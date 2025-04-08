https://anlatilaninotesi.com.tr/20250408/beyaz-saray-abd-cin-mallarina-yuzde-104-gumruk-vergisi-uygulamaya-basladi-1095233437.html
Beyaz Saray: ABD, Çin mallarına yüzde 104 gümrük vergisi uygulamaya başladı
Beyaz Saray: ABD, Çin mallarına yüzde 104 gümrük vergisi uygulamaya başladı
Sputnik Türkiye
ABD, Çin'le olan ticaret gerilimini artırarak Çin ürünlerine yüzde 104 oranında gümrük vergisi getirdi. Beyaz Saray, Çin menşeli ürünlere yüzde 104 oranında... 08.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-08T20:02+0300
2025-04-08T20:02+0300
2025-04-08T21:32+0300
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ABD, Çin mallarına yüzde 104 ek gümrük vergisi getirdiğini duyurdu.Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Çin’in misilleme vergilerini kaldırmaması nedeniyle yüzde 104 oranındaki ek gümrük vergisinin yürürlüğe girdiğini, tahsilatın ise yarın (9 Nisan) başlayacağını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250408/abdli-ekonomist-neumann-abd-gumruk-vergileri-mevcut-degerlerin-dortte-birini-gecmemeli-1095231997.html
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abd, vergi, gümrük, gümrük bölgesi, gümrük vergisi, gümrük kapısı, tarife, çin, çin ticaret bakanlığı, çin halk cumhuriyeti
abd, vergi, gümrük, gümrük bölgesi, gümrük vergisi, gümrük kapısı, tarife, çin, çin ticaret bakanlığı, çin halk cumhuriyeti
Beyaz Saray: ABD, Çin mallarına yüzde 104 gümrük vergisi uygulamaya başladı
20:02 08.04.2025 (güncellendi: 21:32 08.04.2025)
ABD, Çin'le olan ticaret gerilimini artırarak Çin ürünlerine yüzde 104 oranında gümrük vergisi getirdi. Beyaz Saray, Çin menşeli ürünlere yüzde 104 oranında gümrük vergisi getirildiğini ve ek vergilerin 9 Nisan’dan itibaren tahsil edileceğini duyurdu.
ABD, Çin mallarına yüzde 104 ek gümrük vergisi getirdiğini duyurdu.
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Çin’in misilleme vergilerini kaldırmaması nedeniyle yüzde 104 oranındaki ek gümrük vergisinin yürürlüğe girdiğini, tahsilatın ise yarın (9 Nisan) başlayacağını belirtti.