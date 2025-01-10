https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/husilere-koalisyon-saldirisi-ingiltere-abd-ve-israil-yemene-ortak-saldiri-duzenledi-1092549222.html

Husilere koalisyon saldırısı: İngiltere, ABD ve İsrail, Yemen'e ortak saldırı düzenledi

Husilere koalisyon saldırısı: İngiltere, ABD ve İsrail, Yemen'e ortak saldırı düzenledi

Sputnik Türkiye

Husiler, İsrail, ABD ve İngiltere'nin Yemen başkentine saldırıda bulunduğunu açıkladı. 10.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-10T17:41+0300

2025-01-10T17:41+0300

2025-01-10T17:41+0300

dünya

abd

ortadoğu

israil

abd

hudeyde

muhafazakar parti (ingiltere)

husiler

sana

israil-filistin

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/16/1089532059_84:0:1812:972_1920x0_80_0_0_4ae92dcabda4c17e637c32434d110bde.jpg

Yemen’de Husiler, ABD, İngiltere ve İsrail’in başkent Sana ile Hudeyde vilayetini hava saldırılarıyla hedef aldığını duyurdu. Husilere bağlı SABA haber ajansının geçtiği bilgilere göre, başkent Sana’da Gazze’ye destek gösterileri için halkın toplandığı Sebiin Meydanı yakınlarına hava saldırıları düzenlendi. Ülkenin batısında, Kızıldeniz kıyısında yer alan Hudeyde vilayetinde de saldırıların gerçekleştiği belirtilirken, Hudeyde Limanı ve Ras İsa Limanı’nın altı hava saldırısıyla hedef alındığı ifade edildi. El-Mesire televizyon kanalının haberinde ise Sana’nın Senhan ilçesindeki elektrik santralinin sekiz hava saldırısıyla vurulduğu bildirildi.Öte yandan, İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail’in ilk kez ABD ve İngiltere’nin Yemen’de Husilere yönelik düzenlediği hava saldırılarına katıldığını aktardı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/1092545075.html

israil

abd

hudeyde

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, ortadoğu, israil, abd, hudeyde, muhafazakar parti (ingiltere), husiler, sana, israil-filistin, israil savunma bakanlığı