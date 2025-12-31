https://anlatilaninotesi.com.tr/20251231/yeni-bir-duzen-arayisi-2025-yilinda-kuresel-gundemi-belirleyen-kritik-anlar-dunya-almanaginda-1101269478.html

Yeni bir düzen arayışı: 2025 yılında küresel gündemi belirleyen kritik anlar, dünya almanağında

Yeni bir düzen arayışı: 2025 yılında küresel gündemi belirleyen kritik anlar, dünya almanağında

2025, küresel siyasetin sertleştiği, güç dengelerinin yeniden tartışmaya açıldığı ve dünyanın aynı anda hem diplomasi masalarında hem de kriz alanlarında...

2025 yılı, küresel siyasetin tektonik plakalarının kayması, çatışmaların tırmanması ve diplomasinin sınırlarının zorlandığı bir dönem olarak tarihe geçti. Orta Doğu'da ateş hattının genişlediği, süper güçlerin Alaska buzullarında masaya oturduğu, doğal afetlerin insanlığı sınadığı ve kaybettiğimiz değerli isimlerin ardından matem tuttuğumuz bu yıl, dünya düzeninin yeniden şekillendiğine tanıklık etti.2025, küresel güç dengesinin köklü değişimlere sahne olduğu bir yıl oldu. ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya lideri Vladimir Putin ile Alaska'da gerçekleştirdiği tarihi zirve, Soğuk Savaş sonrası dönemin belki de en kritik diplomatik temasını oluşturdu. Kutup Dairesi'nin hemen altında gerçekleşen bu görüşme, Ukrayna krizinden Arktik'teki stratejik rekabete, enerji politikalarından nükleer silahsızlanmaya kadar geniş bir yelpazede mesajlar içerdi.Ortadoğu'da yaşanan gelişmeler ise 2025'in en kanlı ve karmaşık başlıklarını oluşturdu. İsrail'in Gazze'deki operasyonları tüm yıl boyunca uluslararası gündemi meşgul ederken, İran ile gerginlik sıcak çatışmaya dönüştü. Bölgesel güçlerin pozisyon aldığı, insani krizin derinleştiği ve diplomatik çözüm arayışlarının tıkandığı bir dönem yaşandı. Tel Aviv ile Tahran arasındaki karşılıklı saldırılar, bölgesel savaş senaryolarını masaya taşıdı.Küresel liderler diplomasisi 2025'te yoğun bir tempoyla devam etti. G7, G20 ve NATO zirvelerinin yanı sıra ikili ve üçlü görüşmeler, dünya siyasetinin nabzını tuttu. Çin-ABD rekabeti, Avrupa'nın güvenlik mimarisi, küresel ticaret savaşları ve iklim müzakereleri liderler arasındaki temasların ana gündemini oluşturdu.2025, insanlığa acı dersler veren bir yıl olduDoğal afetler açısından 2025, insanlığa acı dersler veren bir yıl oldu. İklim değişikliğinin etkilerinin daha da belirginleştiği bu dönemde, yıkıcı depremlerden sel felaketlerine, yangınlardan kasırgalara kadar geniş bir yelpazede yaşanan doğal afetler, binlerce insanın hayatını kaybetmesine ve milyonların yerinden olmasına neden oldu. Her felaket, iklim krizi ile mücadelenin aciliyetini bir kez daha gözler önüne serdi.Ekonomik krizler ve dönüşümler de 2025'in damgasını vurdu. Küresel enflasyonla mücadele, merkez bankalarının faiz politikaları, dijital para birimleri tartışmaları ve yapay zeka devriminin iş piyasasına etkileri, ekonomi başlıklarının odağında yer aldı. Bazı ülkeler krizin pençesinde kıvranırken, bazıları yeni fırsatlar yakaladı.Teknoloji ve etik arasındaki gerilim, 2025'te siyasi ajandaların üst sıralarına yerleşti. Yapay zekanın düzenlenmesi, siber güvenlik tehditleri, veri gizliliği ve dezenformasyon ile mücadele, parlamentoları ve kabineleri meşgul etti. Teknoloji devlerinin gücü sorgulanırken, dijital egemenlik kavramı yeni bir siyasi söylemin merkezine oturdu.Bu almanakta, 2025'i küresel siyasetin dönüm noktası yapan tüm bu gelişmeleri kronolojik bir düzende bulacaksınız. Her sayfa, dünya düzeninin nasıl evrildiğinin, krizlerin nasıl yönetildiğinin ve insanlığın hangi sınavlardan geçtiğinin bir kaydı. Alaska'nın buzullarından Gazze'nin harabelerine, lider zirvelerinden doğal afet bölgelerine kadar, 2025'in küresel mirasını bu satırlarda keşfedeceksiniz. Dünyanın 2025 yolculuğuna hoş geldiniz:1 OCAKKaradağ'da silahlı saldırı oldu, 7 kişi hayatını kaybettiKaradağ'ın eski başkenti Çetine'de bulunan bir restorana Aco Martinovic isimli saldırgan tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Olayda 7 kişinin öldüğünü ve yaralılar olduğu açıklandı.New Orleans'ta bir araç kalabalığa daldı: En az 10 kişi öldüNew Orleans kentinde bir kişi, aracını ünlü Bourbon Caddesi'ndeki kalabalığın üstüne sürdü. En az 10 kişinin hayatını kaybettiği ve 35 kişinin yaralandığı olayda, saldırgan kalabalığa daldıktan sonra aracın içinde ve dışında polise ateş etti. FBI, saldırganın aracında patlayıcılar bulduğunu ve olayın bir terör saldırısı olduğunu açıkladı.2 OCAKGisele Pelicot Fransa’da yılın kişisi seçildi: Cesaretin ve direnişin sembolü olduKocası tarafından yıllarca uyutulup 51 erkeğin tecavüzüne uğrayan Gisele Pelicot, dava süreci boyunca cesur duruşu nedeniyle 'Yılın Kişisi' seçildi. Pelicot, Fransa'da cinsel şiddet mağdurları için bir farkındalık dalgası yaratarak 'cesaretin ve direnişin örneği' olarak nitelendirildi. Fransa’da düzenlenen bir kamuoyu araştırmasında, 72 yaşındaki Gisele Pelicot 'Yılın Kişisi' unvanına layık görüldü. Pelicot ankette, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Donald Trump gibi dünya çapında tanınan liderleri geride bıraktı.3 OCAKTesla aracı patladı: Terör eylemi olduğu açıklandıABD'nin Las Vegas kentinde, Donald Trump'a ait otelin önünde patlayan Tesla aracını kullanan ve olayda hayatını kaybeden kişinin kimliği belirlendi. Aracın sürücüsünün ABD ordusundan Matthew Alan Livelsberger olduğunu duyuruldu. Colorado doğumlu 37 yaşındaki Livelsberger’in, Ocak 2006'da özel kuvvetler iletişim uzmanı olarak ABD ordusuna katıldığı ve Almanya'daki bir askeri üste görev yaptığı belirtildi. Kasım 2024 itibarıyla, Livelsberger’in ordudaki görev tanımının uzaktan ve otonom sistemler yöneticisi olduğu, patlamanın meydana geldiği gün ise Colorado'da izinli olarak bulunduğu ifade edildi.Rusya ve Çin, yapay zeka konusunda işbirliği yapma kararı aldıPutin'in de konuştuğu ve yakın zamanda Moskova'da gerçekleşen 'Yapay zeka dünyasına yolculuk' konferansı ardından Rusya, Çin ile yapay zeka teknolojilerinde işbirliği yapacaklarını açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yapay zeka konusunda hükümete ve ülkedeki en büyük banka kuruluşlarından olan Sberbank'a Çin ile yapay zeka alanında işbirliği yapılması talimatı verdi.ABD'de Temsilciler Meclisi'nde başkan seçimi krizi: Mike Johnson yeniden başkan seçildiABD Temsilciler Meclisi Başkanı olan mevcut Temsilci Mike Johnson, oylama sonuçlarına göre ikinci turda yeterli oyu alarak başkanlık görevine yeniden seçildi. Cumhuriyetçi parti üyeleri arasında bazı karşıtlıklarla karşılaşan Johnson, ilk turda kendisine karşı oy kullanan iki Cumhuriyetçi üyenin oylarını kendi lehine çevirerek yasama organının başkanı olarak onaylanmak için gerekli oyları aldı.4 OCAKAlmanya Başbakanı Scholz ve Elon Musk arasındaki tartışma gündeme oturduAlmanya Başbakanı Scholz, ABD'li milyarder Elon Musk'ı kendisine "aptal" dediği için troll olarak adlandırarak Musk'ın teveccühünü kazanmak için uğraşmayacağını dile getirdi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz yaptığı açıklamada, "Musk'ın beğenisini kazanmanın mümkün olduğuna inanmıyorum. Bunu memnuniyetle başkalarına bırakıyorum” dedi. Scholz açıklamasında sosyal medyada sert ifadelerle dikkat çekmek isteyen pek çok insan olduğuna işaret ederek, "Kural şudur: Trolleri beslemeyin" cümlesini kaydetti.5 OCAKBiden, George Soros dahil 19 kişiye devlet nişanı verdiBeyaz Saray'da son günlerini geçiren Joe Biden, 19 isme madalya verdi. Madalyayı alan kişiler arasında George Soros, Denzel Washington ve Messi gibi kişiler öne çıktı. ABD Başkanı Joe Biden, görev süresinin son günlerinde, ülkedeki en yüksek sivil onur ödülü olan Başkanlık Özgürlük Madalyasını 19 isme takdim etti.Hindistan'da helikopter düştü: 3 kişi hayatını kaybettiHindistan'ın Gujarat eyaletinde sahil güvenliğe ait bir helikopterin düşmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi. Porbandar bölgesinde yaşanan kazada helikopter alev alırken olayın teknik bir arızadan kaynaklandığı ve soruşturma başlatıldığı açıklandı.Yunanistan'da 4 günlük yas ilan edildiHayatını kaybeden 88 yaşındaki eski Yunanistan Başbakanı Kostas Simitis'in ölümü nedeniyle ülkede 4 gün yas ilan edildi.6 OCAKABD'de seçimi Trump kazandı, yeniden başkan olduABD Kongre'sinde Kamala Harris başkanlığında gerçekleşen ortak oturumla, 5 Kasım 2024'te gerçekleşen başkanlık seçimini Donald Trump'ın kazandığı resmileşti. Oy sayımının ardından toplamda 312 Seçiciler Kurulu oyuna ulaşan Donald Trump'ın başkanlık seçimlerini kazandığı resmileşmiş oldu.Kanada Başbakanı Justin Trudeau istifa ettiKanada Başbakanı Justin Trudeau, Liberal Parti liderliğinden ve başbakanlık görevinden istifa kararı aldığını duyurdu. Trudeau, bir sonraki lider seçilene kadar görevine devam edecek.Suriye'de yeni dönem başladı: 2 AB ülkesi Şam'daki büyükelçiliğini yeniden açtıSuriye'de eski Devlet Başkanı Beşar Esad'ın görevini bırakması sonrası Çekya ve Macaristan, başkent Şam'daki büyükelçiliğini yeniden açtı.7 OCAKVenezüella, Paraguay ile diplomatik ilişkileri kestiVenezüella, hakkında tutuklama emri bulunan muhalefet lideri Edmundo Gonzalez'in Venezüella başkanlık seçimlerini kazandığı hakkındaki açıklaması dolayısı ile Paraguay ile diplomatik ilişkileri kesme kararı aldı.Çin'in Tibet Özerk Bölgesi 7.1 şiddetindeki depremle sarsıldıTibet-Nepal sınırı yakınlarında meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki deprem, bölgede paniğe yol açtı. Deprem, Hindistan'ın Bihar, Assam ve Batı Bengal gibi eyaletlerinde de hissedildi. İlk depremin ardından artçı sarsıntılar yaşanırken, can kaybı ilerleyen günlerde 126'ya yükseldi.8 OCAKİran'ın geliştirdiği '358' füzesi tatbikatta ateşlendi: Görüntüler ilk kez yayınlandıİran ordusu, İsfahan kentindeki Natanz nükleer tesisinin hava sahasında olası bir saldırıya hazırlık amacıyla '358' füzeleriyle hava savunma tatbikatı yapıldığını duyurdu.Çad Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na saldırı: '18 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi'Çad hükümeti, Cumhurbaşkanı Sarayı'na düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama yaptı. 18'i Boko Haram üyesi olmak üzere 19 kişinin öldürüldüğü duyuruldu. Çad Dışişleri Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Abderaman Koulamallah, Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünden yaptığı açıklamada, bölgenin güvenlik güçlerinin kontrolünde bulunduğunu ve yaşanan olayın 'küçük bir hadiseden ibaret' olduğunu belirtti.9 OCAKMeksika Körfezi'nin adını değiştirmek isteyen Trump'a karşı teklif geldiABD ile Meksika'nın ortak sınırları olan Meksika Körfezi'nin ismini Amerika Körfezi olarak değiştireceğini belirten Trump'a Meksika Devlet Başkanı, karşı teklif vererek Kuzey Amerika'daki bir bölgenin adını 'Meksika Amerikası' yapalım dedi.Brezilya'da uçak kazası: İniş esnasında pistten çıkarak alev aldıBrezilya'nın Sao Paulo şehrinin sahil kentlerinden Ubatuba'da özel bir uçağın düşmesi 1 kişinin hayatını kaybettiği 4 kişinin kurtulduğu belirtildi.10 OCAKHusilere koalisyon saldırısı: İngiltere, ABD ve İsrail, Yemen'e ortak saldırı düzenlediYemen’de Husiler, ABD, İngiltere ve İsrail’in başkent Sana ile Hudeyde vilayetini hava saldırılarıyla hedef aldığını duyurdu. El-Mesire televizyon kanalının haberinde ise Sana’nın Senhan ilçesindeki elektrik santralinin sekiz hava saldırısıyla vurulduğu bildirildi.11 OCAKVatikan 'şartlı' olarak izin verdi: Artık eşcinsel erkekler rahip olabilecekİtalyan Piskoposlar Konferansı (CIE) tarafından açıklanan yeni yönergelere göre, bekarlığa riayet ettikleri sürece eşcinsel erkeklerin Roma Katolik seminerlerinde rahip olarak eğitim almalarına izin verileceği belirtildi.Avrupa Birliği, Netanyahu'nun 'tutuklanma emrini' desteklediğini açıkladı ama herhangi bir adım atmadıAvrupa Birliği (AB), İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Polonya’da düzenlenen Auschwitz toplama kampının kurtarılmasının 80. yıl dönümü etkinliklerine katılmasına Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) hakkında verdiği tutuklama emri nedeniyle karşı olduğunu açıkladı. AB Komisyonu Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar El Anouni, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, “AB, UCM’yi ve Roma Statüsü’nde belirtilen ilkeleri desteklemektedir. Mahkemenin bağımsızlığına ve tarafsızlığına saygı duyuyoruz. Tüm devletleri, bekleyen tutuklama emirlerinin derhal infazı dahil olmak üzere mahkeme ile tam işbirliği yapmaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.12 OCAKEski İngiltere Savunma Bakan Yardımcısı, çocuk istismarı şüphesiyle gözaltına alındıİngiltere'de milletvekili yapmış ve devamında Savunma Bakanlığı Yardımcısı olarak görev yapmış Caplin'in pefodili suçundan gözaltına alındığı ortaya çıktı. İngiltere’nin eski Savunma Bakan Yardımcısı Ivor Caplin, çocuklara yönelik cinsel suçlar işlediği şüphesiyle gözaltına alındı. The Sun gazetesinin haberine göre, Caplin olduğu iddia edilen bir kişinin sokakta kelepçelenerek gözaltına alındığı anlara ait bir video sosyal medyada yayımlandı.13 OCAKHırvatistan'da cumhurbaşkanlığı seçimlerini Zoran Milanovic kazandıHırvatistan'da ikinci turu düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde mevcut Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, oyların yüzde 74'ünden fazlasını alarak ikinci kez göreve seçildi.Japonya'da 6.9 büyüklüğündeki deprem sonrası tsunami alarmı verildi: 'Deniz ve kıyı şeritlerinden uzak durun'Japonya'da Kyuşu Adası'nın güneydoğu kıyısında 6.9 büyüklüğünde deprem meydana gelmesi ardından bölgede tsunami uyarısı yapıldı. Yetkililer insanları deniz ve kıyı şeridinden uzak durmaya çağırdı.14 OCAKErmenistan ve ABD stratejik ortaklık anlaşması imzaladıErmenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ve ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken Washington'da stratejik ortaklık komisyonu kurulmasına ilişkin anlaşma imzaladı.ABD Temsilciler Meclisi'ne sunuldu: 'Grönland'ı Yeniden Büyük Yapalım Yasası'ABD'de Cumhuriyetçiler, seçilmiş başkan Donald Trump’a Grönland’ı Danimarka’dan satın alabilmesi için yetki veren "Grönland'ı Yeniden Büyük Yapalım Yasası" adlı tasarıyı Temsilciler Meclisi’ne sundu. Bu durum iki ülke arasında 2025 yılının en ilginç krizlerinden birisine neden oldu.15 OCAKGörevden uzaklaştırılan Devlet Başkanı Yoon gözaltına alınmasının ardından tutuklandıGüney Kore, tarihinde ilk kez bir devlet başkanının gözaltına alınmasına tanıklık etti. Sıkıyönetim ilanı nedeniyle devlet başkanlığı görevinden geçici olarak uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol, ‘ayaklanma’ ve ‘görevi kötüye kullanma’ iddiasıyla hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı.Lübnan'ın yeni başbakanı olarak duyurulan Uluslararası Adalet Divanı Başkanı istifa ettiLübnan'ın yeni Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Uluslararası Adalet Divanı Başkanı Hakim Nevvaf Salam'ı ülkenin yeni başbakanı olarak duyurmuştu. Lahey merkezli Uluslararası Adalet Divanı (UAD) Başkanı Hakim Nevvaf Salam, dün itibariyle UAD'dan istifa ettiğini açıkladı.16 OCAKRusya, II. Dünya Savaşı sırasında infazlara katılan Avusturyalı Nazi celladına ait arşivin gizliliğini kaldırdıRusya Federal Güevenlik Servisi (FSB), II. Dünya Savaşı sırasında sivillerin infazlarına katılan Avusturyalı Nazi celladına ait arşiv belgelerinin üzerindeki gizliliği kaldırdı. Gizliliği kaldırılan arşiv belgelerinden, II. Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanysı saflarında yer alan Avusturyalı Nazilerin işgal altındaki topraklarda sivillerin vahşice infazlarına aktif olarak katıldığı anlaşılıyor.17 OCAKEski Pakistan Başbakanı İmran Han, 14 yıl hapis cezası aldıPakistan mahkemesi, bugün eski Başbakan İmran Han'ı bir arazi yolsuzluğu davasında 14 yıl hapse mahkum etti. Han, 2023 Ağustos ayından itibaren Rawalpindi kentindeki bir hapishanede tutuklu bulunuyor.19 OCAKTikTok ABD'de yasaklandı: Kullanıcılar isyan ettiABD'de TikTok, özel bir yasa ile resmen yasaklandı. VPN ile giriş yapılamayan sosyal medya uygulamasına uygulama mağazalarında da ulaşılamadığı belirtildi. Yasak nedeniyle TikTok kullanıcıları isyan etti.20 OCAKABD'de ikinci Trump dönemi resmen başladı: 'Amerika'yı tekrar büyük yapmak için Tanrı hayatımı kurtardı'ABD'nin 47. başkanı seçilen Donald Trump görevi Joe Biden'dan bugün devraldı. Kongre binasında düzenlenen törende yemin eden Trump, resmen ABD'nin yeni başkanı oldu. Donald Trump, ABD Başkanı olarak ilk konuşmasında ülkesinin altın çağının başladığını söyledi ve "Amerika'yı tekrar büyük yapmak için Tanrı hayatımı kurtardı" dedi.Türkiye'nin Halep Başkonsolosluğu, 13 yıl sonra faaliyete geçtiSuriye'nin ikinci büyük kenti Halep'teki Türkiye Başkonsolosluğu 13 yıl sonra yeniden faaliyete geçerek diplomatik çalışmalarına başladı. Türk bayrağı göndere çekildi.21 OCAKGökyüzünde nadir olay: 7 gezegen bu gece yan yana geldi21 Ocak 2025'te gökyüzü meraklıları için eşsiz bir görsel şölen yaşandı. Güneş Sistemi'ndeki yedi gezegen Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün aynı anda gece gökyüzünde hizalandı.22 OCAKABD Başkanı Trump af çıkardı: 6 Ocak kongre baskını liderleri serbest kaldıDonald Trump, ikinci dönem başkanlık yeminini ettikten kısa bir süre sonra, Joe Biden’ın başkan seçilmesini onaylama sürecini durdurmak amacıyla Kongre’ye saldıran bin 500’den fazla kişi için af çıkardı. Kararın ardından Proud Boys’un eski lideri Enrique Tarrio ve Oath Keepers’ın kurucusu Stewart Rhodes serbest bırakıldı.23 OCAKABD Başkanı Trump, NATO ülkelerinden 'savunma harcamalarını yüzde 5'e' çıkartılmasını istediNATO ülkelerinin savunma harcamaları hakkında konuşan 47. ABD Başkanı Donald Trump ''Tüm NATO ülkelerinden savunma harcamalarını GSYİH’nin yüzde 5’ine çıkarmalarını isteyeceğim, bu zaten yıllar önce olması gereken bir seviyeydi” açıklamasında bulundu. İlerleyen aylarda bu isteği de gerçekleşti.Los Angeles orman yangını felaketi: Binlerce kişiye tahliye emri verildiLos Angeles'ın Santa Clarita bölgesinin kuzeyinde kalan Hughes dağlık bölgesinde dün hızla yayılan yeni bir orman yangını başladı. Bölgede yaşayan 50 bin kişiye tahliye emri verildi. Hughes yangını adı verilen bu yeni orman yangınının, kurak arazide şiddetli rüzgarların etkisiyle hızla büyüdüğü ifade edildi.24 OCAKTrump imzaladı: Kennedy suikasti belgelerinin gizliliği kaldırıldıABD Başkanı Donald Trump, 35. Başkan John F. Kennedy ve Dr. Martin Luther King'in suikastlarına ilişkin dosyaların sınıflandırılmasının kaldırılmasına yönelik bir başkanlık kararnamesi imzaladı.25 OCAKABD, Meksika Körfezi'nin adını Amerika Körfezi olarak değiştirdiABD İçişleri Bakanlığı, yaptığı bir basın açıklamasında Meksika Körfezi ve Denali Dağı'nın sırasıyla Amerika Körfezi ve McKinley Dağı olarak resmi olarak yeniden adlandırıldığını duyurdu.26 OCAKİki ülke savaş eşiğine gelmişti: Kongo, ‘isyancılara destek’ sebebiyle Ruanda’daki diplomatlarını geri çektiKongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC), Ruanda’nın isyancı gruplara destek verdiği iddiaları üzerine bu ülkedeki tüm diplomatlarını geri çağırdı. KDC Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ruanda’ya gönderilen bir nota ile Kinşasa’daki Ruanda Büyükelçiliğinin tüm diplomatik ve konsolosluk faaliyetlerini 48 saat içinde durdurması talep edildi.27 OCAKBelarus'ta Cumhurbaşkanı seçimini Lukaşenko kazandıBelarus Merkez Seçim Komisyonu, ülkedeki cumhurbaşkanlığı seçimini oyların yüzde 86.82’sini alan Aleksandr Lukaşenko’nun kazandığını duyurdu. Belarus Merkez Seçim Komisyonu Başkanı İgor Karpenko, düzenlediği basın toplantısı sırasında, “Aleksandr Grigorieviç Lukaşenko yüzde 86.82 oy aldı” ifadesini kullandı.28 OCAKABD Paris İklim anlaşmasından resmen ayrıldıBirleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında ABD'nin Paris İklim Anlaşması'ndan çekildiğini duyurdu. Dujarric, ABD'nin ayrılma kararını BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e bir mektup göndererek gerçekleştirdiğini bildirdi.29 OCAKSuriye'de 2012'de kabul edilen Anayasa yürürlükten kaldırıldı: Ahmed Şara geçiş döneminin cumhurbaşkanı ilan edildiŞara ve Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile askeri grup temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen konferans sonunda Sözcü Abdülgani sonuç bildirisini okudu. Bildiriye göre Abdülgani, Şara'yı geçiş döneminde Suriye'nin cumhurbaşkanı ilan ettiklerini ve 2012 anayasasının yürürlükten kaldırıldığını duyurdu.30 OCAKKassam Tugaylarının başındaki komutan Muhammed Deyf hayatını kaybettiHamas, yaptığı açıklama ile İzzeddin el-Kassam Tugaylarının başındaki komutan Muhammed Deyf'in ölümünü doğruladı. Hamas Sözcüsü Ebu Ubeyde, Muhammed Deyf'in ölümünün yanı sıra, aynı zamanda Tugayların üst düzey komutanlarından Mervan İsa'nın da hayatını kaybettiğini teyit etti.ABD'de yolcu uçağı düştü: Askeri helikopter ile havada çarpıştı, enkaz nehre düştüAmerican Airlines uçağı ABD'nin başkenti Washington DC'de helikopterle çarpıştı. ABD Başkanı Trump, 60 yolcu ve 4 mürettebatın bulunduğu American Airlines'a ait yolcu uçağından kurtulan olmadığını duyurdu. ABD ordusunun detaylı bir soruşturma gerçekleştireceğini söyleyen Donald Trump, kazada Rus vatandaşlarının hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı diledi.Türkiye karşıtı eski ABD'li Senatör Bob Menendez yolsuzluk davasında 11 yıl hapse mahkum edildiABD mahkemesi eski New Jersey Senatörü Bob Menendez'i siyasi kariyerine son veren bir rüşvet davasında 11 yıl hapis cezasına çarptırdı.1 ŞUBATABD, Kanada, Meksika ve Çin'den yapılan ithalata ek vergi uygulamaya başladıBeyaz Saray Sözcüsü Levitt, Trump’ın Meksika, Kanada ve Çin'den yapılan ithalata ek vergi uygulama planından vazgeçmediğini belirtti. Trump daha önce, Meksika ve Kanada üzerinden ABD’ye büyük miktarda uyuşturucu ve yasadışı göçmen girişi olduğunu belirterek, bu iki ülkeye karşı yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanacağını, ayrıca Çin mallarına uygulanan ihracat vergilerini yüzde 10 oranında artıracağını söylemişti.ABD'nin Philadelphia kentinde düşen uçak çok sayıda evin yanmasına sebep olduABD'nin Pensilvanya eyaletinde bulunan Philadelphia kentinde küçük bir uçak yerleşim yerine düştü. Kazaya neyin sebep olduğu henüz bilinmezken, Federal Havacılık İdaresi (FAA), uçakta iki kişinin bulunduğunu açıkladı. Güney Kore'den 66 yıl sonra Küba açılımı geldiKüba Devrimi'nin ardından ilk kez Güney Kore, ocak ayının sonunda Küba'ya büyükelçi atadı. 66 yıl sonra açılan büyükelçiliğin Küba'yla ikili işbirliğini geliştirmesi hedefleniyor. Güney Kore kökenli binden fazla insanın yaşadığı Küba'yı yılda 14 binden fazla Güney Koreli turistlik olarak ziyaret ediyor.2 ŞUBATEge Denizi'nde 48 saatte 200'den fazla deprem oldu: Miçotakis acil toplantı kararı aldıEge Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde olmak üzere son 48 saatte art arda 200'den fazla kaydedilen deprem sonrası Yunanistan Başbakanı Miçotakis acil toplantı kararı aldı.3 ŞUBATMünbiç'te bomba yüklü araçla terör saldırısı: 17 kişi öldüMünbiç'te bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 17 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.4 ŞUBATÇin’den Trump’a misilleme: ABD’den enerji kaynakları ve araçlara ek vergiÇin, ABD'den gelen petrol, arazi otomobilleri, kamyonetler ve tarım makinelerine yüzde 10, kömür ve sıvılaştırılmış doğalgaza (LNG) da yüzde 15 oranında ek gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ürünlerine yüzde 10’luk ek vergi uygulama kararına Pekin’den misilleme geldi. Çin Devlet Konseyi, bazı ABD ürünlerine yüzde 15’e varan ek gümrük vergisi uygulama kararını aldı.İsveç'te okula silahlı saldırı düzenlendi: 10 ölüİsveç’in Orebro kentinde bulunan eğitim merkezinde silahlı saldırı meydana geldi. Olayda 10 kişinin öldüğü ve yaralıların olduğu belirtilirken polis saldırıyı 'cinayete teşebbüs, kundaklama ve ağır silah suçları' kapsamında soruşturduklarını açıkladı.6 ŞUBATİtalya'da helikopter düştü: 3 kişi hayatını kaybettiİtalya'nın kuzeyindeki Parma kenti yakınlarında bir helikopterin düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Kazada, helikopterde bulunan iki pilot ile endüstriyel şarküteri ürünleri sektörünün önde gelen isimlerinden iş insanı Lorenzo Rovagnati'nin yaşamını yitirdiği belirtildi.ABD'de iki uçak pistte çarpıştı: Havacılık sektöründe güven krizi derinleştiABD’nin Washington eyaletinde bulunan Seattle-Tacoma Uluslararası Havalimanı'nda bir uçak kazası meydana geldi. Japon Hava Yolları’na ait bir uçak, pistte taksi yaptığı sırada park halindeki Delta Hava Yolları uçağıyla çarpıştı. Olay, havalimanında paniğe yol açarken, şans eseri kazada herhangi bir yaralanma meydana gelmedi.Filipinler'de ABD ordusuna ait uçak düştüFilipinler'de ABD ordusu ile anlaşmalı ve içinde 1 ABD askeri ve 3 savunma müteahhidinin bulunduğu uçak pirinç tarlasına düştü. Uçaktaki 4 kişi hayatını kaybetti.7 ŞUBATABD'de uçak kayboldu: Gizemli bir şekilde radardan silinen uçak için acil arama başlatıldıABD'nin Alaska eyaletinde 10 kişiyi taşıyan bir uçağın radardan aniden kaybolduğu bildirildi. Uçağın deniz buzu üzerinde parçalanmış enkazı bulunurken yetkililer, yolculardan kurtulan olmadığını belirtti.Brezilya'da küçük uçak, kalabalık caddede araçların üzerine düştüBrezilya'nın Sao Paulo kentinde küçük bir uçak, yoğun bir caddede araçların üzerine düşerek faciaya yol açtı. İlk belirlemelere göre kazada en az iki kişi hayatını kaybederken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.8 ŞUBATSırbistan Cumhurbaşkanı Vucic kaza geçirdi: İçinde bulunduğu aracın lastiği seyir halindeyken yerinden çıktıSırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic'in bugün vatandaşlara hitap etmek üzere yola çıktığı Mokrin şehrine giderken makam aracının tekerleği seyir halinde iken yerinden çıktı. Söz konusu kazaya ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Vucic özel bir durum yaşanmadığını belirterek bu konunun büyütülmesine gerek olmadığını söyledi.10 ŞUBATGuetemala'da yolcu otobüsü köprüden düştü: 51 kişi öldüGuatemala'nın başkentine yakın bir bölgede, köprüden uçan bir otobüsün 51 yolcusunun hayatını kaybettiği bildirildi. Kaza sonrası çok sayıda yaralı olduğu belirtilirken hayatını kaybedenler arasında çocukların da bulunduğu açıklandı. Başkan Bernardo Arevalo, başsağlığı dileklerinde bulunarak ülkede ulusal yas ilan etti.11 ŞUBATABD'de pistten çıkan jet, başka jetle çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybettiABD'nin Arizona eyaletindeki Scottsdale Havalimanı'nda kontrolünü kaybederek pistten çıkan özel jet, bölgede bulunan başka bir jetle çarpıştı. Çarpışma sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti.13 ŞUBATABD’de askeri uçak San Diego Körfezi'ne düştüABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı San Diego kentinde, Shelter Island yakınlarında bir askeri uçak denize düştü. Yetkililer, kazada bulunan iki pilotun kurtarıldığını ve hastaneye kaldırıldığını açıkladı.Münih'te bir araç kalabalığın arasına daldıAlmanya'nın en büyük şehirlerinden biri olan Münih'te bir aracın kalabalığın arasına daldığı bildirildi. Yetkililer olayda 48 kişi yaralandığını belirtti. Yaralananlardan bazılarının durumunun ağır olduğu aktarıldı.14 ŞUBATPKK'nın Fransa yapılanmasında yer alan Medeni Altundere yakalandıMilli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, ortak düzenledikleri operasyonla PKK'nın Fransa yapılanmasında yer alan Medeni Altundere'yi İstanbul'da yakalandığı açıklandı.16 ŞUBATHindistan'da izdiham faciası: 18 kişi öldüHindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki bir tren istasyonunda izdiham felaketi yaşandı. Yüzlerce kişinin trene binmeyi çalıştığı sırada meydana gelen izdihamda çocuklar dahil 18 kişi hayatını kaybetti.17 ŞUBATBrezilya'nın Sao Paulo kentinde uçak düştüBrezilya’nın Sao Paulo eyaletinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi. Kaza, başkent Sao Paulo’ya yaklaşık 160 kilometre uzaklıktaki Quadra bölgesinde meydana geldi.19 ŞUBATBolivya'da otobüs uçuruma yuvarlandı: 31 kişi hayatını kaybettiGüney Amerika ülkesi Bolivya'da yolcu otobüsü 800 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada 31 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.24 ŞUBATAB, Suriye'ye uyguladığı yaptırımlardan bazılarını askıya aldıAvrupa Birliği Konseyi, üye ülke dışişleri bakanlarının Brüksel'de düzenlediği toplantıda Suriye'ye yönelik bankacılık, enerji ve ulaşım gibi sektörleri hedef alan yaptırımları askıya aldığını duyurdu.25 ŞUBATDünyanın en büyük çocuk istismarı davalarından biri başladı: Zanlı suçunu kabul ettiFransa'da 300'e yakın çocuk hastaya, muayene, tedavi ve hatta ameliyat öncesi ve sonrası cinsel tacizde veya tecavüzde bulunmakla suçlanan Fransız cerrah, dün mahkemeye çıkarak suçunu kabul etti. Joel Le Scouarnec, 1989 ile 2014 yılları arasında çoğunluğu 15 yaşın altında olan yüzlerce hastaya cinsel taciz ve tecavüzle suçlanıyordu.26 ŞUBATRomanya’da kazandığı seçim iptal edilen ve cumhurbaşkanı adayı olan Georgescu gözaltına alındıBatı ve NATO karşıtı söylemleriyle tanınan, iptal edilen seçimlerin ilk turunu önde tamamlayan Calin Georgescu, başkent Bükreş’te aracındayken gözaltına alındı. Romanya'da 24 Kasım'da yapılan ancak daha sonra çeşitli gerekçelerle iptal edilen ilk turu önde tamamlayan cumhurbaşkanı adayı Calin Georgescu, yeniden yapılacak seçimler için adaylık başvurusu yapmaya giderken gözaltına alındığı açıklandı. Daha sonra siyasetçi serbest bırakılsa da seçimi kazanan birinin gözaltına alınması ve seçimin iptali kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.Şili'de tarihi elektrik kesintisi: Ülke tamamen karanlığa gömüldü, OHAL ilan edildiŞili’de ülkenin yüzde 99’unu etkileyen devasa elektrik kesintisi, 8 milyondan fazla insanı mağdur etti. Başkent Santiago başta olmak üzere birçok şehirde günlük yaşam durma noktasına gelirken, hükümet OHAL ilan etti ve sokağa çıkma yasağı getirdi.Sudan'daki askeri uçak kazasında ölü sayısı 46 olduSudanlı yetkililer, Omdurman şehrinde meydana gelen askeri uçak kazasında ölü sayısının en az 46'ya yükseldiğini duyurdu. Kazada yaralı sayısının 10 olduğu belirtildi.27 ŞUBATÜnlü aktör Gene Hackman, eşiyle birlikte evinde ölü bulunduEfsanevi Hollywood oyuncusu Gene Hackman'ın, eşi klasik piyanist Betsy Arakawa ve köpekleriyle birlikte New Mexico'daki evinde ölü bulunduğu açıklandı. Polis henüz ölüm nedeni hakkında bilgi vermedi. 95 yaşındaki aktörün ve 63 yaşındaki Arakawa'nın cansız bedeninin köpekleriyle birlikte evlerinde bulunduğunu belirten polis, herhangi bir suç şüphesi olmadığını belirtti.1 MARTAB ülkesi Macaristan, LGBT yürüyüşlerini yasakladıMacaristan Başbakanı Viktor Orban, LGBT topluluğunun kamusal alanda yürüyüş ve etkinlik düzenlemesini yasaklayan yeni bir kararnameyi imzaladı. Bu karar, Macaristan'da daha önce yürürlüğe giren Çocuk Koruma Kanunu'nun bir devamı niteliğinde olup, LGBT organizasyonlarını 'çocuk haklarını ihlal eden' yapılar olarak tanımladı.2 MARTAbhazya'da Gunba dönemi başladı: Putin tebrik ettiAbhazya Merkez Seçim Kurulu Başkanı Dmitriy Marşan, dün yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu deneyimli siyasetçi Badra Gunba'nın kazandığını açıkladı. Marşan, Gunba'nın henüz kesinleşmeyen sonuçlara göre oyların yüzde 54.73'ünü aldığını belirtti.3 MARTAlmanya'da bir araç kalabalığa daldı: Çok sayıda kişi yaralandıAlmanya'nın Mannheim kentinde bir araç caddedeki kalabalığa dalarak 2 kişinin ölümüne 11 kişinin yaralanmasına neden oldu.4 MARTKanada'nın gümrük vergisi yanıtı: ABD'den ithal ürünlere yüzde 25 gümrük vergisi başladıKanada Başbakanı Justin Trudeau, Trump'ın Kanada ürünlerine uygulayacağını açıkladığı gümrük vergilerine karşılık verdi. Kanada, ABD'den ithal edilen ürünlere yüzde 25 gümrük vergisi uygulamaya başladığını duyurdu.6 MARTÇin'le savaşa hazır olduğunu duyuran ABD'ye Pekin'den uyarı: 'Kazanan çıkmaz'ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Çin'le savaşa hazır oldukları yönündeki açıklamasına yanıt veren Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Washington'un yaklaşımının cepheleşmeyi körüklediği uyarısında bulundu. Lin, "ABD'li yetkililerin söz konusu açıklamaları ideolojik çatışmayı kasıtlı olarak kışkırtıyor ve Çin tehdidi hakkında abartı yaratıyor" dedi.Güney Kore'de savaş uçağı sivil bölgeyi yanlışlıkla bombaladıGüney Kore'de bir savaş uçağının canlı atışlı askeri tatbikat sırasında sivil bir bölgeye yanlışlıkla sekiz bomba atması sonucu 4'ü ağır, 7 kişi yaralandı. Güney Kore Hava Kuvvetleri KF-16 uçağının karıştığı olay, yerel saatle 10:04 civarında (01:04 GMT) Kuzey Kore sınırına yakın Pocheon şehrinde meydana geldi.11 MARTPortekiz'de güven oylamasında hükümet düştüPortekiz Başbakanı Luis Montenegro liderliğindeki hükümet hakkında güven oylamasında muhalefet partilerinin büyük çoğunluğunun ret oyu vermesiyle hükümet düştü. Başbakan Montenegro, oturumu askıya alarak Sosyalist Parti'nin (PS) belirli sorular yöneltmesine izin vermeyi önerse de, PS lideri Pedro Nuno Santos geri adım atmadı.12 MARTMaradona’nın ölümü hakkındaki dava başladı: Şişmiş cesedi mahkemede gösterildiFutbol efsanesi Diego Maradona’nın ölümüne ilişkin dava, Arjantin’de başladı. Duruşmanın ilk gününde, savcı Patricio Ferrari, Maradona’nın son günlerinde yaşadığı evi 'korku evi' olarak adlandırırken bakım sürecinde büyük ihmallerin olduğunu belirtti. Savcı, mahkemede Maradona'nın şişmiş bakımsız cesedinin fotoğrafını göstererek konuşma yaptı.13 MARTPakistan'da militanları tarafından ele geçirilen yolcu treninden 300'den fazla rehine kurtarıldıPakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde, içinde yaklaşık 450 kişinin bulunduğu trene düzenlenen saldırıyı üstlenen ayrılıkçı Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA), 11 Mart Salı günü söz konusu treni durdurarak yolcuları rehin almıştı. Pakistan ordusu iki gündür devam eden operasyonun son aşamasına gelindiği ve tüm saldırganların etkisiz hale getirildiği bildirildi. Yetkililer, yaklaşık 300 yolcunun kurtarıldığını duyurdu.Suriye'de Ulusal Güvenlik Konseyi kurulduSuriye'de kurulan geçici yönetimin Başkanı Ahmed Şara ulusal güvenlik konseyi kurdu. Başkanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre Ahmed Şara'nın kararıyla geçici bir süre için Suriye Ulusal Güvenlik Konseyi kuruldu.14 MARTIrak Başbakanı Sudani duyurdu: 'Dünyadaki en tehlikeli teröristlerden biri öldürüldü'Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Irak Ulusal İstihbarat Teşkilatı'nın, Ortak Harekat Komutanlığı ve Uluslararası Koalisyon Güçlerinin desteği ve koordinasyonu ile gerçekleştirdiği operasyona ilişkin bilgi verdi. Söz konusu operasyonda sözde Irak ve Suriye Valisi ve Halife Yardımcısı Abdullah Mekki er-Rafii'nin öldürüldüğünü kaydeden Sudani, Rafii'nin, Irak ve dünyadaki en tehlikeli teröristlerden biri olduğu bilgisini verdi.Trump ve Putin telefon görüşmesi gerçekleştirdiABD Başkanı Donald Trump, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüştüklerini belirterek Ukrayna'da çözüm şansını yüksek gördüğünü vurguladı. Truth Social hesabından açıklama yapan Trump, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le dün çok güzel ve verimli istişareler gerçekleştirdik ve bu korkunç, kanlı savaşın nihayet sona erme şansı çok yüksek" ifadelerini kullandı.15 MARTABD ve İngiltere Yemen'e saldırı düzenledi ABD ve İngiltere'nin Yemen'e dünden bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 24'e yükseldi. Yemen Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin Yemen'in Sana şehrine düzenlendiği saldırılarda en az 9 sivilin yaşamını yitirdiği, 9 kişinin de yaralandığı bildirildi.ABD’de özel jet faciası: Kuzey Carolina eyaletinde uçak düştüABD’nin Kuzey Carolina eyaletindeki Pitt-Greenville Havalimanı yakınlarında bir Beechcraft Bonanza tipi özel jet düştü. ABD Federal Havacılık Kurumu (FAA), uçakta bulunan iki kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.16 MARTKuzey Makedonya'daki bir gece kulübünde yangın sebebiyle 59 kişi öldü: Ulusal yas ilan edildiKuzey Makedonya'nın doğusundaki Koçani şehrindeki gece kulübünde çıkan yangında 59 kişinin yaşamını yitirdi, ülkede milli yas ilan edildi. Üsküp'e yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Koçani'de bir gece kulübünde yerel saatle 03.00'te yangın çıktı. Piroteknik madde kullanımı sonrasında meydana gelen yangında, ilk belirlemelere göre 59 kişi hayatını kaybetti, 150'den fazla kişi yaralandı.19 MARTUzayda 9 ay mahsur kalan 2 astronot Dünya'ya döndüUluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) 9 ay boyunca mahsur kalan NASA astronotları Butch Wilmore ve Suni Williams Dünya’ya geri döndü. Astronotlar 6 haftalık yoğun bir rehabilitasyon programına alınacak. ABD Başkanı Trump, eski başkan Biden tarafından astronotların 'uzayda neredeyse terk edildiğini' söylemişti.20 MARTİsrail ordusu, Refah'taki Şabura bölgesinde kara operasyonu başlattıİsrail ordusu, "Gazze Şeridi'nin güneyindeki faaliyetlerimizi genişlettik ve Gazze’nin kuzey ve orta kesimlerinde de sürdürüyoruz. Güçlerimiz Gazze Şeridi'nin kuzeyinde faaliyet göstererek Hamas tarafından kontrol ve komuta merkezi olarak kullanılan altyapıyı tahrip etti. Savaş uçaklarımız Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerindeki altyapı ve militanlara saldırmaya ve onları yok etmeye devam ediyor. Refah'ın Şabura bölgesindeki operasyon sırasında güçlerimiz bir dizi askeri altyapı tesisini imha etti" açıklamasını yaptı.22 MARTRusya Soruşturma Komitesi, Crocus City saldırısının bir hasım ülke tarafından organize edildiğini duyurduRusya Soruşturma Komitesi, Crocus City saldırısının, “bir hasım ülkenin” gizli servisleri tarafından Rusya'daki durumu istikrarsızlaştırmak amacıyla planlanıp organize edildiğini belirtti. Petrenko, “Toplanan deliller ışığında, terör eyleminin bir hasım devletin gizli servisleri tarafından Rusya'daki durumu istikrarsızlaştırmak amacıyla planlandığı ve organize edildiği sonucuna varıldı. Eylemin gerçekleştirilmesinde bir uluslararası terör örgütünün üyeleri yer aldı” ifadesini kullandı.25 MARTLukaşenko 7. kez Devlet Başkanlığı görevini üstlendiBelarus'un seçilmiş Devlet Başkanı Lukaşenko, cumhuriyet tarihinde yedinci kez devlet başkanlığı görevini resmen üstlendi. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko Bağımsızlık Saray'ında tertip edilen yemin töreninde yaptığı konuşmasında halka sadakatle hizmet edeceğine yemin etti.26 MARTGüney Kore'deki orman yangınları 15 bin hektarlık alanı kül etti: 15 kişi hayatını kaybettiGüney Kore'nin güneydoğusundaki pek çok eyalette 21 Mart'ta başlayan orman yangınları nedeniyle ulusal afet durumu ilan edilmesinin ardından ölü sayısının 15'e yükseldiği bildirildi. Ülke genelinde, 16 farklı noktada orman yangını ihbar edilirken, Yonhap'ın haberine göre yetkililer, ülkede 15 bin hektardan daha fazla alanın kül olduğunu açıkladı.28 MARTMyanmar'da deprem felaketi: 144 ölü, 730'dan fazla yaralıMyanmar'da art arda meydana gelen 7.7 ve 6.4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Askeri yönetim tarafından yapılan açıklamaya göre, depremlerde en az 144 kişi hayatını kaybederken, 730'dan fazla kişi de yaralandı.29 MARTHamas Gazze'de yeni ateşkes önerisini kabul ettiHamas hareketinin Gazze Şeridi'ndeki lideri Halil el-Hayye, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Hamas'ın iki gün önce arabulucu ülkeler Mısır ve Katar tarafından önerilen Gazze Şeridi'nde yeni bir ateşkes önerisini kabul ettiğini belirtti.Myanmar ve Tayland’ı vuran 7.7’lik depremde ölü sayısı bin 2’ye yükseldiMyanmar ve Tayland'ı sarsan 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından ölü sayısı 1002’ye yükseldi. Artçı sarsıntıların devam ettiği bölgede 30 kişi hâlâ kayıp. Arama kurtarma ekipleri zamana karşı yarışıyor.30 MARTABD'de küçük uçak yerleşim yerine düştü: Uçaktakiler hayatını kaybettiABD'nin Minnesota eyaletinde bir evin üstüne düşen küçük uçakta bulunanların yaşamını yitirdiği bildirildi. Uçakta 6 kişi vardı. Uçağın düştüğü evde yaralanan olmadı.1 NİSANJeffrey Epstein mağduru Virginia Giuffre'ye otobüs çarptıABD'li iş insanı Jeffrey Epstein skandalının en önemli tanıklarından Virginia Giuffre, geçirdiği trafik kazasının ardından böbrek yetmezliğine girdiğini ve doktorların kendisine 4 gün ömrü kaldığını söylediğini açıkladı. Giuffre, paylaştığı fotoğrafının altına yazdığı mesajda, saatte 110 km hızla gelen bir otobüsün kendisine çarptığını belirtti.3 NİSANMacaristan, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden çekilme kararı aldıMacaristan Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Gergely Gulyas, ülkenin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden çekilme kararı aldığını, ilgili prosedürün bugün başlatılacağını belirtti. Açıklamada, “Hükümet, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden çekilme kararı aldı. Anayasaya ve uluslararası hukuk çerçevesine uygun olarak yetkilerin sonlandırılması prosedürü hükümet tarafından perşembe günü başlatılacak” ifadelerine yer verildi.4 NİSANErmenistan Cumhurbaşkanı Haçaturyan, ülkenin AB'ye katılma niyetine ilişkin yasayı onayladıErmenistan Cumhurbaşkanı Haçaturyan’ın ülkenin AB'ye katılma niyetine ilişkin yasayı onayladığı belirtildi. Ermenistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi’nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Vaagn Haçaturyan'ın Ermenistan’ın Avrupa Birliği'ne (AB) katılım sürecinin başlatılmasına ilişkin yasayı onayladığı belirtildi.7 NİSANCezayir hava sahasını 'tekrar eden ihlaller' nedeniyle kapattıCezayir, Mali'nin tekrar eden hava sahası ihlalleri sebebiyle Mali'den geliş ve gidiş uçuşlarını askıya aldığını açıkladı. Cezayir Savunma Bakanlığı, 'tekrar eden ihlaller' sebebiyle Mali'den gelen ve bu ülkeye giden uçaklar için hava sahasını kapattığını duyurdu8 NİSANABD, Çin mallarına yüzde 104 gümrük vergisi uygulamaya başladıABD, Çin'le olan ticaret gerilimini artırarak Çin ürünlerine yüzde 104 oranında gümrük vergisi getirdi. Beyaz Saray, Çin menşeli ürünlere yüzde 104 oranında gümrük vergisi getirildiğini ve ek vergilerin 9 Nisan’dan itibaren tahsil edileceğini duyurdu.9 NİSANBrent petrol, 2021'den bu yana ilk kez 62 doların altına düştüMoskova saatiyle 22.17 (TSİ ile aynı) itibariyle, Haziran vadeli Brent petrol fiyatı yüzde 3.41 düşüşle varil başına 62.02 dolara geriledi. Ondan dakikalar önce 62 doların altına kadar düşüş gösterdi. Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı, 7 Nisan 2021’den bu yana ilk kez 62 dolar seviyesine kadar geriledi. Bu düşüş, ABD ekonomisine ilişkin endişelerden ve OPEC+ ülkelerinin üretim artışını hızlandırma kararının etkisiyle yaşandı.Dominik'te gece kulübünün çatısı düştü, ulusal yas ilan edildi: 236 can kaybıDominik'te bulunan bir gece kulübünün çatısı içerisi doluyken çöktü. Santo Domingo'da yer alan "Jet Set" isimli eğlence mekanındaki facianın ardından hayatını kaybedenlerin sayısı 236 olarak açıklandı.11 NİSANNew York'un merkezine helikopter düştü: Teknoloji devinin CEO'su ve ailesi hayatını kaybettiNew York'ta bulunan Hudson Nehri'ne bir helikopter düştü. Düşen helikopterin içinde bulunan 3'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti. Kazada kurtulabilen olmadı.ABD Florida'da uçak düştü: Kazada 3 kişi hayatını kaybettiABD'nin Florida Eyaleti'nde küçük bir uçak, Boca Raton yakınlarındaki bir otoyolun yanına düşerek 3 kişinin ölümüne neden oldu. Yetkililer, yolda bulunan bir kişinin de hafif yaralarla hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Kaza, Boca Raton Havalimanı yakınında meydana gelirken bir demiryolu hattı ve karayolu ulaşıma kapatıldı.12 NİSANÇin, ABD mallarına uygulanan vergileri yüzde 125'e yükselttiÇin, ABD'den yapılan ithalata uyguladığı ek vergileri yüzde 125'e çıkardı. Trump, 2 Nisan'da aralarında Çin ve AB'nin de olduğu ticaret ortaklarına 'karşılıklı tarifeler' kapsamında ek gümrük vergileri açıklamıştı. Çin'in ABD'nin gümrük vergisi uygulamasına karşılık veren ilk ülke olması üzerine iki ülke arasında çekişme başlamıştı.15 NİSANMarcus Aurelius heykeli Cleveland Sanat Müzesi'ndeki törenle Türkiye'ye iade edildiKaçak kazılarla 1960'lı yıllarda kaçırılan Roma İmparatoru Marcus Aurelius'un bronz heykeli Türkiye'ye iade edildi. Kültür Bakanlığı, "1960'lı yıllarda Boubon Antik Kenti'nden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılan ve Roma İmparatoru Marcus Aurelius'u filozof kimliğiyle betimleyen eşsiz bronz heykel, Cleveland Sanat Müzesi'nde düzenlenen törenle resmen Türkiye'ye iade edilmiştir" açıklamasını yaptı.18 NİSANABD, Yemen'de bir limana saldırdı: Ölenlerin sayısı 33'e yükseldiABD ordusu, Yemen'deki İran destekli Husilerin kontrolündeki Ras İsa petrol limanına hava saldırısı düzenlendi. Husilere bağlı Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “ABD'nin Ras İsa petrol tesisine yönelik saldırısı sonucunda 33 kişi öldü, 80 kişi daha yaralandı” şekilde aktardı.19 NİSANABD'de eski Başkan Kennedy'nin kardeşi Robert F. Kennedy suikastına ilişkin belgeler yayımlandıABD'de 1968 yılında suikasta uğrayan eski Adalet Bakanı ve başkan adayı Robert F. Kennedy’ye (RFK) ilişkin bugüne dek gizli tutulan yaklaşık 10 bin sayfalık belge kamuoyuna açıldı. Belgeler, ABD Başkanı Donald Trump’ın 23 Ocak’ta imzaladığı kararname kapsamında, Ulusal Arşiv ve Kayıtlar İdaresi'nin (NARA) internet sitesinde yayımlandı.21 NİSANKatoliklerin Ruhani Lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis hayatını kaybettiKatolik dünyasının ruhani lideri Papa Franciscus, 21 Nisan 2025 Pazartesi günü Vatikan’daki ikametgahında hayatını kaybetti. 88 yaşındaki Papa, sağlık sorunlarına rağmen Paskalya Bayramı’nda son kez halkla buluşmuştu ve Mayıs ayında İznik'e gitmesi bekleniyordu. Onun yerine yeni seçilen Papa Leo, İznik ziyaretini kasımda gerçekleştirdi.22 NİSANHindistan'da turistlere silahlı saldırı düzenlendi: 20 ölü, 10 yaralıHindistan'ın turistik Pahalgam bölgesinde gerçekleşen terör saldırısında en az 20 turist hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı. Polis kaynakları, yaralılardan en az ikisinin durumunun ağır olduğunu bildirdi.25 NİSANMoskova'da bombalı saldırı: Korgeneral Moskalik hayatını kaybettiRusya Soruşturma Komitesi, Moskalik'in hayatını kaybettiği saldırı hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Soruşturma Komitesi'nin açıklamasında, "Balaşiha kentinde Nesterov Caddesi No.2 yakınında Volkswagen Golf marka aracın infilak etmesi hakkında Rusya Ceza Kanunu madde 105 ve madde 222.1 (cinayet, patlayıcı maddelerin yasadışı taşınması) uyarınca öngörülen belirtiler dahilinde ceza davası açılmıştır. İlk belirlemelere göre patlama sonucunda Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkan Yardımcısı Korgeneral Yaroslav Moskalik hayatını kaybetmiştir" denildi.26 NİSANİran'daki Bender Abbas Limanı'nda şiddetli patlama meydana geldiİran’ın güneyinde, Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas Şehid Recai Limanı'nda şiddetli bir patlama yaşandı. Yetkililer, patlamanın limanda bulunan bazı konteynerlerde meydana geldiğini açıkladı. Patlama sonrası limanda bulunan bir binanın da hasar gördüğü ve olay yerinde ciddi zarar oluştuğu bildirildi.28 NİSANKanada'da bir araç kalabalığa daldı, olayda ölü sayısı 11 olduKanada'nın Vancouver kentinde yerel saatle 20:00'de bir araç kalabalığın arasında daldı. Hayatını kaybedenlerin sayısının 11'e yükseldiği açıklandı. Vancouver Polis Şefi Steve Rai, bir sürücünün, yerel saatle 20.00 sularında aracıyla Filipinli topluluğun sokak festivalindeki kalabalığa dalması sonucu ilk belirlemelere göre 11 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralananların olduğunu belirtti.ABD, Yemen'deki göçmen merkezini vurduABD'nin, Yemen'in kuzeybatısında 100'den fazla kişinin bulunduğu bir göçmen merkezine düzenlediği hava saldırısında en az 30 Afrikalı sığınmacının hayatını kaybettiği açıklandı.İspanya, Fransa, Portekiz ve Andora karanlığa gömüldü: Bazı bölgelerde büyük elektrik kesintileri yaşandıİspanya, Fransa, Portekiz ve Andora'nın birçok bölgesinde bugün geniş kapsamlı elektrik kesintileri meydana geldi. Yerel basında çıkan haberlere göre, sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren kesintiler, yaşamı olumsuz etkiledi. İspanya'da OHAL ilan edildi.29 NİSANİsveç’te silahlı saldırı: 3 ölü, çok sayıda yaralıİsveç'in Uppsala şehir merkezinde bir kuaför salonunda düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişide yaralandı. Olay, kentin yıllık Walpurgis Bahar Festivali öncesinde, Vaksala Meydanı yakınlarında meydana geldi.3 MayısAvustralya’da Albanese'nin İşçi Partisi yeniden kazandıAvustralya Başbakanı Anthony Albanese ikinci üç yıllık dönem için yeniden seçildi. İşçi Partisi lideri böylece, ülkede son yirmi yılda üst üste ikinci kez üç yıllık bir dönem için başbakan seçilen ilk isim oldu.Arjantin'de 7.4 büyüklüğünde deprem olduArjantin'in güneyinde meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem, komşu ülke Şili’de de hissedildi. İlk depremin ardından bölgede en büyüğü 6.6 ve 6.4 olmak üzere toplamda 21 artçı deprem kaydedildi. Tsunami uyarısı yapıldı ancak geri çekildi, can kaybı olmadı.5 Mayısİsrail kabinesi, Gazze işgalini genişletme planını onayladı1.5 yılı aşkın süredir Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara devam eden İsrail ordusu, işgali genişletme imkanı sunacak planı onaylayıp uygulamaya başlattı. 6 MayısAlmanya'da Friedrich Merz şansölye seçildiFriedrich Merz, yapılan ikinci oylamada güvenoyu alarak Almanya Şansölyesi oldu. İlk turdaki beklenmedik başarısızlık ülkeyi siyasi belirsizliğe sürüklerken ikinci turda 316 olan çoğunluk sınırını yalnızca 9 oy farkla geçen Merz, toplam 325 oy alarak başbakanlığa seçildi.7 MayısHindistan ve Pakistan 'birbirine girdi': Füzeler peş peşe ateşlendiHindistan'da 26 kişinin hayatını kaybettiği Pahalgam saldırısı sonrasında gerilim tırmandı. Hindistan, Sindoor adlı operasyonla Pakistan ve Azad Keşmir'deki 9 noktaya füze ve hava saldırıları düzenledi. Pakistan, bunu ‘savaş eylemi’ olarak niteledi. Hava sahaları kapatıldı, uçuşlar iptal edildi, sınır bölgelerinde tahliyeler yapıldı.8 MayısABD, B-52 uçaklarını Hint Okyanusu’ndaki üsse aktardıABD ordusu birkaç B-52 stratejik bombardıman uçağını Hint Okyanusu'ndaki Diego Garcia Hava Üssü'ne aktardı.8 MayısVatikan'da bacadan beyaz duman çıktı: Papa seçildiPapa seçiminin tamamlandığını simgeleyen beyaz duman Sistina Şapeli’nin bacasından yükseldi. Kardinal Robert Prevost, Katolik Kilisesi’nin 2000 yıllık tarihinde seçilen ilk ABD'li papa oldu. 69 yaşındaki Prevost, 14'üncü Leo ismini aldı.9 MayısKuzey Kore’den nükleer karşı saldırı tatbikatıKuzey Kore ordusu nükleer karşı saldırıya hazır olma durumunun çalışıldığı bir tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikat sırasında, Hwasong-11 taktik balistik füzesi ve 600 milimetre kalibreye sahip uzun menzilli çoklu roketatar kullanıldı. Tatbikat ülkenin lideri Kim Jong-un tarafından yönetildi.10 Mayıs Hindistan ve Pakistan 'hemen' ateşkeste anlaştıAteşkes ilan edildi, çatışmalar büyük ölçüde durdu. Bu kısa süreli çatışma, iki nükleer gücün karşı karşıya geldiği en ciddi krizlerden biri olarak tarihe geçti. Uluslararası toplum (ABD, Çin, Türkiye, Rusya gibi ülkeler) itidal çağrısı yaptı.11 MayısABD'de gözaltına alınmıştı: Rümeysa Öztürk serbest bırakıldıFilistin'e destek verdiği gerekçesiyle yaklaşık 7 haftadır gözaltında tutulan Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk, 'yeterli delil bulunmadığına' hükmedilerek kefaletle serbest bırakıldı.12 MayısPapa Francis’in vasiyetinin 'Türkiye' olduğu ortaya çıktıPapa Francis'in vasiyeti ortaya çıktı. Vasiyetinde, halefinin mutlaka Türkiye'deki İznik ilçesini ziyaret etmesini istediği belirtildi. Bu talimat, Hristiyanlık tarihinde önemli bir yere sahip olan İznik'e olan ilgiyi yeniden gündeme taşıdı.13 MayısTrump, Ortadoğu turuna çıktıABD Başkanı Trump, Papa Francis'in cenaze töreni hariç ilk resmi yurtdışı gezisi olan Ortadoğu turunun ilk ayağı Suudi Arabistan'a gitti. Trump toplam değeri 2 trilyon doları aşan yatırım ve ticaret anlaşmaları duyurdu.Katar'dan Trump’a başkanlık uçağı hediye edildiKatar'dan ABD Savunma Bakanlığı filosuna 'başkanlık uçağı' olarak katılacak Boeing 747-8 uçağı hediye edildi. Trump konuyla ilgili ‘40 yıllık Air Force One'ın yerini alacak bir 747 uçağının’ hediye olmasının demokratları rahatsız ettiği yönünde yorum yaptı.İngiliz askerlerin savaş suçlarının detayları su yüzüne çıktıGörgü tanıklarının ifadelerine göre, İngiliz özel kuvvetlerinde görevli askerler silahsız sivilleri, uyuyan insanları ve çocukları öldürüyordu. Gaziler, SAS üyelerinin insanları uykularında öldürdüklerini, aralarında çocukların da bulunduğu kelepçeli mahkumları infaz ettiklerini iddia etti.ABD, Suriye'ye tüm yaptırımları kaldırdığını duyurduABD Başkanı Donald Trump, Suriye’ye yönelik uygulanan yaptırımların kaldırıldığını açıkladı. Trump, kararını Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmelere dayandırdı.Uruguay’ın eski lideri Jose Mujica hayatını kaybettiUruguay’ın eski devlet başkanı Jose ‘Pepe’ Mujica, 89 yaşında hayatını kaybetti. Tüm dünyada 'saraysız başkan' olarak tanınan Mujica, siyasi kariyeri boyunca dürüstlüğü ve halkçılığıyla öne çıkmıştı.15 MayısUkrayna, 2022’den bu yana ilk kez NATO Zirvesi’ne davet edilmediKararın sebebinin, ABD’yle olası sürtüşmeyi engellemek olduğu belirtildi.16 Mayısİtalya meclisinde hayaletli protestoİtalya'da milletvekili Riccardo Magi, hayalet kostümüyle parlamentoya girerek Başbakan Meloni'ye tepki gösterdi. Magi üzerinde 'referandum' yazan bir kağıt taşıyarak hükümetin halkı sandığa gitmekten caydırdığını savunurken, güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarıldı.Rama, Meloni önünde diz çöktüTiran'a gelen liderleri karşılayan Başbakan Rama'nın spor ayakkabıları ve İtalya Başbakanı Meloni'yi kırmızı halında beklerken diz çökmesi ayrıca gündem oldu.17 MayısABD'de kaçan mahkumlar duvara 'çok kolaydı' yazdıNew Orleans kentinde bir hapishanede tutuklu bulunan 10 cinayet hükümlüsü erkek gece saatlerinde duvarı delerek firar etti. Mahkumların açtığı delik üzerinde 'Çok kolaydı' yazısının bulunduğu görüldü.18 MayısMeksika Donanması’na ait gemi Brooklyn Köprüsü’ne çarptıMeksika Donanması’na ait ARM Cuauhtemoc gemisinin, New York limanına yaklaşırken Brooklyn Köprüsü’ne çarpması sonucu emide bulunan 277 kişiden 2'si hayatını kaybetti, 19'u yaralandı.19 MayısEurovision 2025’i Avusturya kazandı, İsrail protestolarla karşılandıİsviçre’nin Basel kentinde bu yıl 69’uncusu düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması, kazananından çok sahnedeki protestolarla hafızalara kazındı. Avusturya temsilcisi JJ birinciliği elde ederken, İsrail temsilcisi Yuval Raphael’in sahne aldığı sırada seyirciler tarafından yuhalanması ve salonda Filistin bayraklarının açılması canlı yayında dikkat çekti.20 Mayısİspanya'da elektriklerden sonra mobil şebeke de çöktüÜlkede elektrik kesintisinden haftalar sonra ülke çapında büyük bir cep telefonu şebeke kesintisi yaşandı. İspanyol telekomünikasyon şirketinden yapılan açıklamada şebeke yükseltmelerinin arızaya neden olduğu belirtildi. AB Suriye'ye yönelik tüm ekonomik yaptırımları kaldırdıAvrupa Birliği, on yılı aşkın süredir devam eden iç savaşın ardından Suriye halkının ülkelerini yeniden inşa etmelerine destek olmak amacıyla ekonomik yaptırımlarını kaldırma kararı aldı.21 MayısTrump: Rusya'nın G8'den çıkarılması bir ‘hataydı’ABD Başkanı, “G7 eskiden G8’di ama zekice bir kararla Rusya’yı oradan çıkardılar. Orada kalsaydı çok daha iyi olurdu” dedi.22 MayısBitcoin değeri tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştıBitcoin bir gecede yüzde 0.6 artışla Moskova saatiyle 20.47 itibariyle 106 bin 992 dolara yükseldi. Kripto para birimi en yüksek 109 bin 845 dolara kadar çıkarak rekor kırdı.23 MayısArakçi: ABD ısrar ederse İran anlaşmaya gitmeyecekİran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Washington'un uranyum zenginleştirmeden vazgeçmesi konusunda ısrar etmesi halinde İran'ın ABD ile bir anlaşma yapmayacağını açıkladı.24 Mayıs‘ABD artık dünyaya silah zoruyla demokrasi götürmeyecek’West Point Askeri Akademisi'ndeki bir törende konuşan Trump, ABD ordusunun artık dünyaya silah zoruyla demokrasi götürmeyeceğini söyledi, “ABD ordusunun görevi diğer ülkelerin kültürünü dönüştürmek için 'drag show' yapmak değildir” dedi.26 MayısVenezüella seçimleri: Maduro kazandıAna muhalefetin seçim boykot ettiği seçimlerde Nicolas Maduro’nun partisi PSUV ve koalisyonu, resmi sonuçlarına göre oyların yüzde 82.68’ini alarak zafer kazandı.26 MayısTrump, Zelenskiy’e ateş püskürdüABD Başkanı, sosyal medya hesabından “Ağzından çıkanlar sorunlara neden oluyor. Bu hoşuma gitmiyor. Konuşmayı bırakması daha iyi olur” diye yazdı.Macron, eşinden tokat yedikten sonra konuştuFransa Cumhurbaşkanı, Vietnam ziyaretinde uçağın kapısı açıldığı anda kameraya yansıyan eşinden tokat yediği görüntülerin gerçek olduğunu teyit ederek, söz konusu anda 'şakalaştıklarını' ifade etti.Hamas ABD'nin ateşkes teklifini kabul ettiHamas yetkilileri, Trump’ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff tarafından sunulan ateşkes teklifini ek şart aramaksızın kabul etti. Teklif, 10 rehinenin iki grup halinde serbest bırakılması karşılığında 70 günlük ateşkes öngörüyordu.27 MayısJaponya'da çocuklara 'Pikachu' gibi isimler koyma yasağı geldiYetkililer 'Kira-kira' olarak adlandırılan ve genellikle popüler kültür ya da yabancı kelimelerden türetilen 'Pikachu', 'Naike' ve 'Kitty' gibi isimlerin toplumda karışıklığa yol açtığını belirterek yasaklanacağını duyurdu.28 MayısAnkara Büyükelçisi Barrack, Suriye Özel Temsilcisi olarak atandıABD Başkanı, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Barrack’ın 'Suriye Özel Temsilcisi' görevini de yapacağını açıkladı ve ‘Tom, Suriye ile işbirliği yaparak radikalizmi durdurmak, ilişkileri iyileştirmek için büyük bir potansiyel olduğunu biliyor’ dedi.29 MayısAlp Dağları'ndan kopan dev buzul koca bir köyü yuttuİsviçre'nin Valais kantonundaki 200 nüfuslu Blatten köyü, Alp Dağları'ndan kopan dev buzul parçasının neden olduğu heyelanda tamamen enkaz altında kalarak haritadan silindi.ABD'den Suriye'ye 13 yıl sonra i̇lk resmi ziyaretTom Barrack, Suriye Özel Temsilcisi göreviyle Şam'a resmi ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyaret, ABD'nin 2012 yılından bu yana Suriye'ye yaptığı ilk üst düzey diplomatik temas olarak tarihe geçti.30 MayısTrump, çeliğe uygulanan vergiyi yüzde 50'ye çıkaracaklarını duyurduABD Başkanı, ABD'ye ithal edilen çeliğe uygulanan gümrük vergisini yüzde 25'ten yüzde 50'ye çıkaracağını açıkladı.31 MayısBeyaz Saray’da açıklama yapan Musk, mor gözle görevine veda ettiABD'de Hükümet Verimliliği Bakanlığı (DOGE) Başkanı görevinden çekilen Elon Musk, Beyaz Saray’daki veda töreninde sol gözü morarmış şekilde görüntülendi.1 HaziranRusya’da köprü trenin üzerine çöktü, aynı gün ikinci tren kazası yaşandıKursk Bölgesi’ndeki Trosna-Kalinovka karayolunun 48. kilometresinde bir köprü, altından geçen yük treninin üzerine çöktü. Kaza sonucu trenin dizel lokomotifi ve 3 yük vagonu raydan çıktı, lokomotif alev alarak tutuştu. Rusya’nın Bryansk bölgesindeki kazanın köprüdeki patlamadan kaynaklandığını duyuruldu. Yaşanan faciada 7 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 69 kişi yaralandı.6 HaziranMusk ve Trump arasında 'savaş' koptuMusk’ın, Trump’ın vergi kesintisi tasarısını eleştirmesiyle başlayan gerilim; karşılıklı suçlamalar, restleşmeler ve Epstein dosyalarıyla ilgili azil çağrısına kadar tırmandı. Musk’ın yaptığı çıkışların ardından Tesla hisseleri düşüşe geçti, Beyaz Saray’da acil toplantılar yapıldı.9 Haziranİsrail, Madleen gemisine saldırıp gemiye el koyduİsrail Deniz Kuvvetleri'nin Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait Madleen adlı yelkenli gemisine baskını, uluslararası sularda (Gazze'ye yaklaşık 185 km uzaklıkta) gerçekleşti. Greta Thunberg’in de aralarında olduğu aktivistler gözaltına alındı, sorgulandı ve sınır dışı edildi.10 HaziranAvusturya'da modern tarihinin en ölümcül okul saldırısı yaşandıAvusturya'nın Graz kentindeki bir lisede gerçekleşen silahlı saldırıda 21 yaşındaki eski öğrenci, yasal silahlarla eski sınıfı dahil iki sınıfa ateş açtı. 9 kişi öldü, saldırgan okul tuvaletinde intihar etti. Ülke genelinde 3 gün yas ilan edildi, silah yasaları sıkılaştırma kararı alındı.12 HaziranHindistan’da 787 Dreamliner uçak faciası: 260 kişi jayatını kaybetti2025 yılının en çok konuşulan olaylarından biri, Boeing 787 Dreamliner tipi uçağın iniş sırasında yaşadığı ağır kazaydı. Hindistan’ın Ahmedabad havalimanından havalanan uçak, kalkıştan sadece 30 saniye sonra yoğun bir yerleşim bölgesine düştü. 242 kişi taşıyan uçaktan sadece 11A numaralı koltukta oturan 1 kişi kurtuldu, uçağın düştüğü ve kazanın acı bilançosu 260 kişiye yükseldi.13 Haziranİsrail, İran’a saldırdıİsrail, İran'ın nükleer tesisleri, askeri üsleri ve komuta merkezlerini hedef alan büyük çaplı hava saldırıları başlattı. İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami, Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, üst düzey komutanlar ve 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetti. İran misilleme olarak İsrail'e 100'den fazla drone ve füze gönderdi, bölge ülkeleri hava sahalarını kapattı, uluslararası toplumdan kınamalar geldi.14 HaziranTahran’da patlama sesleri duyuldu, İran'dan yeni füze saldırıları yaşandıİran, Tahran ve Şiraz'dan İsrail'e balistik füze saldırıları başlattı, Tel Aviv semalarında patlamalar yaşandı. İsrail buna karşılık Tahran'da yeraltı füze depolama tesisini bombaladı, İsrail Savunma Bakanı Katz "Tahran yanacak" tehdidinde bulundu. İran lideri Hamaney İbranice "çaresiz kalacaksınız" mesajı paylaştı.15 HaziranTrump, İsrail'in Hamaney'e suikast planını veto ettiABD Başkanı Trump'ın, İsrail'in Hamaney'e suikast düzenlemesini önlediği iddia edildi. Trump daha sonra uzun bir paylaşımda, İsrail'in Hamaney'i hedef alma planını veto ederek onu ‘çok çirkin ve utanç verici bir ölümden’ kurtardığını söyledi.İran füzeleri Hayfa'yı vurduİran, İsrail'e yeni balistik füze dalgaları gönderdi ve füzeler Hayfa'daki petrol rafinerisi ile Weizmann Bilim Enstitüsü'ne isabet ederek yangınlara ve hasara yol açtı, İsrail'de toplam 13 ölü ve 380 yaralı rapor edildi. İsrail buna misilleme olarak Tahran semalarında uçaklarla saldırılar düzenledi, İran Dışişleri Bakanlığı binasına yakın yapıları vurdu.17 Haziranİsrail, yardım bekleyen Filistinlileri hedef aldıİsrail ordusu, İran saldırıları sürerken Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde insani yardım bekleyen Filistinli sivillere ateş açtı ve tank mermileriyle saldırı düzenledi. Gazze Sağlık Bakanlığı'na göre en az 45 kişi hayatını kaybetti, 200'den fazla kişi yaralandı. Yüzlerce kişinin toplandığı ‘tahliye kavşağı’ olarak bilinen yardım noktasında meydana gelen olay, son haftaların en ölümcül yardım dağıtım saldırısı olarak nitelendirildi.Almanya Başbakanı Merz'in 'İsrail' açıklaması tepki çektiAlmanya Başbakanı Merz, G7 zirvesinde İsrail’in İran’a yönelik saldırıları için “Bu, İsrail’in hepimiz için yaptığı pis iştir” dedi. Sözleri büyük tepki çekti.19 HaziranABD’den İran’daki vatandaşlarına 'acil tahliye' çağrısıABD, İsrail ile İran arasındaki sıcak çatışmaların devamı üzerine İran’daki vatandaşlarına “hemen ülkeyi terk edin” uyarısında bulundu. Aynı sürede İsrail’de ABD diplomatik personelinin tahliyesi başladı.20 Haziranİsrail gece İran'ı vurdu, İran İsrail'in Beerşeba kentini vurduİsrail gece 60'tan fazla jetle Tahran'daki nükleer araştırma tesislerini ve askeri hedefleri vurdu, İran ise Demir Kubbe'yi aşan balistik füzelerle Beerşeba, Tel Aviv (Ramat Gan ve Holon) bölgelerini hedef aldı, İsrail'de can kayıpları bildirildi.22 HaziranABD çatışmalara dahil oldu, İran’ı vurduABD, İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerini B-2 hayalet uçaklarıyla 14 tane sığınak delici bomba ile vurarak Ortadoğu'daki savaşa dahil oldu. Trump saldırıları ‘askeri başarı’ olarak nitelendirdi ve İran'da radyasyon sızıntısı olmadığını belirtti. Rusya ve Çin saldırıları kınadı, BM Güvenlik Konseyi acil toplandı.23 Haziranİran, Katar’daki ABD üslerini vurduİran, Katar'daki ABD'nin en büyük askeri üssü El-Udeyd Hava Üssü'nü balistik füzelerle vurdu. İran önceden Katar ve ABD'ye uyarı verdi, üs tahliye edildi. Katar ve ABD hava savunma sistemleri füzelerin çoğunu imha etti, can kaybı olmadı ancak uydu görüntüleri iletişim için kullanılan jeodezik kubbe (radome) gibi yapılarda hasarı gösterdi. Trump'tan İran'ın saldırıları sonrası ilk açıklama 'Tebrikler dünya, şimdi barış zamanı' şeklinde oldu.24 HaziranTrump, İran-İsrail ateşkesini açıkladıİran-İsrail çatışması on ikinci gününde Trump'ın ilan ettiği ateşkesle kritik bir dönemece girdi. Trump ateşkesin yürürlüğe girdiğini duyurarak ihlallere öfkelenerek ‘ateşkese uyun’ uyarısı yaptı. Çatışmalar tarihe ‘12 Gün Savaşı’ olarak geçti, ateşkes kırılgan olsa da bozulmadı.24 HaziranNATO Genel Sekreteri Rutte'nin Trump'a gönderdiği özel mesajı ifşa olduİran’daki operasyon sonrası Trump’a gönderilen özel mesajda, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin “İran’da aldığınız kararlı eylem için sizi tebrik eder ve teşekkür ederim. Bu gerçekten olağanüstüydü ve başka kimsenin cesaret edemediği bir şeydi. Avrupa büyük bir bedel ödeyecek, ödemesi de gerekiyor, ve bu sizin zaferiniz olacak” dediği ortaya çıktı.25 HaziranRutte, Trump’a ‘babacık’ diye hitap ettiNATO Genel Sekreteri Rutte, Lahey’deki NATO zirvesinde ABD Başkanı Donald Trump’a 'babacık' diye hitap ederken, “Babalar bazen sert konuşmak zorunda kalır” dedi. Rutte’nin sözleri ‘dalkavukluk’ olarak nitelendirildi.Aktif yanardağa düşen turist ölü bulunduEndonezya’daki aktif Rinjani Yanardağı’na tırmanış yapan 26 yaşındaki Brezilyalı turist Juliana Marins, ayağının kayması üzerine volkanın iç kısmına düştü. İlk saatlerde yaşadığına dair işaretler olan Marins, zorlu arazide kurtarılmayı beklerken dört günün sonunda hayatını kaybetti.26 HaziranTel Aviv’de dikkat çeken afiş tepkilere neden oldu: 'Yeni Ortadoğu'İran’la sağlanan ateşkesin ardından İsrail’in başkenti Tel Aviv’de Trump ve Netanyahu’nun yanında, Ortadoğu liderlerinin de yer aldığı afişte 'Yeni Ortadoğu için Yeni Bir Şans' ifadesi kullanıldı.27 HaziranErmenistan’da Başpiskopos Acapahyan gözaltına alındıErmeni Apostolik Kilisesi Başpiskoposu Mihail Acapahyan, ‘hükümeti devirme çağrısı’ yaptığı şüphesiyle gözaltına alındı.28 HaziranTahran'da binlerce kişi, toplu cenaze törenine katıldıİsrail saldırılarında hayatını kaybeden Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri dahil İranlı üst düzey askeri yetkililer, nükleer bilim insanları ve bazı sivillerin de aralarında olduğu 60 kişi için Tahran’da toplu cenaze törenleri yapıldı.2 Temmuzİsrail, Gazze'de 60 günlük ateşkes teklifini kabul ettiDonald Trump, ABD temsilcileriyle yaptığı toplantıda İsrail'in Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkesi kesinleştirmek için 'gerekli koşulları' kabul ettiğini söyledi.'Diddy' davasında karar açıklandıÜnlü rapçi Sean 'Diddy' Combs, New York’ta görülen federal davada insan ticareti ve çete üyeliği gibi ömür boyu hapis cezası gerektirebilecek en ciddi suçlamalardan beraat etti. Ancak, fuhuşla bağlantılı bazı suçlardan suçlu bulundu, halen cezaevinde.7 TemmuzABD, HTŞ'yi terör örgütü listesinden çıkardıTrump yönetimi, Suriye merkezli Heyet Tahrir el-Şam'ın yabancı terör örgütü statüsünü kaldırma kararı aldı. HTŞ, daha önce El Kaide'yle olan bağını kestiğini açıklasa da birçok ülke tarafından hala terör örgütü olarak görülüyordu.10 TemmuzGüney Kore'de sıkıyönetim ilan eden Yoon, ikinci kez tutuklandıGüney Kore’de görevden alınan eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol hakkında, sıkıyönetim ilanına ilişkin soruşturma kapsamında ikinci kez tutuklama kararı çıkarıldı.11 TemmuzBitcoin rekor kırdı: 116 bin doların üzerine çıktıBinance verilerine göre, Bitcoin fiyatı 116 bin dolar seviyesini geçerek 116.322,72 dolara yükseldi. Bitcoin'in fiyatı tarihte ilk kez 116.000 doların üzerine çıktı.12 TemmuzABD, Meksika ve AB’ye ithalatta yüzde 30 vergi uygulayacağını açıkladıABD Başkanı Trump, Meksika ve Avrupa Birliği'nden yapılan ithalatta yüzde 30 oranında gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı. Trump, AB veya Meksika'nın yeni vergilere misilleme yapması halinde daha yüksek gümrük vergileri uygulayacağı tehdidinde bulundu.14 TemmuzSuriye’de Dürzi-Bedevi çatışmaları: 89 kişi öldüSuriye’nin güneyinde Bedevi kabileleriyle Dürzi gruplar arasında çıkan ölümcül çatışmalarda, izleme kuruluşları ve yerel kaynaklara göre en az 89 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.16 Temmuzİsrail, Suriye’de Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve Genelkurmay Başkanlığı'nı vurduSuriye'nin başkenti Şam'da peş peşe patlama sesleri duyuldu. İsrail ordu sözcülüğü, Şam'daki Genelkurmay Başkanlığı karargahının girişine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.17 TemmuzAlaska'da 7.2 büyüklüğünde deprem olduAlaska Yarımadası'nda 7.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından kıyı bölgeleri için tsunami uyarısı yapılırken, halk yüksek kesimlere gitmeleri konusunda uyarıldı. Can kaybı olmadı.Süveyda kenti yakınlarına hava saldırısı düzenlendiSuriye ve Arap basınında yer alan haberlere göre, İsrail savaş uçakları Suriye'nin güneyinde bulunan Süveyda vilayeti çevresine hava saldırısı gerçekleştirdi. Efsane şarkıcı Connie Francis hayatını kaybettiÜnlü şarkıcı Connie Francis 87 yaşında aramızdan ayrıldı. Francis, özellikle son dönemde ‘Pretty Little Baby’ şarkısının TikTok’ta viral olmasıyla yeniden gündeme gelmişti.18 TemmuzSüveyda'da çatışmalar alevlendiBedevi Arap aşiretleri olarak adlandırılan grupların Suriye'nin diğer bölgelerindeki aşiretlerinden gelen yüzlerce kişinin de katılımıyla bazı yerleşimleri geri alarak kent merkezinin batı girişine ulaştığı ifade edildi, çatışmalar şiddetlendi.19 Temmuzİsrail ve Suriye ateşkeste anlaştıABD Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye ve İsrail arasında, bölgedeki komşu ülkelerin desteğiyle önemli bir ateşkes anlaşmasının sağlandığını açıkladı. Netanyahu ve Şara, Türkiye, Ürdün ve bölgedeki diğer komşu ülkelerin onayıyla kapsamlı bir ateşkes anlaşması imzaladı.22 TemmuzBlack Sabbath'ın solisti Ozzy Osbourne hayatını kaybettiİngiliz heavy metal grubu Black Sabbath'ın solisti John Michael 'Ozzy' Osbourne, 76 yaşında hayatını kaybetti. Son konseri 5 Temmuz'da doğduğu şehir Birmingham'da gerçekleşmişti.23 TemmuzABD’de trans kadınların yarışmalara katılması yasaklandıABD Olimpiyat ve Paralimpik Komitesi, ABD'de kadınlar kategorisinde Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nda trans kadınların katılmasını yasakladı. Komite, ABD Trump'ın 'Kadın Sporlarından Erkekleri Uzak Tutmak' başlıklı yönetmeliğine atıfta bulundu.24 TemmuzTayland ve Kamboçya sınırında çatışmalar yaşandıTayland ve Kamboçya arasında sınır hattında çıkan yeni çatışmalarda en az 9 sivil hayatını kaybetti. İki ülke karşılıklı olarak büyükelçilerini sınır dışı ederken, bölgede tansiyon hızla yükseldi.Brigitte Macron'un erkek doğduğunu öne süren fenomene dava açıldıFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi, 'Brigitte Macron'un erkek olarak doğduğunu' iddia eden fenomen Candace Owens'a iftira davası açtı. Fakat Brigitte'ın devlet kayıtlarında da erkek cinsiyeti ile belirtildiği ortaya çıktı.25 Temmuzİtalya'da orman yangını: Tatil köyünden 180 kişi tahliye edildiİtalya'nın güneyindeki Ciro Marino beldesinde çıkan orman yangını nedeniyle 'Volvito' tatil köyünde bulunan 180 kişi tahliye edildi. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayılırken bazı kara yolları trafiğe kapatıldı, tren seferleri durduruldu.27 TemmuzGazze'ye yardım için yola çıkan Hanzala gemisine baskınİsrail, Gazze'ye insani yardım ulaştırma amacındaki Özgürlük Filosu Koalisyonunun ‘Hanzala’ gemisini de uluslararası sularda baskın yaptı. Gemideki 21 aktivist, sınırdışı edildi.28 TemmuzTayland ve Kamboçya arasında ateşkesMalezya Başbakanı Enver İbrahim, Tayland ve Kamboçya'nın acil ve koşulsuz bir ateşkesin devreye girmesi için anlayış birliği sağlandığını açıkladı. Fakat iki taraf da daha sonraki aylar bu ateşkese uymadı.29 TemmuzHollanda iki İsrailli bakanı istenmeyen adam ilan ettiHollanda hükümeti, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'i istenmeyen kişi ilan etti. Hollandalı diplomat, bu kararın Smotrich ve Ben-Gvir'in "Gazze Şeridi'nde etnik temizlik çağrısında bulunmaları" nedeniyle alındığını belirtti.Trump'tan kritik Epstein açıklaması geldi: Adaya davet edildim ama gitmedimABD Başkanı, cinsel istismar suçlarındandan hüküm giymiş Jeffrey Epstein’in Karayipler’deki özel adasına davet edildiğini ancak bu daveti reddettiğini söyledi. Trump, 'Hayatımın en iyi kararlarından biriydi' dedi.Manhattan'da silahlı saldırı: 4 ölüABD'nin NewYork eyaleti Manhattan semtinin turistik yerlere yakın kalabalık bir semtinde silahlı saldırı 4 kişinin ölümüyle sonuçlandı. Polis açıklamasında 'silahlı saldırganın ofis binasına MR tüfeğiyle girdiğini, lobiye ve üst kata ateş açtığını ve ardından intihar ettiğini' duyurdu.30 TemmuzKamçatka’da 8.8 büyüklüğünde mega deprem meydana geldiRusya'nın Kamçatka Yarımadası açıklarında 8.8 büyüklüğünde mega deprem meydana geldi. 1952'den beri bölgenin en güçlü sarsıntısı olarak kayıtlara geçti. Deprem sonrası Pasifik genelinde geniş çaplı tsunami uyarıları verildi. Hiç can kaybı olmadı. Erken uyarı sistemleri sayesinde büyük kayıplar önlendi, dalgalar beklenenden zayıf kaldı.31 TemmuzABD İran'a yönelik en büyük yaptırım paketini uygulamaya koyduğunu açıkladıABD Hazine Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İran'a karşı bugüne kadar getirilen en büyük yaptırım paketinin uygulama konduğu bildirildi. Yeni yaptırımlar, Hamaney’in danışmanı Ali Şamhani'nin oğlu ile bağlantılı 50'den fazla kişi ve kuruluşu hedef aldı.1 Ağustos ABD Türkiye'ye yüzde 15 ek gümrük vergisi uygulamaya başladıTrump, Meksika ile gümrük vergisi anlaşmasının son tarihini 90 gün daha uzattıktan kısa bir süre sonra, düzinelerce ülkeye yüzde 10 ile yüzde 41 arasında değişen karşılıklı gümrük vergileri uygulayan kararnameye imza attı. Türkiye’ye yüzde 25 ek gümrük vergisini de onayladı.2 Ağustos21. yüzyılda ortaçağ dehşeti: ‘Cadı’ diye yakıldılarHindistan’ın Bihar eyaletinde aynı aileden beş kişinin ‘cadılık’ suçlamasıyla linç edilip diri diri yakılmasının üzerine hayatta kalan Manisha Devi'nin sözleri dehşeti özetledi: O gece karanlık çöktü ve bir daha aydınlanmadı.3 AğustosSüveyda'da ateşkes bozuldu, çatışmalar tekrar başladıDürzi gruplarla Suriye güvenlik güçleri arasındaki ateşkes bozuldu. Dürzi gruplar Tel Hadid köyünü ele geçirirken, aynı bölgedeki stratejik Tel Hadid tepesine düzenlenen saldırıda 5 Suriye güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.5 AğustosSırp Bakan canlı yayında beyin kanaması geçirdiSırbistan Kamu Yatırımları Bakanı Darko Glisic, TV Pink'te canlı yayında beyin kanaması geçirdi. Yayın kesildi, Glisic acilen hastaneye kaldırıldı ve karmaşık ameliyatla damar tıkanıklığı ile kanama giderildi, yoğun bakımda solunum cihazına bağlandı. Aralık itibarıyla tamamen iyileşti, bakanlık görevine döndü.5 Ağustosİspanya'da bir ayda sıcaktan bin 60 kişi hayatını kaybettiİspanya’da etkisini artıran sıcak hava dalgaları, temmuz ayında 1060 kişinin ölümüne neden oldu. Ülkede bu yılın aynı dönemine kıyasla sıcaklığa bağlı ölümlerde yüzde 57’lik artış yaşandı.8 AğustosABD, Maduro’nun başına 50 milyon dolar ödül koyduABD Adalet Bakanı Pam Bondi, sosyal medya hesabından Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun tutuklanmasına yardımcı olacak bilgiler için 50 milyon dolar ödül verileceğini duyurdu.9 AğustosAzerbaycan-Ermenistan barış anlaşması imzaladıABD Başkanı Trump, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Beyaz Saray'da üçlü görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Trump, Azerbaycan ve Ermenistan arasında barış anlaşması imzalandığını açıkladı. Görüşmenin ana konusu, barış görüşmeleri, Zengezur koridoru konusunda bir anlaşmanın imzalanmasıydı.12 AğustosObama'nın 'başkanlık' portresi kaldırıldıTrump, Barack Obama’nın Beyaz Saray’daki başkanlık portresini, ziyaretçilerin göremeyeceği ‘gizli bir merdiven’ alanına taşıttı. Obama’nın portresinin kaldırıldığı alana, Trump’ın suikast girişiminden sağ kurtulduğu anı tasvir eden kendi portresi asıldı.15 AğustosDünya'da bütün gözler yılın en önemli buluşmasındaydı: Trump-Putin zirvesi Alaska, Anchorage'ta gerçekleştiRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Alaska'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi. Putin ve Trump, Alaska’daki pistte neredeyse aynı anda uçaklarından indi. Putin, Trump ile görüşmelerinin yapıcı bir ortamda gerçekleştiğini açıkladı, “İki devlet başkanının yüz yüze görüşmesi gerçekten vakti gelmişti" dedi.17 AğustosABD duyurdu: Filistinlilere vize durdurulduABD Dışişleri Bakanlığı, Gazze’den gelen kişilere yönelik tüm ziyaretçi vizelerinin durdurulduğunu açıkladı. Bu nedenle Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da Eylül ayındaki BM Genel Kurulu’na katılamadı.18 AğustosNorveç kraliyet ailesi karıştıNorveç Veliaht Prensesi Mette-Marit’in oğlu Marius Borg Hoiby, 32 ayrı suçlamayla yargılandı. Suçlamalar arasında dört tecavüz, cinsel istismar, şiddet, mala zarar verme ve kamu düzenini bozma gibi ciddi vakaların yer aldığı ortaya çıktı, dava 2026 ocak ayında görülecek.19 AğustosÇin’de reklam krizi: Çekik göz pozuna tepkiÇin’de yayımlanan bir reklam kampanyasında, genç bir erkek modelin gözlerini çekerek verdiği poz büyük tepki topladı. Birçok kullanıcı, bu hareketin uzun yıllardır Asyalılarla alay etmek için kullanılan ırkçı bir taklidi andırdığını söyledi. İsviçreli saat markası, özür dileyerek reklamı kaldırdı.20 AğustosTrump: Putin ve ben birbirimizi anlamasaydık tehlikeli olurduABD Başkanı bir röportajda "Putin ile aramızda anlayış olmasa ABD tehlikede olurdu" dedi, ayrıca görev süresi boyunca olası bir Üçüncü Dünya Savaşı konusunda endişelenmeye gerek olmadığını söyledi.İsrail'in İran'a attığı bomba iki ay sonra patladıİran’ın batısında İsrail'le yaşanan savaşta geriye kalan mühimmatın patlaması sonucu bir kişinin öldüğü, dokuz kişinin ise yaralandığı açıklandı.22 AğustosGazzе'de kıtlık, BM tarafından resmen teyit edildiBirleşmiş Milletler destekli gıda güvenliği raporu, Gazze kentinde ilk kez resmi kıtlık yaşandığını açıkladı. Uzmanlar, açlığın daha da genişleyeceği uyarısında bulundu.25 Ağustosİsrail hastaneye çifte saldırı: 5’i gazeteci 22 sivil öldüİsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus şehrinde bulunan Nasır Hastanesi'ne çifte hava saldırısı düzenledi; ilk vuruş üst kat balkonunda canlı yayın yapan gazetecileri hedef aldı, ikinci vuruş ise kurtarma ekiplerini vurdu. 5’i gazeteci toplam 22 kişi öldü. Saldırı uluslararası mahkemelerde delil olarak kullanılıyor.İsrail Şam kırsalına girdiİsrail güçlerinin Suriye’deki ilerleyişi ise Şam kırsalına kadar uzandı. Suriye yönetimi, ülkenin güneyine yönelik İsrail askeri ihlalini 'şiddetle kınadığını' belirterek bunun 'tehlikeli bir tırmanış' olduğunu açıkladı.26 AğustosABD’den Karayipler’e asker konuşlandırmaya başladıABD, Karayip Denizi'ne 3 güdümlü füze destroyerleri dahil savaş gemileri konuşlandırmaya başladı. ABD, bölgeye ek olarak bir güdümlü füze kruvazörü ve nükleer denizaltı gönderdi. Yaklaşık 4 bin 500 asker de bölgeye gönderildi.Venezüella’da silahlanma başladıABD’nin artan baskısı sonrası Venezüella’da ev hanımlarından, emeklilere herkes milislere katılmaya başladı. Maduro, milis gücünde 4.5 milyondan fazla kişi olduğunu söyledi.27 AğustosDanimarka, ABD'nin en üst düzey diplomatını sorguya çağırdıDanimarka hükümeti, Grönland’da gizli etki operasyonları yürütüldüğü iddiaları üzerine ABD’nin en üst düzey diplomatını dışişlerine çağırdı. Danimarka'lı yetkililerden 'Krallığın içişlerine müdahale kabul edilemez' açıklaması geldi.28 AğustosFinlandiya Hava Kuvvetleri, bayraklarından gamalı haçı kaldırdıFinlandiya Hava Kuvvetleri Komutanlığı, birliklerin bayraklarından gamalı haçı kaldırma kararı aldığını bildirdi. Gamalı haç, 1918 yılından itibaren Finlandiya Hava Kuvvetleri’nin sembollerinde kullanılıyordu. 1945’e kadar uçakların üzerine işlenmişti.29 AğustosTayland Başbakanı görevden alındıTayland mahkemesi, Kamboçya’nın eski lideriyle yaptığı bir telefon görüşmesi nedeniyle 'ciddi bir etik ihlalde bulunduğu gerekçesiyle', Başbakan Paetongtarn Shinawatra’yı görevden aldı. 37 yaşındaki Peatongtarn Shinawatra, 2024'te yeni başbakan olarak ilan edilmişti.30 AğustosMeloni dahil kadınların sahte fotoğraflarını paylaşan site kapandıİtalya’da ünlü kadınların yapay zekayla üretilmiş çıplak görüntülerini paylaşan site kapatıldı. Başbakan Meloni dahil birçok kadın politikacının tepkisini çeken site skandalı, İtalya'da gündem olan 'Mia Moglie' (Benim Karım) adlı Facebook grubu ile ortaya çıktı, Meloni 'Tiksiniyorum' dedi.1 EYLÜLİAGS, İsrail’in Gazze’de soykırım işlediğini ilan ettiUluslararası Soykırım Araştırmacıları Birliği (International Association of Genocide Scholars – IAGS), İsrail’in Gazze’deki askeri operasyonlarını resmen 'soykırım' olarak niteleyen bir bildiri yayımladı. Açıklamada, Gazze’deki sivil kayıplar, açlık, sağlık altyapısının çökmesi ve zorla yerinden edilmeler, soykırım sözleşmesine aykırı fiiller olarak sıralandı.Putin ve Erdoğan Çin'de görüştü: Bu yılın tek yüz yüze görüşmesi olduRusya Devlet Başkanı Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin'in Tianjin kentindeki ŞİÖ Zirvesi kapsamında bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme 1 yılda liderlerin yüz yüze yaptığı tek görüşme olarak kayıtlardaki yerin alırken, Putin'in "'Ukrayna'da çözüme yönelik önemli katkıları için Türk dostlarımıza minnettarız" sözü zirveye damga vurdu.2 EYLÜLTartus Limanı’ndan tarihi sevkiyat yapıldı: Suriye 14 yıl sonra ilk kez petrol ihraç ettiABD'nin uzun zamandır petrol rezervlerini sömürdüğü Suriye, 14 yıl aradan sonra ilk resmi ham petrol ihracatını gerçekleştirdi.3 EYLÜLÇin, 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yıldönümünü büyük bir etkinlikle kutladıÇin'in başkenti Pekin'de II. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yıldönümü nedeniyle büyük çaplı askeri geçit töreni düzenlendi. Törene Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un da katılması dikkat çekti.Portekiz'de füniküler raydan çıktı 17 kişi hayatını kaybettiPortekiz'in başkenti Lizbon'un sembollerinden Elevador da Gloria fünikülerinin raydan çıkması sonucu 17 kişi öldü, 21 kişi yaralandı. Meydana gelen kaza nedeniyle Portekiz hükümeti 1 günlük ulusal yas, Lizbon Belediyesi de 3 günlük yas ilan etti.4 EYLÜLİtalyan moda tasarımcısı Giorgio Armani hayatını kaybettiDünyaca ünlü İtalyan moda tasarımcısı Giorgio Armani, 91 yaşında hayatını kaybetti. Modern giyimin öncülerinden olan Armani, kurduğu Armani markası ile lüks modanın en güçlü isimlerinden biri haline gelmişti.5 EYLÜLTrump, 'Savunma Bakanlığı' olan Pentagon’un ismini 'Savaş Bakanlığı' olarak değiştirdiABD Başkanı Donald Trump, 'Savunma' Bakanlığı'nın adını 'Savaş Bakanlığı' olarak değiştiren kararnameyi imzaladı. Trump, "Açık ara, rekabet edebilecek kimse yok" dedi.ABD–Venezüella hattındaki askeri gerilim, yılın zirvesine yükseldiTrump yönetimi, Venezüella ve Latin Amerika’daki kartellere karşı operasyon kapsamında 10 adet F-35 savaş uçağını Porto Riko’ya konuşlandırdığını duyurdu. Aynı gün Venezüella Hava Kuvvetleri’ne ait F-16’lar, Karayipler’deki USS Jason Dunham destroyerinin üzerinden alçak uçuş yaptı; iki ülke arasında gerilim doruğa çıktı.7 EYLÜLDünya genelinde tam Ay tutulması gözlendi Asya ve Batı Avustralya'dan gözlenen tam Ay tutulması, dünya nüfusunun yüzde 77'si tarafından izlenebildi. 82 dakika süren tutulma sırasında Ay kızıl renge büründü ve "Kanlı Ay" olarak adlandırıldı. Avrupa, Afrika, Asya, Avustralya ve Antarktika’dan gözlenebilen tam Ay tutulması, yılın en dikkat çekici gök olaylarından biri olarak kayda geçti.8 EYLÜLFransa hükümeti görevden düştüFransa Parlamentosu, Başbakan François Bayrou’nun güven oylamasında hükümetini düşürdü. Fransa hükümeti, yasamada güvenoyunu sağlayamadığı için görevden düştü: kamu harcamalarını kısmaya yönelik bütçe reformu ve meclisteki çoğunluk eksikliği birleşince hükümet istikrarsızlaştı ve nihayetinde düşürüldü.Japonya Savunma Bakanı 10 yıl sonra ilk kez Güney Kore'ye gittiJaponya Savunma Bakanı Gen Nakatani, Güney Kore’ye on yıl aradan sonraki ilk ziyareti kapsamında pazartesi günü Seul’deki mevkidaşıyla bir araya geldi.Kızıldeniz'deki su altı fiber kablolar koptu: İnternet yavaşladıKızıldeniz fiber kablo hasarı nedeniyle Hindistan ve Pakistan başta olmak üzere Ortadoğu–Asya ekseninde internet trafiğinde ciddi yavaşlama oldu. 9 EYLÜLİsrail, Katar'daki Hamas liderlik ofisine hava saldırısı düzenlediİsrail Hava Kuvvetleri, Doha'da Hamas liderliğinin ofisine yönelik bir dizi hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırıda 6 kişi hayatını kaybederken, Hamas liderliğinin tamamı saldırıdan sağ çıktı. Uluslararası toplum saldırıyı şiddetle kınadı. Netanyahu ise Trump'ın baskısıyla birlikte 20 gün sonra konu hakkında bir özür yayınlamak zorunda kaldı. Fransa'nın yeni başbakanı Savunma Bakanı Sebastien Lecornu olduHükümetin çöküşünün ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Savunma Bakanı Sebastien Lecornu’yu Başbakan olarak atadı.Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic, İsrail Dışişleri Bakanı Saar ile görüşmeyi reddederek bir ilke imza attıHırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, Gazze’deki saldırılar nedeniyle Zagreb’e resmi ziyarette bulunan İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile görüşmeyi reddetti. Milanovic, “Böyle bir görüşme İsrail’in şiddet ve savaş suçlarını kabul etmek olurdu” diyerek hükümetini de sert sözlerle eleştirdi.10 EYLÜLFransa Cumhurbaşkanı Macron'a yönelik yapılan protestolar 200 bini geçerek rekor kırdıFransa'da ülke çapında 200 binden fazla kişinin katıldığı 'Macron karşıtı protesto' rekor kırdı. Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, Fransa'daki protestolarla ilgili 'büyük bir eylem' değerlendirmesi yapmıştı. Eylemciler zaman zaman ateşe verdikleri çöp kovalarıyla yolları kapattı; polisler ise eylemcilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti. İçişleri Bakanlığı verilerine göre Fransa genelinde 550 noktada gösteri düzenlendi.2 Ekim'de ise bu katılımcı sayısı 1 milyonu geçerek ülke çapında büyük bir genel grev başlayacaktı. Hatta Eyfel kulesi dahi kapatıldı.Charlie Kirk 31 yaşında suikaste uğrayarak hayatını kaybettiCharlie Kirk suikasti 10 Eylül 2025’te Utah Valley University’deki açık hava etkinliğinde gerçekleşti. Kirk konuşma yaptığı sırada, sahneden yaklaşık 130–180 metre uzaktaki bir çatıdan keskin nişancı tüfeğiyle boynundan vurularak öldürüldü. Saldırı, “American Comeback Tour” kapsamında düzenlenen kampüs konuşması sırasında yaşandı. Olaydan kısa süre sonra 22 yaşındaki Tyler James Robinson adlı şüpheli gözaltına alındı. Suikast, ABD’de siyasi kutuplaşmanın geldiği nokta, kampüs güvenliği ve siyasi şiddetin yükselişi konusunda ülke çapında büyük tartışmalara yol açtı.Mars'ta yaşam belirtisi olabilecek bulgular keşfedildi NASA'nın Perseverance aracı, Mars'taki Cheyava Falls bölgesinde vivianit, greigit ve çeşitli organik bileşikler keşfetti. NASA yöneticisi, bunun "Mars'ta bulduğumuz en net yaşam işareti" olabileceğini belirtti.11 EYLÜLArnavutluk dünyanın ilk yapay zeka bakanını atadıArnavutluk Başbakanı Edi Rama, Diella adındaki yeni bakanı, 'Bu bir bilim kurgu değil' diyerek duyurdu. Yeni bakan, kamu ihalelerinden sorumlu oldu.Dünyanın en zengin insanı Larry Ellison olduOracle’ın kurucu ortağı ve eski CEO’su Larry Ellison, tarihte ilk kez dünyanın en zengin insanı unvanını Elon Musk’ın elinden aldı. Ellison’un serveti 393 milyar dolara yükselirken, Musk’ın serveti 385 milyar dolarda kaldı.Eski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'ya 27 yıl hapis cezası verildiBrezilya Yüksek Federal Mahkemesi, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'yu 2022 darbe girişiminde rol aldığı gerekçesiyle suçlu buldu ve 27 yıl hapis cezasına çarptırdı.12 EYLÜLNepal’in ilk kadın Başbakanı Sushila Karki göreve başladıNepal Cumhurbaşkanı Ram Chandra Poudel’in, eski Yüksek Mahkeme Başkanı Sushila Karki’yi geçici başbakan olarak atadığı açıklandı. Böylece Karki, ülke tarihinde sosyal medyadan seçilerek başbakanlık koltuğuna oturan ilk kadın lider oldu.16 EYLÜLZambiya'da Cumhurbaşkanı Hichilema'ya büyü yapmakla suçlanan iki kişi hapis cezası aldıAfrika ülkesi Zambiya'da, Cumhurbaşkanı Hakeinde Hichilema'ya büyü yapmakla suçlanan 2 kişi, 2 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.17 EYLÜLSuudi Arabistan ve Pakistan, taraflardan birine yapılacak saldırıyı iki ülkeye yapılmış sayacaklarını açıkladıSuudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Riyad'da gerçekleştirdikleri görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdi. İki ülke arasında, ortak stratejik savunma anlaşması imzaladı.18 EYLÜLTrump yönetiminden 'Lisa Cook' talebi: Görevden alınması için süreci başlattıTrump yönetimi Yüksek Mahkeme’den, Lisa Cook’un ABD Merkez Bankası (Fed) yönetim kurulundan çıkarılması için acil karar talebinde bulundu. Bu hamle, Başkan Donald Trump’ın yedi üyeden oluşan Fed yönetim kurulunu Fed’in 112 yıllık tarihinde hiçbir başkan görevdeki bir yönetim kurulu üyesini görevden almamıştı.20 EYLÜLSuriye 58 yıl sonra BM kürsüsündeydi: Şara konuşma yaptıSuriye 1967'den bu yana ilk kez devlet başkanı düzeyinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda temsil edildi. Suriye Geçici Hükümeti Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, BM Genel Kurulu'na hitap etti.21 EYLÜLPortekiz, Filistin devletini resmen tanıdıKanada, Avustralya ve İngiltere'nin ardından Portekiz de, Filistin devletini resmen tanıdıklarını açıkladı. Filistin'i tanıyan Birleşmiş Milletler (BM) üyesi ülke sayısı 153'e yükseldi. Bu yılın bitmesiyle birlikte ise toplam 157 üle Filistini tanıma kararı aldı.22 EYLÜLBelçika, Monako, Malta ve Lüksemburg Filistin Devleti'ni tanıdığını açıkladıMonako, Belçika ve Malta, Filistin Devleti’ni tanıdığını açıkladı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşan Monako Prensi 2. Albert, ülkesinin başından beri İsrail’in güvenli ve tanınmış sınırlar içinde yaşamasını, aynı zamanda Filistin halkının egemen ve demokratik bir devlete sahip olma hakkını savunduğunu belirtti.23 EYLÜLİspanya, İsrail’e tam silah ambargosu getiren kararnameyi onayladıİspanya hükümeti, Gazze’deki şiddeti durdurmak ve İsrail üzerindeki siyasi baskıyı artırmak amacıyla İsrail’e tam silah ambargosu uygulanmasını öngören Kraliyet kararnamesini onayladı. İspanya, 9 Eylül'de aldığı kararlarla İsrail’e karşı dokuz maddelik yaptırım açıklamıştı.Trump'ın BM Genel Kurulu macerası aksiliklerle başladı, akıllardan çıkmayacak görüntüler basına yansıdıABD Başkanı Donald Trump, BM Genel Kurulu'nda yapacağı konuşmaya prompter'dan okuma yapmayacağını belirterek başladı. Trump, 'prompter'ın bozuk olduğunu' söyledi. Trump, eşi Melania Trump'ın Birleşmiş Milletler (BM) binasına girişinde yürüyen merdivenlerin aniden durmasına da sinirlenerek "7 savaşı bitirdim, BM bana bozuk prompter ve arızalı yürüyen merdiven verdi" şeklinde hafızalardan kolay silinmeyecek bir çıkışa imza attı.24 EYLÜLCumhurbaşkanı Erdoğan, 6 yıl sonra Beyaz Saray’da ABD Başkanı Trump ile görüştüBirleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu için ABD'nin New York kentine giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, altı yıl sonra Beyaz Saray’da ABD Başkanı Trump tarafından karşılandı. İkili, Oval Ofis’te 2 saat 20 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdi.26 EYLÜLFilistin, BRICS'e üyelik başvurusu yaptıGiderek daha fazla ülkenin ilgi odağına oturan BRICS'e üyelik için son başvuran ülke Filistin oldu. 2006 yılında Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin tarafından kurulan topluluk, ülkeler arasında ekonomik işbirliğini amaçlıyor.27 EYLÜLABD, Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro’nun vizesini iptal ettiNew York’ta düzenlenen bir gösteride ABD askerlerine 'Trump’ın emirlerine uymayın' çağrısı yapan Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro’nun ABD vizesi iptal edildi. Washington, Petro’nun sözlerini 'sorumsuz ve kışkırtıcı' olarak nitelendirdi.28 EYLÜLMoldova'da genel seçimi pro-Avrupa Partisi kazandıMoldova'da pro-Avrupa Partisi seçimleri kazandı 2025 Moldova parlamento seçimlerinde, görevdeki pro-Avrupa partisi PAS yeniden seçilerek çoğunluk hükümetini kurdu. Sivil toplum kuruluşu Promo-Lex gözlemcileri, Moldova'daki parlamento seçimleri sırasında 624 olayın kayıt altına alındığını bildirdi.29 EYLÜLAfganistan'da ülke genelinde internet erişimi kapatıldıAfganistan'da internet erişimi Taliban kararıyla askıya alındı. Taliban lideri kötü niyetli faaliyetleri önlemek için bu kararın alındığını açıkladı. Kesintinin süresiz olduğu ve tüm illeri kapsadığı bildirildi.AB İran’a yönelik sert yaptırımlar devreye aldıBMGK’nin İran’a nükleer yaptırımları yeniden başlatma kararının ardından AB de benzer adım atarak yaptırımları uygulamaya koydu. Yaptırımlar, mal varlıklarının dondurulması, İran petrolü ve doğalgazının alınması ve taşınması gibi konuları kapsıyor.30 EYLÜLFilipinler'de 6.9 büyüklüğünde deprem: 71 kişi hayatını kaybettiFilipinler'in Cebu adasında 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde 71 kişi hayatını kaybetti, 559 kişi yaralandı.Güney Afrika Büyükelçisi Mthethwa, Fransa'da 22. kattan düşerek hayatını kaybetti Güney Afrika'nın Paris Büyükelçisi Emmanuel Mthethwa, 22. kattan düşerek hayatını kaybetti. Fransa ve Monako büyükelçiliğinin yanı sıra UNESCO Daimi Temsilciliği görevini de yürüten Mthethwa'nın eşi, kayıp başvurusunda bulunmuştu.1 EKİMİsrail Sumud Filosu'ndaki gemileri ele geçirerek yüzlerce aktivisti alıkoydu: Türkiye devreye girdiGlobal Sumud Filosu’na bağlı yardım gemileri, Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıktı, ancak Israil Donanması gemilerle filonun önünü kesti. 1-3 Ekim 2025 tarihlerinde uluslararası sularda yapılan müdahale ile filoya ait tüm 42 gemi alıkonuldu, aralarında 48 Türk vatandaşının da bulunduğu yaklaşık 462 aktivist gözaltına alındı. Alıkonulan bu aktivistler daha sonra Türkiye'nin girişimiyle, THY’ye ait uçakla İstanbul'a getirilerek ülkelerine teslim edildi.7 EKİMAlmanya’da belediye başkanına bıçaklı saldırı düzenlendiHerdecke’nin yeni belediye başkanı Iris Stalzer evinde bıçaklı saldırıya uğradı. Stalzer’i oğlu yaralı halde bulurken, belediye başkanının karın ve sırt bölgesinden çok sayıda bıçak darbesi aldı. Failin evlatlık kızı olduğu belirtilirken olay “aile içi şiddet” ihtimaliyle soruşturmaya konu oldu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'in doğum gününü kutladıGörüşmede Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı, Erdoğan’ın Putin’in doğum gününü tebrik ettiği belirtildi. 9 EKİMAlmanya, göçmenlere 3 yılda verilen vatandaşlık hakkını kaldırdıAlmanya'da parlamento, ülkede 3 yıl yaşadıktan sonra vatandaşlığa başvurma imkanı tanıyan "hızlandırılmış vatandaşlık" hakkını kaldırdı.Afganistan ve Pakistan arasında çatışmalar başladı: Türkiye ve Katar araya girdi9 Ekim 2025’in erken saatlerinde Pakistan, hedefin Pakistan Talibanı (TTP) olduğunu belirterek Afganistan’ın başkenti Kabil ile özellikle doğudaki Khost, Celalabad ve Paktika bölgelerinde hava saldırıları başlattı. Çatışmalar; zaman zaman ağır silahlar, hava saldırıları, topçu atışları ve drone vuruşlarıyla devam etti. Sivil yerleşimler, kritik altyapılar ve sınır kapıları zarar gördü.BM destekli verilere göre, ekim ortasında yaşanan çatışmalarda Afgan tarafında yaklaşık 37 sivil hayatını kaybetti, 425 kişi yaralandı. Çatışmalar 15 Ekim’e kadar sürdü. Bunun ardından Pakistan’ın tek taraflı olarak ilan ettiği 48 saatlik geçici ateşkes devreye girdi.Nihai aşamada, 19 Ekim’de Doha’da yapılan görüşmeler sonucunda—bu süreçte diplomatik rol üstlenen Türkiye ve Katar’ın arabuluculuğuyla—iki taraf arasında bir ateşkes anlaşması imzalandı.10 EKİMHamas ve İsrail arasında ateşkes ilan edildiTaraflar yeni bir ateşkes anlaşmasının ilk aşamasında mutabık kaldı. Anlaşma, rehine değişimi, insani yardım, çatışmaların durması ve çekilme çerçevesini kapsıyordu. Resmi olarak ateşkes 10 Ekim 2025’te yürürlüğe girdi. Anlaşmaya göre, İsrail askerleri Gazze’nin büyük yerleşim bölgelerinden çekilecek, Hamas ise rehineleri bırakacak; insani yardım tırları Gazze’ye girecek; sivillerin ve alt yapıların korunması hedeflenecekti. Ancak Ekim 2025 ateşkesi de kırılgan kabul ediliyor. Taraflar birbirini ateşkesi ihlal etmekle suçladı. Gazze’den gelen haberlerde, ateşkes ilanından sonra bile bazı bölgelerde İsrail operasyonlarının sürdüğü görüldü.Macron, istifa eden Lecornu’yu yeniden Fransa Başbakanı olarak atadıEylül'de göreve getirilen Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, kabinesini kurduktan sonra 6 Ekim 2025 tarihinde istifa etti. Fakat Lecornu, 10 Ekim'de ülkenin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından tekrar Başbakan olarak atanacaktı.Yirmi yılın ardından gerileme başladı, 'mucize' bitti: Doğu Avrupa’da büyüme durduVarşova'da yapılan bir araştırmaya göre Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri, 20 yıl süren hızlı büyümenin ardından yavaşlama sinyalleri verdi.11 EKİMTrump, Çin'e yüzde 100 gümrük vergisi uyguladıABD Başkanı Donald Trump, yönetiminin Çin’in nadir metaller ihracatına yönelik yeni kısıtlamalarına yanıt olarak yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu. Ekim sonunda, Trump ile Şi Jinping arasında (Busan / Asya-Pasifik zirvesi kapsamında) yapılan görüşmede, ticaret gerilimini azaltmaya yönelik adımlar gündeme geldi. Görüşme sonrası Amerika ile Çin, bazı tarifeleri düşürmeyi ve belirli muafiyetleri yeniden değerlendirmeyi kabul etti. Buna göre, bazı Çin mallarında vergi yükü kısmen hafifletildi, ihracat kontrolleri donduruldu ya da ertelendi.13 EKİMMadagaskar Cumhurbaşkanı Rajoelina ülkesini terk ettiMadagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, gençlerin öncülük ettiği protestolar sonrası ülkeyi terk etti. Ülke genelinde protestolar, 25 Eylül’den beri devam ederken en az 22 kişi hayatını kaybetti. Protestolar nedeniyle ülkesinden ayrılan Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina can güvenliğini sağlamak adına güvenli bir yere gitmek zorunda kaldığını açıkladı.14 EKİMMeksika’da son yılların en büyük felaketi yaşandıMeksika’nın çeşitli bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışlar ve seller, büyük bir yıkıma yol açtı. Resmi verilere göre felâketin bilançosu en az 76 ölü olarak kaydedildi. Ek olarak, düzinelerce kişi hala kayıp; bazı raporlarda 65 kayıp ifadesi yer alıyor.15 EKİMPutin, Kremlin'de Suriye Geçiş Hükümeti Cumhurbaşkanı Şara'yla buluştuRusya'yı ilk kez ziyaret eden Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Rus lider Putin'le bir araya geldi. Suriye'nin zor bir dönemden geçtiğini kaydeden Putin, ancak ülkede gerçekleştirilen parlamento seçimlerinin tüm siyasi güçler arasındaki işbirliğini güçlendireceğini söyleyerek "Dünya yeni bir Suriye'yle tanışıyor" dedi.Finlandiya Dışişleri Bakanı Gürcistan'da skandala yol açtıAvrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanı ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Valtonen’in Gürcistan ziyareti bir diplomatik skandala dönüştü. Gürcistan Başbakanı Kobahidze, bakanın yasa dışı bir protesto gösterisine katılması ve gerçeğe aykırı açıklamalar yayması nedeniyle planlanan görüşmeyi iptal etti.17 EKİMEndonezya'da Lewotobi Laki Laki Yanardağı yeniden patladı: 4 bin metrelik kül sütunu oluştuEndonezya’daki Lewotobi Laki Laki Yanardağı, birkaç gün arayla yeniden patladı. Doğu Flores bölgesinde yer alan yanardağdan yükselen kül sütunu 4 bin metreye kadar ulaştı.19 EKİMLouvre’da tarihin belki de en cesur soygunu: Napolyon’un kraliyet mücevherleri 7 dakikada çalındı19 Ekim 2025 sabahı Paris’te, Louvre Müzesi’nin ünlü Apollo Galerisi’nde işçi kıyafetleriyle hareket eden kişiler tarafından bir soygun düzenlendi. Sadece 7 dakika süren soygunda, aralarında Napolyon’a ait zarif taşlı takıların da bulunduğu ve toplam değeri yaklaşık 88 milyon euro olan 9 nadide kraliyet mücevheri çalındı. Polis, ilk şüphelileri kısa sürede yakalarken, soygun dünya gündemine oturdu.Avrupa'nın pek çok ülkesinde halk sokaklara döküldüParis, Berlin, Milano dahil 20’den fazla Avrupa kentinde hükümet karşıtı protestolar düzenlendi. Fransa’da emeklilik düzenlemesi, Almanya’da enerji fiyatları, İtalya’da göç politikaları sokağı doldurdu.21 EKİMJaponya'da ilk kadın başbakan Sanae Takaichi olduJaponya Parlamentosu, Sanae Takaichi’yi ülkenin ilk kadın başbakanı olarak seçti. 465 üyeli Temsilciler Meclisi’nde yapılan oylamada 237 oyla çoğunluğu sağlayan Takaichi, böylece tarihi bir başarıya imza attı.Uzmanların 'olmaz' dediği şey oldu: Paris'i hortum vurduFransa’nın başkenti Paris’in kuzeyindeki Val-d’Oise vilayetinde meydana gelen şiddetli hortum, büyük yıkıma yol açtı. Bir inşaat işçisi yaşamını yitirirken, 4’ü ağır olmak üzere 9 kişi yaralandı. Ermont ve Eaubonne kentlerinde onlarca ağaç kökünden söküldü, üç vinç devrildi.22 EKİMKüresel anlamda 'sessizlik ve denge' politikası yürüten Çin, Avustralya'ya nota verdiÇin, Avustralya uçağını ‘yasadışı ihlal’ gerekçesiyle uzaklaştırdı. Avustralya ise ‘Çin savaş jeti işaret fişeği attı’ açıklaması yaptı. Pekin yönetimi Canberra’ya diplomatik nota verildiğini açıkladı. Gerilim, Avustralya Başbakanı Albanese’nin ABD Başkanı Trump ile Washington’da yaptığı görüşmenin hemen ardından geldi.24 EKİM4 ülke 'gri listeden' çıkarıldıGüney Afrika Cumhuriyeti, Nijerya, Mozambik ve Burkina Faso, Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) gri listesinden çıkarıldı.Yeni Zelanda’da felaket yaşandı: Şiddetli rüzgarlar ülkeyi vurdu, 90 bin ev elektriksiz kaldıYeni Zelanda’da saatte 155 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgarlar, ülke genelinde 90 binden fazla hanenin elektriksiz kalmasına ve 100’den fazla uçuşun iptaline neden oldu. Wellington’da bir kişi hayatını kaybetti, Canterbury bölgesinde acil durum ilan edildi. 25 EKİMFransa First Lady'si Brigitte Macron, vergi sisteminde erkek ismiyle listelendiFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un eşi Brigitte Macron'un ülkenin vergi sitesinde adının erkek ismiyle kaydedildiğini ortaya çıktı. First Lady’nin kabine direktörü Tristan Bromet yaptığı açıklamada, Brigitte Macron bu olayla ilgili olarak savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu dile getirdi. Macron, mahkemeye erkek olmadığını kanıtlamak zorunda kaldı.27 EKİMRusya-ABD Plütonyum Yönetimi ve İmhası Anlaşması feshedildiRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ile ABD arasındaki tarafların 34'er ton silah sınıfı plütonyumu imha etmesini öngören anlaşmanın feshine ilişkin yasa tasarısını imzaladı.8 Ekim'de Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'da kabul edilen tasarı, Putin'in attığı imzayla yasalaşmış oldu. Yasanın açıklama bölümünde Putin'in Plütonyum Yönetimi ve İmhası Anlaşması'nı 2016 yılında askıya aldığı hatırlatıldı.29 EKİMDünya genelinde internet kesintisi yaşandı: Birçok uygulama ve siteye erişilemediBulut hizmeti AWS ve Azure platformları, aynı anda yaşanan arızalar nedeniyle dünya genelinde büyük internet kesintilerine yol açtı. Kesinti, Microsoft 365, Xbox, Outlook, Starbucks, Costco ve Kroger gibi popüler platformları etkilerken, Blackbaud ve Minecraft gibi geliştirici ve veri araçlarında da bağlantı sorunları yaşandı.30 EKİMTrump-Şi görüştü: Görüşme 1 saat 40 dakika sürdüAsya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesi kapsamında, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping bir araya geldi. İkili Güney Kore'nin Busan kentinde yaklaşık 1 saat 40 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdi. Toplantıya dair neler konuşulduğu aktarılmasa da bu yılın en önemli liderler görüşmelerinden biri olarak ön plana çıktı.31 EKİMİngiltere Kralı Charles, kardeşi Prens Andrew’un tüm unvanları ve haklarını geri aldıKral III. Charles, kardeşi Prens Andrew’un unvanlarını geri alma sürecini başlattı. Kararın, Andrew’a yöneltilen cinsel saldırı suçlamaları ve Jeffrey Epstein bağlantıları nedeniyle alındığı açıklandı.1 KASIMMoldova Parlamentosu hükümeti onayladıMoldova Parlamentosu yapılan oturumda Aleksandr Muntyanu liderliğindeki yeni hükümeti ve hükümet programını onayladı.Kosta Rika Cumhurbaşkanı, 'Türkiye benim ikinci vatanım' sözleriyle dünya gündemine oturduKosta Rika Cumhurbaşkanı Chaves, Türk heyet ile toplantısında Türkçe konuşarak, "Türkiye benim ikinci vatanım" dedi. Chaves, 2004-2008 yılları arasında Dünya Bankası'nda Başekonomist olarak görev yaptığı zamanlar, Türkiye'nin hemen her yerini gezdiğini ve Türklerin karakterini yakından tanıma fırsatını bulduğunu söyledi.2 KASIMİtalya Alplerinde çığ faciası: 5 Alman dağcı hayatını kaybettiİtalya’nın Güney Tirol bölgesindeki Ortler dağlarında meydana gelen çığ felaketinde, 5 Alman dağcı yaşamını yitirdi. Kurtarma ekipleri, kayıp baba ve 17 yaşındaki kızının cansız bedenine saatler sonra ulaştı.4 KASIMKuzey Kore’nin 'gölge lideri' Kim Yong-nam hayatını kaybettiKuzey Kore’nin eski meclis başkanı ve uzun yıllar ülkenin “protokol lideri” olarak görülen Kim Yong-nam, 97 yaşında çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Güney Kore’den de resmi taziye mesajı geldi.Singapur’da kırbaç cezası öngören yasa kabul edildiSingapur'da dolandırıcılara yönelik kırbaç cezası öngören yasa kabul edildi. Suçun derecesine göre en az 6, en fazla 24 kırbaç cezası verilecekİngiltere Kralı 3. Charles, efsane futbolcu David Beckham’ı şövalye ilan ettiİngiltere Kralı Charles, eski futbol yıldızı David Beckham’ı spora ve hayır işlerine yaptığı katkılardan dolayı şövalyelik unvanına layık gördü.New York Belediye Başkanlığı genel seçimini Zohran Mamdani kazandı: İlk Müslüman belediye başkanı seçildi4 Kasım 2025'teki seçimler, New York Belediye Başkanlığı genel seçimiydi ve Zohran Mamdani bu seçimde New York'un yeni belediye başkanı seçildi. Bu seçimlerin önemi ve sonuçları arasında İlk Müslüman Belediye Başkanı olması da var. Seçim, 2026'da yapılacak ABD Temsilciler Meclisi ve Senato ara seçimleri öncesinde ABD siyaseti için bir barometre (gösterge) olarak da değerlendirildi. Zohran Mamdani, bu seçimde eski vali Andrew Cuomo ve Cumhuriyetçi aday Curtis Sliwa'yı mağlup ederek oyların yüzde 50'den fazlasını aldı.Bosna Hersek’te huzurevinde facia: 17 kişi hayatını kaybetti, yas ilan edildiYangın, 4 Kasım 2025 tarihinde Tuzla'daki bir huzurevinde meydana geldi. Yangın ilk başta 11 can kaybıyla duyuruldu, ancak tedavi gören yaralılardan bazılarının daha sonra hayatını kaybetmesiyle bu sayı 17'ye yükseldi. Yangının yaşandığı Tuzla Kantonu'nda ve bu kantona bağlı Tuzla Belediyesi'nde yas ilan edildi.5 KASIMMeksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, canlı yayında cinsel tacize uğradıMeksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, halkla buluştuğu sırada sarhoş bir erkeğin cinsel tacizine uğradı. Saldırgan, Sheinbaum’un beline sarılıp öpmeye çalışırken korumalar tarafından anında etkisiz hale getirildi. Olayın görüntüleri kısa sürede ülkede infiale yol açtı.ABD'de kargo uçağı düştü: 14 kişi hayatını kaybetttiABD’nin Kentucky eyaletindeki Louisville Havalimanı’nda MD-11 tipi kargo uçağı düştü. Kazada ölü sayısı 14 olarak belirlendi. 7 KASIMKazakistan, İbrahim anlaşmalarına resmen katıldıABD Başkanı Donald Trump, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve İsrail Başbakanı Netanyahu’nun yaptığı telefon görüşmesinin ardından, Kazakistan’ın İbrahim Anlaşması’na katılacağını duyurdu.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Netanyahu hakkında 'tutuklamaya yönelik yakalama emri' çıkarttıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu hakkında 'insalığa karşı suçlar' ve 'soykırım' suçlarından 'tutuklamaya yönelik yakalama emri' çıkarttı.8 KASIMMısır, Batı Sahra'da yeni bir gaz keşfedildiğini duyurduMısır, Batı Çölü bölgesinde yeni bir gaz keşfedildiğini açıkladı. Ayrıca, Batı Çölü bölgesindeki bu keşifle birlikte 15 milyar fit küp gazın rezervlere eklenmesinin beklendiği bildirildi.10 KASIMABD Başkanı Trump'ın Beyaz Saray'da ile Suriye geçiş yönetimi Cumhurbaşkanı Şara ile görüştüSuriye geçici yönetimi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Esad Hasan Şeybani eşliğinde ülke tarihinde ilk kez resmi bir ziyaret için Beyaz Saray’a gitti. ABD Başkanı Donald Trump ile Şara arasında Beyaz Saray'da basına kapalı gerçekleşen görüşme 1.5 saat sürdü. ABD Hazine Bakanlığı, Suriye'ye yönelik Sezar Yasası yaptırımlarını Rusya ve İran bağlantılı işlemler dışında askıya aldı. Askıya alma durumu 6 ay sürecek.11 KASIMSuriye Dışişleri Bakanlığı, ABD, Suriye ve Türkiye dışişleri bakanlarının Washington’da bir araya geldiABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani görüştü. Taraflar, açıklamalara göre 10 Mart Anlaşması’nın uygulanmasına devam edilmesi konusunu görüştü. Ayrıca, Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) Suriye Arap Ordusu’na entegrasyonu konusunun da gündeme geldiği bildirildi. Amerikan heyeti ise, İsrail ile güvenlik anlaşması çabalarına desteğini yineledi.Tarihinde ilk defa bu kadar kapalı kaldı: ABD'de hükümetin yeniden açılmasına karar verildiABD Senatosu’nda, 1 Ekim’de kapanan federal hükümetin yeniden açılmasını öngören geçici bütçe tasarısını kabul etti. Tasarı, ocak ayı sonuna kadar federal kurumlara finansman sağlanmasını öngörüyor. Bütçenin kabul edilmemesi federal yetkilileri çalışmaları durdurmaya zorladı. Devlet çalışanlarının yaklaşık yüzde 40’ı, yani 800 binden fazla kişi bu durumdan etkilendi. ABD’de federal hükümet 43 gün boyunca kapalı kaldı ve bu süreç, ülke tarihindeki en uzun hükümet kapanması olarak kayıtlara geçti.Kaddafi'nin oğlu Hannibal Kaddafi kefaletle serbest bırakıldıMuammer Kaddafi’nin oğlu Hannibal Kaddafi, yaklaşık on yıldır tutuklu bulunduğu Lübnan’da, 893 bin dolar kefalet karşılığında serbest bırakıldı.Türkiye'nin askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştüTürkiye’ye ait, Azerbaycan’dan havalanarak Merzifon’a gitmekte olan C-130 tipi askeri kargo uçağı, 11 Kasım 2025’te Gürcistan’da, Azerbaycan sınırına yakın bir bölgede düştü. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, uçakta bulunan uçuş ekibi dahil 20 askeri personel şehit oldu. Tarihinin en büyük askeri uçak kazalarından biri olarak kayıtlara geçen bu trajik olayın ardından kaza kırım ekibi, uçağın enkazına ve kara kutuya ulaşarak kazanın nedenini belirlemek üzere detaylı bir soruşturma başlattı.12 KASIMEndonezya'da camiye bombalı saldırı düzenlendi: 96 kişi yaralandı, işitme kaybı yaşayanlar olduEndonezya’da bir lise öğrencisinin evde hazırladığı bombalar okul camiinde infilak etti. 96 kişi yaralandı, çoğu işitme kaybı yaşadı. Şüphelinin saldırıyı yalnız planladığı ve aşırılık yanlısı içeriklerden etkilendiği aktarıldı.Suriye, IŞİD karşıtı koalisyona katıldıSuriye, ABD öncülüğünde 2014 yılında kurulan IŞİD karşıtı uluslararası koalisyona resmen katıldı.13 KASIMAvustralya’da tarihi adım: Kıtanın yerlisi olan Aborjinlerle ilk anlaşma imzalandıVictoria eyaleti, Avustralya tarihindeki ilk Yerli halklar anlaşmasını imzaladı. Antlaşma, resmi özür, kalıcı bir temsil organı ve 'gerçekleri anlatma' süreciyle yerli halklara daha fazla söz hakkı tanıyor.15 KASIMTrump, ABD'nin nükleer denemeler yapacağını duyurduABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin nükleer denemeler yapacağını ifade ederek, Rusya ve Çin ile nükleer silahsızlanmayı görüşmek üzere bir toplantı yapmak istediğini söyledi. Daha önce ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer denemeleri yeniden başlatma vaadinin silahların güvenliğini doğrulamayı amaçladığını söylemişti.17 KASIMÇin-Japonya gerginliği nedeniyle 491 bin uçak bileti iptal edildiÇin’den Japonya’ya yapılan yaklaşık 491 bin uçak bileti iptal edildi. Çin, vatandaşlarını Japonya’ya seyahat konusunda uyarırken Çinli havayolları ücretsiz iade sağladı. Bu, KOVID-19’un başlangıcından bu yana en büyük iptal dalgası olarak kaydedildi. Japonya ile Çin arasındaki ilişkiler, Başbakan Sanae Takaichi’nin Tayvan konusunda yaptığı açıklamalar sonrası hızla kötüleşmişti.18 KASIMDanimarka yerel seçimleri yapıldı: Başbakanın partisi 1938'ten sonra ilk defa Kopenhag'ı kaybettiDanimarka'da kayıtlı yaklaşık 5 milyon seçmen, yerel yöneticilerini belirlemek üzere dün sandık başına gitti. Başbakan Mette Frederiksen'in partisi 1938'ten sonra ilk defa Kopenhag yerel yönetimini kaybetti.20 KASIM Vietnam, tarihin en yıkıcı sel felaketini yaşadıVietnam, özellikle ülkenin orta ve güney-orta kesimlerini vuran ve tarihin en yıkıcılarından biri olarak kayda geçen şiddetli sel ve heyelan felaketiyle sarsıldı. Kasım ayının ortalarına doğru (özellikle 19 Kasım'dan itibaren) etkisini artıran aşırı yağışlar, Hue, Da Nang, Dak Lak ve Khanh Hoa gibi turistik ve tarımsal açıdan önemli bölgelerde büyük hasara yol açtı. Felaket sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı, ay sonuna doğru güncellemelerle en az 90'a yükselmiş, 12 kişi kaybolmuş ve on binlerce ev sular altında kalmıştı.21 KASIMHindistan'a ait savaş jeti Dubai Air Show'da düştü, pilot hayatını kaybettiHindistan'a ait bir savaş uçağı, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Dubai Airshow 2025 etkinliği kapsamında gerçekleştirilen gösteri uçuşu sırasında düştü. Savaş jetinin pilotunun öldüğü bildirildi.24 KASIMYeni Zelanda, 2.5 milyondan fazla yabani kediyi öldürme kararı aldı: Tepkiler çığ gibi büyüdüYeni Zelanda hükümeti, vahşi kedilerin 2050 yılına kadar tamamen ortadan kaldırılmasını hedefleyen planı açıkladı. Ülkede daha çok ormanlar ve adalarda 2.5 milyondan fazla vahşi kedinin yaşadığı tahmin ediliyor.25 KASIMSudan'da Hızlı Destek Kuvvetleri, 3 ay ateşkes ilan ettiSudan’ın paramiliter Hızlı Destek Güçleri (HDK), uluslararası arabulucuların sunduğu ABD ateşkes önerisinin ordu tarafından reddedilmesinin ardından tek taraflı olarak üç aylık bir ateşkes ilan etti.26 KASIMNijerya'da olağanüstü hal ilan edildiNijerya'da artan kaçırılma olayları dolayısıyla olağanüstü hal ilan edildi. Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, polis ve silahlı kuvvetlere ilave personel alımı emri verdi.Beyaz Saray yakınında 2 ABD askeri vurulduABD'nin başkenti Washington D.C.'de, 26 Kasım 2025 tarihinde, Beyaz Saray'a yakın olan Farragut Square Metro İstasyonu bölgesinde iki Ulusal Muhafız askeri pusu tarzı bir silahlı saldırıda vuruldu. Yüksek görünürlüklü devriye görevi sırasında gerçekleşen olayda, saldırgan gözaltına alındı. Yetkililer, saldırının tek bir kişi tarafından gerçekleştirilen hedefli bir eylem olduğunu belirtirken, ABD Başkanı olayı bir "terör eylemi" olarak nitelendirdi. Olay sonrasında Beyaz Saray ile Washington Ulusal Havalimanı uçuşları kısa süreliğine karantinaya alındı.Hong Kong'da son 70 yılın en ölümcül yangın faciası yaşandı: 160 kişi öldü, 3 günlük yas ilan edildiHong Kong'un Tai Po bölgesinde bulunan, 8 bloklu ve yaklaşık 4 bin kişinin yaşadığı Wang Fuk Court konut kompleksinde, 26 Kasım 2025 tarihinde korkunç bir yangın faciası yaşandı. Olay, binaların tadilatı için dış cephelerine kurulu bambu iskeleler ve yanıcı izolasyon malzemelerinin tutuşmasıyla başladı ve rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak 7 bloğu birden sardı. Hong Kong'da 17 yıl sonra ilk kez en yüksek alarm seviyesi olan 5. seviye alarmının verildiği bu felakette, hayatını kaybedenlerin sayısı 160'a, yaralananların sayısı ise 70'e yükseldi. Yetkililer, olay sonrasında taksirle ölüme sebebiyet verme suçlamasıyla inşaat şirketinin yöneticileri de dahil olmak üzere bazı kişileri gözaltına aldı. Facia, Hong Kong'un son 70 yıldaki en ölümcül yangını olarak kayıtlara geçti. Olayın ardından Hong Kong'da 3 günlük yas ilan edildi.27 KASIMGine-Bissau’da darbe olduBatı Afrika ülkesi Gine-Bissau’da askeri darbe yapıldı. Darbenin ardından ülkenin yeni geçiş dönemi lideri olarak bir ordu generali göreve getirildi.Papa, ilk yurtdışı seyahatini Türkiye'ye yaptı: Tepkiler beraberinde geldiKasım 2025'te Papa XIV. Leo, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana ilk resmi devlet ziyareti için Türkiye'ye geldi. Ziyaret, 27-30 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleşmiş olup, temel amacı Hristiyanlığın ilk ekümenik konsili olan Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıldönümü anma törenlerine katılmaktı. Fener Rum Patriği Bartholomeos ile imzalanan İstanbul Anlaşması, iki kiliseyi 1054’teki Büyük Bölünme’den sonra ilk kez karşılıklı olarak “tamamen geçerli Hristiyan kiliseleri” şeklinde tanıdı. Anlaşma, dinler arası diyaloğu ilerletmesi açısından tarihi bir adım olarak görülse de, Türkiye'de siyasi tepkilere ve özellikle Rus Ortodoks Kilisesi'nden mesafeli bir karşılamaya neden oldu.28 KASIMÖzgeçmişindeki bilgiler yanlış çıkan Romanya Savunma Bakanı istifa ettiRomanya Savunma Bakanı Ionut Mosteanu, resmi özgeçmişinde Bükreş’teki Athenaeum Üniversitesi’nden mezun olduğunu yazdı ancak bu okula hiç gitmedi. Ayrıca Bükreş Politeknik Üniversitesi Otomasyon Fakültesi’ni bitirdiğini belirttiği halde gerçekte programdan ayrıldığı ortaya çıkınca istifa etti.29 KASIMTrump, Biden'ın imzaladığı tüm kararnameleri iptal ettiABD Başkanı Donald Trump, selefi Joe Biden döneminde yayımlanan ve Biden tarafından bizzat imzalanmadığını öne sürdüğü tüm başkanlık kararnamelerini geçersiz ilan etti.30 KASIMMadrid’de on binler erken seçim talebiyle meydanlara çıktıİspanya’nın başkenti Madrid’de on binlerce kişi, Başbakan Pedro Sanchez üzerindeki artan yolsuzluk iddiaları nedeniyle erken genel seçim talebiyle sokağa çıktı.1 ARALIKGüney Kore’de dev siber skandal: 120 bin cihaz hacklendi, ev kameraları üzerinden yasa dışı içerik üretildiGüney Kore’de siber suç şebekelerinin, basit şifreler nedeniyle savunmasız kalan 120 binden fazla IP kamerayı ele geçirerek görüntüleri cinsel sömürü amaçlı içeriklere dönüştürdüğü ortaya çıktı. Olayla bağlantılı dört kişi gözaltına alındı.3 ARALIKBM İsrail Suriye'den çekilmeli' kararı verdiBM Genel Kurulu, İsrail’in Golan Tepeleri’ndeki işgalini ve fiili ilhakını yasa dışı ilan eden ve İsrail’i bölgeden çekilmeye çağıran kararı onayladı.4 ARALIKEurovision, İsrail’in 2026 katılımını onayladı: Pek çok ülke boykot kararı verdiAvrupa Yayın Birliği (EBU), 4 Aralık 2025'teki Genel Kurul toplantısında, Gazze'deki savaş ve insani krizle ilgili protestolara rağmen İsrail'in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımına izin verme kararını oylamadan kabul etti. Bu karar, yarışma tarihinde bir krize yol açarak büyük tepki çekti. İspanya, Hollanda, Slovenya, İrlanda ve İzlanda ulusal yayıncıları aracılığıyla yarışmadan çekildiğini açıkladı. İsrail'in Eurovision katılımına ilişkin devam eden tepkilere 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazanan Nemo eklendi. İsviçre'nin temsilcisi Nemo, ödülünü iade edeceğini açıkladı.ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Türkiye gibi ulus devletleri 'engel' olarak nitelendirdiABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, yaptığı açıklamalarla büyük tartışma yaratarak Türkiye'de sert tepkilere neden oldu. Barrack, "1919'dan beri ulus devletler bizi engelliyor" ifadesini kullandı. Bu ifade, Birinci Dünya Savaşı sonrası kurulan modern ulus devlet yapılarının, özellikle Orta Doğu'daki işbirliğini ve ABD'nin bölgedeki hedeflerini engellediği şeklinde yorumlandı. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, ABD Büyükelçisi'ni derhal çağırarak protesto notası verdi. Açıklamalar, Türkiye'nin egemenliğine ve milli birliğine yönelik bir saygısızlık olarak nitelendirildi. Türkiye'de siyaset ve medya çevreleri, Barrack'ın sözlerini "skandal" ve "küstahlık" olarak tanımlayarak, bu açıklamaların Büyükelçilik misyonu ile bağdaşmadığını ve kabul edilemez olduğunu vurguladı.6 ARALIKElon Musk, Avrupa Birliği'nin lağvedilmesi çağrısında bulundu: 'AB'yi ortadan kaldırmanın zamanı geldi'Amerikalı girişimci Musk, Avrupa Birliği'nin (AB) lağvedilmesi ve egemenliğin yeniden tek tek ülkelere geri verilmesi gerektiğini istedi.7 ARALIKBenin'de darbe girişimi başarısızlıkla sonuçlandıBatı Afrika ülkesi Benin'de bir grup asker devlet televizyonunu basarak anayasayı askıya aldıklarını duyurdu. Benin İçişleri Bakanı ise darbe girişiminin sadık birlikler tarafından püskürtüldüğünü ve cumhurbaşkanının güvende olduğunu açıkladı.8 ARALIKJaponya açıklarında 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi: Yer kabuğu 9 santimetre kaydıJaponya'nın kuzeydoğusundaki Aomori eyaletine bağlı Misawa bölgesi açıklarında, 8 Aralık 2025 tarihinde yerel saatle gece sularında 7,5 büyüklüğünde (bazı kaynaklarca ilk olarak 7,6 olarak açıklanmıştır) güçlü bir deprem meydana geldi. Yaklaşık 50 km derinlikte gerçekleşen bu depremde, can kaybı yaşanmadı; ancak 50 kişi yaralandı. Sarsıntının hemen ardından Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) Pasifik kıyıları için tsunami uyarısı yayınladı ve bazı bölgelerde 70 cm'ye ulaşan dalgalar gözlemlenmesi üzerine halk tahliye edildi, ancak uyarılar daha sonra tamamen kaldırıldı.10 ARALIKDanimarka istihbaratı ABD’yi ilk kez ‘güvenlik riski’ olarak listelediDanimarka Savunma İstihbarat Servisi (FE) yayımladığı 2025 dönemi yıllık tehdit değerlendirmesinde, ilk kez ABD’yi ‘potansiyel bir güvenlik riski’ sınıfına aldı.11 ARALIKBulgaristan Başbakanı istifa ettiBulgaristan Başbakanı Rosen Jelyazkov, hükümetine karşı verilen altıncı gensoru oylamasından önce istifa etti.12 ARALIKPutin ve Erdoğan Türkmenistan'da görüştüRus lider Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta bu yılki ikinci yüz yüze görüşmeleri için bir araya geldi. İki lider arasındaki istişareler 40 dakika sürdü. Rus lider Putin ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Aşkabat'taki Putin-Erdoğan görüşmesinin ardından kısa bir süre ayak üstü sohbet etti.13 ARALIKSuriye ve ABD ortak devriyesine ateş açıldı: 3 ölü, 3 yaralıSuriye'de bulunan Tedmur kenti yakınlarında, asayiş amacıyla devriye faaliyeti yürüten Suriye ordusu mensupları ile ABD askerlerinin silahlı saldırıya uğradı. Pentangon'dan yapılan açıklamada, 2 asker ve 1 sivil tercümanın hayatını kaybettiği dile getirilirken 3 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Suriye İçişleri Bakanlığı, üç Amerikalının ölümüne yol açan silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişinin Suriye güvenlik güçleri mensubu olduğunu ve ‘aşırılıkçı İslamcı görüşleri’ nedeniyle görevden alınmasının planlandığını açıkladı.14 ARALIKABD'nin en saygın üniversiteleri arasında yer alan Brown Üniversitesi'nde silahlı saldırı oldu: Olaydan sonra Green Card uygulaması askıya alındıABD'nin en prestijli eğitim kurumlarından biri olan Brown Üniversitesi, şiddetli bir silahlı saldırıyla sarsıldı. Kampüs genelinde büyük paniğe yol açan saldırının ardından başlatılan geniş çaplı güvenlik operasyonu kapsamında, 400’den fazla güvenlik görevlisinin katıldığı arama çalışmaları sonucu saldırıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen bir şüpheli gözaltına alındı. Yetkililer, saldırıda hayatını kaybeden iki öğrencinin kimliklerinin ailelerine bildirildiğini, dokuz yaralının ise hastanelerde tedavi altında olduğunu açıkladı. Olayın ardından üniversitede eğitime geçici olarak ara verilirken, ABD yönetimi “Green Card” olarak bilinen Çeşitlilik Göçmen Vizesi (Diversity Visa /DV1) programını askıya aldı. Sydney'deki dünyaca ünlü Bondi plajında katliam gibi saldırı: 15 kişi hayatını kaybetti14 Aralık 2025’te Sydney’in dünyaca ünlü Bondi Plajı’nda Hanuka kutlamaları sırasında düzenlenen silahlı saldırı, 15 kişinin ölümüne ve 40’ın üzerinde kişinin yaralanmasına yol açtı; saldırganlardan biri olay yerinde öldürülürken diğeri ağır yaralı olarak yakalandı ve 59 farklı suçlamayla yargılanmak üzere tutuklandı. Polis ve Federal yetkililer, saldırının bireysel radikalleşmiş iki kişi tarafından gerçekleştirildiğini, daha geniş bir terör hücresine bağlı olduklarına dair kanıt bulunmadığını açıkladı.15 ARALIKTarihe geçecek o söz söylendi: 'Pax Americana dönemi sona ermiştir'Almanya Başbakanı Friedrich Merz, yaptığı açıklamada “Pax Americana dönemi sona ermiştir” ifadesiyle, ABD’nin İkinci Dünya Savaşı sonrası kurduğu küresel güvenlik ve siyasi düzenin artık sürdürülemez hale geldiğini vurguladı. Merz’e göre Washington’un Avrupa güvenliğine koşulsuz liderlik ettiği dönem kapanırken, çok kutuplu bir uluslararası sistem ortaya çıkıyor. Bu yeni tabloda Avrupa’nın, özellikle de Almanya’nın, savunma ve dış politikada daha fazla sorumluluk üstlenmesi, askeri kapasitesini güçlendirmesi ve stratejik özerkliğini artırması gerektiğini savunan Merz, ABD’ye bağımlılığın artık ciddi bir risk unsuru haline geldiğini dile getirdi.16 ARALIKTrump, ABD'ye girişleri 7 ülkeye yasakladıBeyaz Saray, ABD’nin Burkina Faso, Mali, Nijer, Güney Sudan, Suriye, Laos ve Sierra Leone vatandaşları ile Filistin Yönetimi belgelerine sahip kişilere giriş kısıtlaması getirdiğini, Türkmenistan’a yönelik bazı vize yasaklarının ise kaldırıldığını açıkladı.17 ARALIK35 yıl sonra Avrupa'dan Bağdat'a ilk uçuş gerçekleştiIrak Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Yunanistan'ın Aegean Havayolları'na ait bir uçak, Bağdat Uluslararası Havalimanı'na inerek önemli bir tarihe imza attı. Bakanlık, bu uçuşun, 35 yıl aradan sonra Avrupa'dan Bağdat'a inen ilk doğrudan ticari uçuş olduğunu duyurdu.Venezüella, ABD hükümeti tarafından terör örgütü ilan edildiABD Başkanı Donald Trump, Venezüella'nın donanma ile kuşatıldığını, hükümetin 'yabancı terör örgütü' ilan edildiğini ve 'yaptırım uygulanan' tüm petrol tankerlerinin ablukaya alınacağını söyledi. Tartışmalı durum bölgede hala devam ediyor.19 ARALIKTüm dünyanın gözleri Rusya'ya çevrildi: Putin, her yıl geleneksel olarak halktan gelen sorulara yanıt verdiği 'Direkt Hat' programını gerçekleştirdiRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus dış politikası ve ekonomisinden küresel politika ve ekonomiye, Ukrayna krizinden bölgede ve Ortadoğu'da yaşanan gelişmelere kadar pek çok konuda hem gazetecilerin hem de halkın sorularına yanıt vermek üzere yeniden ekrandaydı. Dünyanın önde gelen televizyon kanalları ve yayın organları tarafından yayınlanan Putin'in basın toplantısı için dünyanın dört bir yanından yaklaşık 3 milyon soru yöneltildi.Rusya hükümeti, Avrupa ülkeleriyle 1990’larda yapılan askeri anlaşmaların feshi için Savunma Bakanlığına yetki verdiRusya Bakanlar Kurulu, Savunma Bakanlığı’na Almanya, Polonya, Romanya, Norveç ve İngiltere dahil olmak üzere birçok Avrupa ve NATO ülkesiyle 1990’lı yıllarda imzalanan ikili askeri işbirliği anlaşmalarını sonlandırma yetkisi verdi.20 ARALIKEski Pakistan Başbakanı İmran Han ve eşi 17’şer yıl hapis cezasına çarptırıldıPakistan’da tutuklu eski Başbakan İmran Han ile eşi Büşra Bibi, Toshakhana yolsuzluk davasında 17’şer yıl hapis ve para cezasına mahkum edildi.21 ARALIKABD'deki fırtına atom saatini vurdu: İnternette mikro sapma yaşandıABD'nin Colorado eyaletindeki Boulder kentinde yaşanan elektrik kesintisi, Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü’nün (NIST) resmi atom saatinin bulunduğu merkezi etkiledi. Bu durum, internet üzerindeki bazı sistemlerde saniyenin dört milyonda biri düzeyinde zaman kaymasına neden oldu.23 ARALIKGenelkurmay Başkanı Muhammed el-Haddad ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak Ankara'da düştü: Sağ çıkan olmadıLibya Genelkurmay Başkanı Muhammed el-Haddad ve beraberindeki askeri heyeti taşıyan hava aracı, Ankara’da yürütülen resmi temasların ardından dönüş yolculuğu sırasında kaza yaptı. İlk belirlemelere göre iniş safhasında meydana gelen kazada el-Haddad hayatını kaybederken, beraberindeki bazı üst düzey askeri yetkililerin de yaşamını yitirdiği ve yaralıların bulunduğu bildirildi. Olay, Libya’da zaten kırılgan olan askeri ve siyasi dengeler üzerinde ciddi bir belirsizlik yaratırken, kazanın nedeni teknik arıza ihtimali başta olmak üzere çok yönlü şekilde soruşturulmaya başlandı. Libya'da 3 gün milli yas ilan edildi.24 ARALIKABD Adalet Bakanlığı yeni Epstein dosyalarını açıkladı: Britanya Kraliyet Ailesi detayı dikkat çektiABD Adalet Bakanlığı'nın (DOJ) kamuoyuna açıkladığı son Epstein dosyaları arasında, 16 Ağustos 2001 tarihli ve 'Balmoral'dan gönderildiği belirtilen dikkat çekici bir e-posta yer aldı. Belgelerde, 'A' imzasıyla Ghislaine Maxwell'e gönderilen mesajda 'uygunsuz arkadaşlar' ifadesinin kullanılması öne çıktı. E-postada gönderici, “Kraliyet Ailesi için Balmoral Yaz Kampı’ndayım” ifadesini kullanırken, mesajın ilerleyen bölümünde Maxwell’e “Yeni uygunsuz arkadaşlar bulabildin mi?” diye soruyor. Mesaj, “görüşürüz A xxx” şeklinde son buluyor. Balmoral Kalesi, Britanya Kraliyet Ailesi’nin resmi ikametgahlarından biri olarak biliniyor.25 ARALIKNijer, ABD vatandaşlarının ülkeye girişini yasakladıNijer, misilleme olarak ABD vatandaşlarına vize verilmesini tamamen yasakladı. Aralık ayında Beyaz Saray, giriş yasağı uygulanan ülkeler listesine Burkina Faso, Mali, Nijer, Güney Sudan, Suriye, Laos ve Sierra Leone'yi ekleyerek listeyi genişletmişti.Polonya, Fransa büyükelçisini sahte diploması olması nedeniyle görevden aldıPolonya’nın Fransa Büyükelçisi Jan Emeryk Rosciszewski, Yolsuzlukla Mücadele Bürosu tarafından ‘sahte diploma’ soruşturması gözaltına alındı. Polonya Dışişleri Bakanlığı, Fransa Büyükelçisi Rosciszewski’yi, devam eden ‘sahte diploma’ soruşturması kapsamında görevden aldı. Polonya’da bir kurumun katılımcılarına hızlandırılmış eğitim programları yoluyla üst düzey pozisyonlara gelmelerini sağladığı düşünülüyor.26 ARALIKİsrail Somaliland’ı tanıyan ilk ülke oldu: Diğer ülkelerden yoğun tepki geldiİsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ülkesi adına Somaliland'i tanıması bölgede tepkiyle karşılandı. Mısır, Somali, Cibuti ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), kararın uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek, Somali’nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tam destek verildiğini açıkladı. Mısır Dışişleri Bakanlığı, bölge ülkeleriyle yapılan görüşmelerde tek taraflı adımların reddedildiğini ve bu kararın tehlikeli bir emsal oluşturduğunu bildirdi.29 ARALIKKassam Tugayları'nın Sözcüsü Ebu Ubeyde öldürüldü: Hamas, yüzünü ilk kez paylaştıHamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, askeri sözcü Ebu Ubeyde’nin İsrail saldırılarında hayatını kaybettiğini resmen duyurdu. Açıklamada, gerçek adının Huzeyfe Abdullah el-Kahlut olduğu belirtilen Ebu Ubeyde’nin yüzü de paylaşıldı.30 ARALIKİran, Kanada Kraliyet Donanması’nı ‘terör örgütü’ ilan ettiİran Dışişleri Bakanlığı, salı günü yaptığı açıklamada Kanada Kraliyet Donanması’nı ‘terör örgütü’ ilan ettiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu adımın Ottawa yönetiminin İran ordusunun ideolojik kanadı olarak tanımlanan Devrim Muhafızları’nı ‘uluslararası hukukun temel ilkelerine aykırı biçimde bir terör grubu ilan etmesine karşılık atıldığı' belirtildi. Kanada, 2012 yılında Tahran’daki büyükelçiliğini kapatmış, İranlı diplomatları ülkeden sınır dışı etmişti. O tarihten bu yana iki ülke arasında resmî diplomatik temsil bulunmuyor.Yemen, BAE ile ortak savunma anlaşmasını iptal ettiYemen'in Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile ortak savunma anlaşmasını iptal ettiği duyuruldu. Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı ve Silahlı Kuvvetler Yüksek Komutanı Reşad el-Alimi "Yemenlilerin kanı kırmızı çizgidir; bu konuda ne taviz ne de müsamaha vardır" ifadelerini kullandı. Suudi Arabistan da Yemen'e bir açıklamayla destek verdi.Suriye'de yeni banknotlar tanıtıldıSuriye’de para reformu kapsamında liradan iki sıfır atılırken, yeni banknotlar Şam’da düzenlenen törenle tanıtıldı ve eski paradan yeni paraya kademeli geçiş süreci başlatıldı.

