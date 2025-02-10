https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/guetemalada-yolcu-otobusu-kopruden-dustu-en-az-51-kisi-oldu-1093548798.html
Guetemala'da yolcu otobüsü köprüden düştü: En az 51 kişi öldü
Guetemala'da yolcu otobüsü köprüden düştü: En az 51 kişi öldü
Sputnik Türkiye
Guatemala'nın başkentine yakın bir bölgede, köprüden uçan bir otobüsün en az 51 yolcusunun hayatını kaybettiği bildirildi. Kaza sonrası çok sayıda yaralı... 10.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-10T22:52+0300
2025-02-10T22:52+0300
2025-02-10T22:52+0300
dünya
köprü
kaza
kaza sebebi
trafik kazası
guatemala
ölü
ölü sayısı
otobüs
otobüs kazası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0a/1093548627_0:150:1440:960_1920x0_80_0_0_7d47440fc8ea55a9d544a4ca37831e29.jpg
Guatemala'da bir otobüsün köprüden dereye düşmesi sonucu en az 51 kişi hayatını kaybetti.Trafiğin yoğun olduğu başkente giren otobüs dere üzerinden geçerken Puente Belice otoyol köprüsünden düştü. İtfaiye departmanı tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kurtarma ekiplerinin kurbanları kirli dere yatağından çıkardığı görülürken kazada otobüsün ters döndüğü ifade edildi. Olayda 36 erkek ve 15 kadının cesedi morga gönderilirken çok sayıda yaralı olduğu açıklandı. Guatemala Devlet Başkanı Bernardo Arevalo, üç günlük ulusal yas ilan ederken orduyu ve afet ajansını müdahale çabalarına yardımcı olmak için görevlendirdi. Guatemala Kongre Başkanı da sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "günlük geçimlerini sağlamak için yola çıkan dört düzineden fazla Guatemalalının hayatını kaybettiği bu trajik kazayı" üzüntüyle karşıladığını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/bir-kaza-daha-antalyada-yolcu-otobusu-devrildi-cok-sayida-yarali-var--1093369827.html
guatemala
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0a/1093548627_64:0:1344:960_1920x0_80_0_0_c8d53aab7deb44b945bc64d30deb53f4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
köprü, kaza, kaza sebebi, trafik kazası, guatemala, ölü, ölü sayısı, otobüs, otobüs kazası
köprü, kaza, kaza sebebi, trafik kazası, guatemala, ölü, ölü sayısı, otobüs, otobüs kazası
Guetemala'da yolcu otobüsü köprüden düştü: En az 51 kişi öldü
Guatemala'nın başkentine yakın bir bölgede, köprüden uçan bir otobüsün en az 51 yolcusunun hayatını kaybettiği bildirildi. Kaza sonrası çok sayıda yaralı olduğu belirtilirken hayatını kaybedenler arasında çocukların da bulunduğu açıklandı. Başkan Bernardo Arevalo, başsağlığı dileklerinde bulunarak ülkede ulusal yas ilan etti.
Guatemala'da bir otobüsün köprüden dereye düşmesi sonucu en az 51 kişi hayatını kaybetti.
Trafiğin yoğun olduğu başkente giren otobüs dere üzerinden geçerken Puente Belice otoyol köprüsünden düştü. İtfaiye departmanı tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kurtarma ekiplerinin kurbanları kirli dere yatağından çıkardığı görülürken kazada otobüsün ters döndüğü ifade edildi. Olayda 36 erkek ve 15 kadının cesedi morga gönderilirken çok sayıda yaralı olduğu açıklandı.
Guatemala Devlet Başkanı Bernardo Arevalo, üç günlük ulusal yas ilan ederken orduyu ve afet ajansını müdahale çabalarına yardımcı olmak için görevlendirdi. Guatemala Kongre Başkanı da sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "günlük geçimlerini sağlamak için yola çıkan dört düzineden fazla Guatemalalının hayatını kaybettiği bu trajik kazayı" üzüntüyle karşıladığını belirtti.