Aslan Özdemir'e tutuklama talebi
Leman Dergisi yazı işleri müdürü Aslan Özdemir'e tutuklama talebi
Sputnik Türkiye
Leman dergisinde yer alan karikatüre yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan derginin yazı işleri müdürü Aslan Özdemir, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik... 12.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-12T14:39+0300
2025-07-12T14:39+0300
2025-07-12T14:39+0300
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leman
cumhuriyet başsavcılığı
tutuklama
aslan özdemir
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Leman dergisinde yayımlanan Hazreti Muhammed karikatürleriyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Yurt dışında olduğu tespit edilen derginin yazı işleri müdürü Aslan Özdemir dün, Fransa’dan İstanbul Havalimanı’na iniş yaptıktan sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen Özdemir, savcılıkta verdiği ifadenin ardından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklama talebiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında daha önce, karikatürün sahibi Doğan Pehlevan "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından, derginin yazı işleri müdürü Zafer Aknar, müessese müdürü Ali Yavuz ve grafiker Cebrail Okçu ise "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından tutuklanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/leman-dergisi-yazi-isleri-muduru-aslan-ozdemir-gozaltina-alindi-1097818897.html
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türkiye, leman, cumhuriyet başsavcılığı, tutuklama, aslan özdemir
türkiye, leman, cumhuriyet başsavcılığı, tutuklama, aslan özdemir
Leman Dergisi yazı işleri müdürü Aslan Özdemir'e tutuklama talebi
Leman dergisinde yer alan karikatüre yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan derginin yazı işleri müdürü Aslan Özdemir, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Leman dergisinde yayımlanan Hazreti Muhammed karikatürleriyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Yurt dışında olduğu tespit edilen derginin yazı işleri müdürü Aslan Özdemir dün, Fransa’dan İstanbul Havalimanı’na iniş yaptıktan sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen Özdemir, savcılıkta verdiği ifadenin ardından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklama talebiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında daha önce, karikatürün sahibi Doğan Pehlevan "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından, derginin yazı işleri müdürü Zafer Aknar, müessese müdürü Ali Yavuz ve grafiker Cebrail Okçu ise "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından tutuklanmıştı.