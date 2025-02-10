https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/guetemalada-yolcu-otobusu-kopruden-dustu-en-az-51-kisi-oldu-1093548798.html

Guetemala'da yolcu otobüsü köprüden düştü: En az 51 kişi öldü

Guetemala'da yolcu otobüsü köprüden düştü: En az 51 kişi öldü

Sputnik Türkiye

Guatemala'nın başkentine yakın bir bölgede, köprüden uçan bir otobüsün en az 51 yolcusunun hayatını kaybettiği bildirildi. Kaza sonrası çok sayıda yaralı... 10.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-10T22:52+0300

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Guatemala'da bir otobüsün köprüden dereye düşmesi sonucu en az 51 kişi hayatını kaybetti.Trafiğin yoğun olduğu başkente giren otobüs dere üzerinden geçerken Puente Belice otoyol köprüsünden düştü. İtfaiye departmanı tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kurtarma ekiplerinin kurbanları kirli dere yatağından çıkardığı görülürken kazada otobüsün ters döndüğü ifade edildi. Olayda 36 erkek ve 15 kadının cesedi morga gönderilirken çok sayıda yaralı olduğu açıklandı. Guatemala Devlet Başkanı Bernardo Arevalo, üç günlük ulusal yas ilan ederken orduyu ve afet ajansını müdahale çabalarına yardımcı olmak için görevlendirdi. Guatemala Kongre Başkanı da sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "günlük geçimlerini sağlamak için yola çıkan dört düzineden fazla Guatemalalının hayatını kaybettiği bu trajik kazayı" üzüntüyle karşıladığını belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/bir-kaza-daha-antalyada-yolcu-otobusu-devrildi-cok-sayida-yarali-var--1093369827.html

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