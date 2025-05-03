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Arjantin'de 7.4 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı iptal edildi
Arjantin'de 7.4 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı iptal edildi
Sputnik Türkiye
Arjantin'in güneyinde meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem, başta Ushuaia ve Rio Grande olmak üzere komşu ülke Şili’de de hissedildi. Can ve mal kaybı... 03.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-03T08:35+0300
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ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Arjantin'in Ushuaia kentinin 219 kilometre güneyinde, yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem ile ilgili verileri paylaştı. Sarsıntı, Rio Grande kentiyle birlikte Şili sınırlarında da hissedildi.Artçı depremler devam ettiİlk depremin ardından bölgede en büyüğü 6.6 ve 6.4 olmak üzere toplamda 21 artçı deprem kaydedildi. Yetkililer, bölge sakinlerini dikkatli olmaları yönünde uyarırken, artçıların bir süre daha devam edebileceğini belirtti.Arjantin basınında yer alan haberlere göre, depremde şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi. Ancak olası riskler nedeniyle bazı önleyici tedbirler alındı.Beagle Kanalı etkinliklerine geçici araArjantinli yetkililer, Beagle Kanalı’ndaki tüm denizcilik faaliyetlerini geçici olarak askıya aldıklarını duyurdu. Ayrıca, depreme yakın olan Puerto Almanza kasabasında yaşayanlar, daha yüksek ve güvenli alanlara tahliye edildi.Şili Ulusal Afet Önleme ve Müdahale Servisi (Senapred) Direktörü Alicia Cebrian Lopez, yaptığı açıklamada, "Yapılan değerlendirmelere göre Şili Antarktika bölgesinde yeni bir tsunami olasılığı kalmamıştır. Tahliye edilen kişiler üsse geri dönebilir" ifadelerini kullandı.Lopez ayrıca, Magallanes bölgesindeki durumun izlenmeye devam edildiğini ve şu an için ek bir uyarı yapılmadığını belirtti.
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arjantin, deprem, tsunami
arjantin, deprem, tsunami

Arjantin'de 7.4 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı iptal edildi

08:35 03.05.2025
© Fotoğrafdeprem
deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2025
© Fotoğraf
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Arjantin'in güneyinde meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem, başta Ushuaia ve Rio Grande olmak üzere komşu ülke Şili’de de hissedildi. Can ve mal kaybı yaşanmazken, artçı depremler sonrası Beagle Kanalı'ndaki etkinlikler askıya alındı. Tsunami uyarısı ise iptal edildi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Arjantin'in Ushuaia kentinin 219 kilometre güneyinde, yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem ile ilgili verileri paylaştı. Sarsıntı, Rio Grande kentiyle birlikte Şili sınırlarında da hissedildi.

Artçı depremler devam etti

İlk depremin ardından bölgede en büyüğü 6.6 ve 6.4 olmak üzere toplamda 21 artçı deprem kaydedildi. Yetkililer, bölge sakinlerini dikkatli olmaları yönünde uyarırken, artçıların bir süre daha devam edebileceğini belirtti.
Arjantin basınında yer alan haberlere göre, depremde şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi. Ancak olası riskler nedeniyle bazı önleyici tedbirler alındı.

Beagle Kanalı etkinliklerine geçici ara

Arjantinli yetkililer, Beagle Kanalı’ndaki tüm denizcilik faaliyetlerini geçici olarak askıya aldıklarını duyurdu. Ayrıca, depreme yakın olan Puerto Almanza kasabasında yaşayanlar, daha yüksek ve güvenli alanlara tahliye edildi.
Şili Ulusal Afet Önleme ve Müdahale Servisi (Senapred) Direktörü Alicia Cebrian Lopez, yaptığı açıklamada, "Yapılan değerlendirmelere göre Şili Antarktika bölgesinde yeni bir tsunami olasılığı kalmamıştır. Tahliye edilen kişiler üsse geri dönebilir" ifadelerini kullandı.
Lopez ayrıca, Magallanes bölgesindeki durumun izlenmeye devam edildiğini ve şu an için ek bir uyarı yapılmadığını belirtti.
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