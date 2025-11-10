Trump-Şara görüşmesi 1.5 saat sürdü: Görüşme basına kapalı yapıldı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251110/trump-sara-gorusmesi-15-saat-surdu-gorusme-basina-kapali-yapildi--1100874801.html
ABD Başkanı Donald Trump ile Suriye geçiş yönetimi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara arasında Beyaz Saray'da basına kapalı gerçekleşen görüşme 1.5 saat sürdü.
Görüşmenin sonunda Beyaz Saray'dan henüz bir açıklama yapılmadı.
Şara'nın, Beyaz Saray çıkışında kendisini bekleyen Suriyelileri aracından inerek selamladığı görüldü.
Görüşmeyle ilgili açıklama ve görseller Suriye Cumhurbaşkanlığı'ndan geldi.
Şara'nın Trump ile ilişkilerin güçlendirilmesi ve bölgesel konuları ele aldığı Suriye Cumhurbaşkanlığı'nın açıklamasında yer buldu. Suriye Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
Suriye ve ABD başkanları Beyaz Saray'da bir araya gelerek ikili ilişkileri ve bunları güçlendirme yollarını ele aldı, ayrıca ortak ilgi alanına giren bir dizi bölgesel ve uluslararası konuyu görüştü.
Ahmed Şara'nın Trump'la görüşmesi Suriye’nin 1946’daki bağımsızlığından bu yana bir Suriye liderinin ABD başkanına yaptığı ilk resmi ziyaret olarak kayıtlara geçti.