https://anlatilaninotesi.com.tr/20251110/trump-sara-gorusmesi-15-saat-surdu-gorusme-basina-kapali-yapildi--1100874801.html

Trump-Şara görüşmesi 1.5 saat sürdü: Görüşme basına kapalı yapıldı

Trump-Şara görüşmesi 1.5 saat sürdü: Görüşme basına kapalı yapıldı

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Trump'ın Beyaz Saray'da ile Suriye geçiş yönetimi Cumhurbaşkanı Şara ile yaptığı görüşme yaklaşık 1.5 saat sürdü. Basına kapalı yapılan görüşmeyle... 10.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-10T22:29+0300

2025-11-10T22:29+0300

2025-11-10T23:06+0300

dünya

abd

suriye

donald trump

ahmed eş-şara

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0a/1100875188_3:0:2558:1437_1920x0_80_0_0_901f4876c34832a609f2ddd7bc3995cb.jpg

ABD Başkanı Donald Trump ile Suriye geçiş yönetimi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara arasında Beyaz Saray'da basına kapalı gerçekleşen görüşme 1.5 saat sürdü.Görüşmenin sonunda Beyaz Saray'dan henüz bir açıklama yapılmadı.Şara'nın, Beyaz Saray çıkışında kendisini bekleyen Suriyelileri aracından inerek selamladığı görüldü.Görüşmeyle ilgili açıklama ve görseller Suriye Cumhurbaşkanlığı'ndan geldi. Şara'nın Trump ile ilişkilerin güçlendirilmesi ve bölgesel konuları ele aldığı Suriye Cumhurbaşkanlığı'nın açıklamasında yer buldu. Suriye Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:Ahmed Şara'nın Trump'la görüşmesi Suriye’nin 1946’daki bağımsızlığından bu yana bir Suriye liderinin ABD başkanına yaptığı ilk resmi ziyaret olarak kayıtlara geçti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251110/abd-suriyeye-yonelik-sezar-yasasini-kaldirdi-1100873436.html

suriye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, suriye, donald trump, ahmed eş-şara