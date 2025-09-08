Türkiye
Kızıldeniz'deki su altı fiber kablolar koptu: İnternet yavaşladı
Sputnik Türkiye
Microsoft'tan yapılan açıklamada, Kızıldeniz'de birden fazla uluslararası deniz altı kablosunun kesildiği belirtildi.Açıklamada, 6 Eylül itibarıyla Orta Doğu üzerinden geçen ağ trafiğinde, Kızıldeniz'deki çok sayıda deniz altı fiber kablo kesintisi nedeniyle gecikmelerin artabileceği aktarıldı.Mühendislik ekiplerinin, çeşitli kapasite ve trafik yönlendirme yöntemleriyle kesintiyi aktif olarak yönettiğine işaret edilen açıklamada, ayrıca bölgede alternatif kapasite seçenekleri ve sağlayıcılarla görüşüldüğü ifade edildi.Açıklamada, deniz altı fiber kablo kesintilerinin onarımının zaman alabildiği, bu süre zarfında müşterilere yönelik etkisinin azaltılması için durumun sürekli olarak izleneceği ve optimize edileceği kaydedildi.
Kızıldeniz'deki su altı fiber kablolar koptu: İnternet yavaşladı

Amerikan teknoloji şirketi Microsoft, Kızıldeniz'de birden fazla deniz altı fiber kablonun kesilmesi nedeniyle Azure bulut platformunda gecikmelerin artabileceğini bildirdi.
Microsoft'tan yapılan açıklamada, Kızıldeniz'de birden fazla uluslararası deniz altı kablosunun kesildiği belirtildi.
Açıklamada, 6 Eylül itibarıyla Orta Doğu üzerinden geçen ağ trafiğinde, Kızıldeniz'deki çok sayıda deniz altı fiber kablo kesintisi nedeniyle gecikmelerin artabileceği aktarıldı.
Mühendislik ekiplerinin, çeşitli kapasite ve trafik yönlendirme yöntemleriyle kesintiyi aktif olarak yönettiğine işaret edilen açıklamada, ayrıca bölgede alternatif kapasite seçenekleri ve sağlayıcılarla görüşüldüğü ifade edildi.
Açıklamada, deniz altı fiber kablo kesintilerinin onarımının zaman alabildiği, bu süre zarfında müşterilere yönelik etkisinin azaltılması için durumun sürekli olarak izleneceği ve optimize edileceği kaydedildi.
