https://anlatilaninotesi.com.tr/20250803/suveydada-ateskes-bozuldu-durzi-ve-suriye-gucleri-catisiyor-1098339020.html
Süveyda'da ateşkes bozuldu: Dürzi ve Suriye güçleri çatışıyor
Süveyda'da ateşkes bozuldu: Dürzi ve Suriye güçleri çatışıyor
Sputnik Türkiye
Suriye'nin güneyinde Dürzi gruplarla Suriye güvenlik güçleri arasındaki ateşkes bozuldu. Bölgeden çatışma haberleri gelirken, tansiyon yeniden yükseldi. Yerel... 03.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-03T17:20+0300
2025-08-03T17:20+0300
2025-08-03T17:20+0300
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Dürziler ve Suriye güçleri arasındaki ateşkes bozulurken, bölgede çatışmalar yeniden başladı.Suriye'nin güneyinde bulunan Süveyda'da Dürzi gruplarla Suriye güvenlik güçleri arasındaki ateşkes bozuldu. Bölgeden çatışma haberleri gelirken, tansiyonun yeniden yükseldiği ifade edildi.Yerel kaynaklara göre, Dürzi gruplar Tel Hadid köyünü ele geçirirken, aynı bölgedeki stratejik Tel Hadid tepesine düzenlenen saldırıda 5 Suriye güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.Çatışmaların sürdüğü bölgede İsrail savaş uçaklarının Dera ve Süveyda üzerinde uçuş yaptığı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/israil-suriyenin-suveyda-kenti-yakinlarina-hava-saldirisi-duzenledi-1097969868.html
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ortadoğu, haberler, suriye, dürzi, dürziler, ateşkes, suriye'de ateşkes, ateşkes ihlali, ateşkes anlaşması, i̇srail, i̇srail ordusu
ortadoğu, haberler, suriye, dürzi, dürziler, ateşkes, suriye'de ateşkes, ateşkes ihlali, ateşkes anlaşması, i̇srail, i̇srail ordusu
Süveyda'da ateşkes bozuldu: Dürzi ve Suriye güçleri çatışıyor
Suriye'nin güneyinde Dürzi gruplarla Suriye güvenlik güçleri arasındaki ateşkes bozuldu. Bölgeden çatışma haberleri gelirken, tansiyon yeniden yükseldi. Yerel kaynaklara göre, Dürzi gruplar Tel Hadid köyünü ele geçirirken, aynı bölgedeki stratejik Tel Hadid tepesine düzenlenen saldırıda 5 Suriye güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
Dürziler ve Suriye güçleri arasındaki ateşkes bozulurken, bölgede çatışmalar yeniden başladı.
Suriye'nin güneyinde bulunan Süveyda'da Dürzi gruplarla Suriye güvenlik güçleri arasındaki ateşkes bozuldu. Bölgeden çatışma haberleri gelirken, tansiyonun yeniden yükseldiği ifade edildi.
Yerel kaynaklara göre, Dürzi gruplar Tel Hadid köyünü ele geçirirken, aynı bölgedeki stratejik Tel Hadid tepesine düzenlenen saldırıda 5 Suriye güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
Çatışmaların sürdüğü bölgede İsrail savaş uçaklarının Dera ve Süveyda üzerinde uçuş yaptığı bildirildi.