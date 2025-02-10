Guetemala'da yolcu otobüsü köprüden düştü: En az 51 kişi öldü

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:30
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Yazar İlkay Yıldız: “Sahaflardaki kutular içinde satılan fotoğraflar, her birimizde hüzün uyandırıyor"
16:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Satış stratejisti Ümit Ünker: Dünyanın en iyi satışçıları bebeklerdir çünkü ağlayarak her istediklerini elde ederler
17:05
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
HAVA DURUMU
Yeni haftada Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı hava etkili…
19:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Adana Demirspor'dan TFF ve MHK'ya yönelik operasyon
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Hukuk fakültesini okumak için şartlar değişti: İlk 100 bine girme şartı geldi
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal: 'Erken seçim beklemiyorum'
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Türkiye’de Yaşayan Geleneksel Kutlamalar
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Kripto varlıklarda son durum
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:07
83 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/guetemalada-yolcu-otobusu-kopruden-dustu-en-az-51-kisi-oldu-1093548798.html
Guetemala'da yolcu otobüsü köprüden düştü: En az 51 kişi öldü
Guetemala'da yolcu otobüsü köprüden düştü: En az 51 kişi öldü
Sputnik Türkiye
Guatemala'nın başkentine yakın bir bölgede, köprüden uçan bir otobüsün en az 51 yolcusunun hayatını kaybettiği bildirildi. Kaza sonrası çok sayıda yaralı... 10.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-10T22:52+0300
2025-02-10T22:52+0300
dünya
köprü
kaza
kaza sebebi
trafik kazası
guatemala
ölü
ölü sayısı
otobüs
otobüs kazası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0a/1093548627_0:150:1440:960_1920x0_80_0_0_7d47440fc8ea55a9d544a4ca37831e29.jpg
Guatemala'da bir otobüsün köprüden dereye düşmesi sonucu en az 51 kişi hayatını kaybetti.Trafiğin yoğun olduğu başkente giren otobüs dere üzerinden geçerken Puente Belice otoyol köprüsünden düştü. İtfaiye departmanı tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kurtarma ekiplerinin kurbanları kirli dere yatağından çıkardığı görülürken kazada otobüsün ters döndüğü ifade edildi. Olayda 36 erkek ve 15 kadının cesedi morga gönderilirken çok sayıda yaralı olduğu açıklandı. Guatemala Devlet Başkanı Bernardo Arevalo, üç günlük ulusal yas ilan ederken orduyu ve afet ajansını müdahale çabalarına yardımcı olmak için görevlendirdi. Guatemala Kongre Başkanı da sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "günlük geçimlerini sağlamak için yola çıkan dört düzineden fazla Guatemalalının hayatını kaybettiği bu trajik kazayı" üzüntüyle karşıladığını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/bir-kaza-daha-antalyada-yolcu-otobusu-devrildi-cok-sayida-yarali-var--1093369827.html
guatemala
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0a/1093548627_64:0:1344:960_1920x0_80_0_0_c8d53aab7deb44b945bc64d30deb53f4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
köprü, kaza, kaza sebebi, trafik kazası, guatemala, ölü, ölü sayısı, otobüs, otobüs kazası
köprü, kaza, kaza sebebi, trafik kazası, guatemala, ölü, ölü sayısı, otobüs, otobüs kazası

Guetemala'da yolcu otobüsü köprüden düştü: En az 51 kişi öldü

22:52 10.02.2025
© AP PhotoOtobüs kazası
Otobüs kazası - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2025
© AP Photo
Abone ol
Guatemala'nın başkentine yakın bir bölgede, köprüden uçan bir otobüsün en az 51 yolcusunun hayatını kaybettiği bildirildi. Kaza sonrası çok sayıda yaralı olduğu belirtilirken hayatını kaybedenler arasında çocukların da bulunduğu açıklandı. Başkan Bernardo Arevalo, başsağlığı dileklerinde bulunarak ülkede ulusal yas ilan etti.
Guatemala'da bir otobüsün köprüden dereye düşmesi sonucu en az 51 kişi hayatını kaybetti.
Trafiğin yoğun olduğu başkente giren otobüs dere üzerinden geçerken Puente Belice otoyol köprüsünden düştü. İtfaiye departmanı tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kurtarma ekiplerinin kurbanları kirli dere yatağından çıkardığı görülürken kazada otobüsün ters döndüğü ifade edildi. Olayda 36 erkek ve 15 kadının cesedi morga gönderilirken çok sayıda yaralı olduğu açıklandı.
Guatemala Devlet Başkanı Bernardo Arevalo, üç günlük ulusal yas ilan ederken orduyu ve afet ajansını müdahale çabalarına yardımcı olmak için görevlendirdi. Guatemala Kongre Başkanı da sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "günlük geçimlerini sağlamak için yola çıkan dört düzineden fazla Guatemalalının hayatını kaybettiği bu trajik kazayı" üzüntüyle karşıladığını belirtti.
Bir kaza daha, Antalya’da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2025
TÜRKİYE
Bir kaza daha, Antalya’da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
5 Şubat, 09:19
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала