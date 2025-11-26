https://anlatilaninotesi.com.tr/20251126/beyaz-saray-yakininda-2-abd-askeri-vuruldu-1101321178.html
Beyaz Saray yakınında 2 ABD askeri vuruldu
Beyaz Saray yakınında 2 ABD askeri vuruldu
Beyaz Saray yakınlarında ABD'li iki askerin silahlı saldırıya uğradığı bildiriliyor. Askerlerin Ulusal Muhafız askerleri olduğu ifade edildi.
ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Beyaz Saray yakınlarında 2 ABD Ulusal Muhafızının vurulması ile ilgili açıklamada bulundu. Yaptığı açıklamada Noem, şu ifadeleri kullandı:
Ayrıca güvenlik önlemleri sebebiyle Beyaz Saray'a giriş çıkışların kapatıldığı bildirildi.
Yerel polis departmanı ise sosyal medyadan bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, "Beyaz Saray bu trajik durumun farkında ve aktif olarak izliyor. Başkan'a bilgi verildi" dedi.
Beyaz Saray yakınında 2 ABD askeri vuruldu
23:04 26.11.2025 (güncellendi: 23:25 26.11.2025)
Ayrıntılar geliyor
Beyaz Saray yakınlarında ABD’li iki askerin silahlı saldırıya uğradığı bildiriliyor. Askerlerin Ulusal Muhafız askerleri olduğu ifade edildi.
ABD'de 2 Ulusal Muhafız askeri vuruldu. İlk bilgilere göre, olay Beyaz Saray'a sadece bir blok uzaklıkta meydana geldi.
ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Beyaz Saray yakınlarında 2 ABD Ulusal Muhafızının vurulması ile ilgili açıklamada bulundu. Yaptığı açıklamada Noem, şu ifadeleri kullandı:
"Lütfen birkaç dakika önce Washington DC'de vurulan iki Ulusal Muhafız için dua edin. Bakanlık, daha fazla bilgi toplamak için yerel kolluk kuvvetleriyle birlikte çalışıyor."
Ayrıca güvenlik önlemleri sebebiyle Beyaz Saray'a giriş çıkışların kapatıldığı bildirildi.
Yerel polis departmanı ise sosyal medyadan bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, "Beyaz Saray bu trajik durumun farkında ve aktif olarak izliyor. Başkan'a bilgi verildi" dedi.