https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/husilere-koalisyon-saldirisi-ingiltere-abd-ve-israil-yemene-ortak-saldiri-duzenledi-1092549222.html
Husilere koalisyon saldırısı: İngiltere, ABD ve İsrail, Yemen'e ortak saldırı düzenledi
Husilere koalisyon saldırısı: İngiltere, ABD ve İsrail, Yemen'e ortak saldırı düzenledi
Sputnik Türkiye
Husiler, İsrail, ABD ve İngiltere'nin Yemen başkentine saldırıda bulunduğunu açıkladı. 10.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-10T17:41+0300
2025-01-10T17:41+0300
2025-01-10T17:41+0300
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abd
hudeyde
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Yemen’de Husiler, ABD, İngiltere ve İsrail’in başkent Sana ile Hudeyde vilayetini hava saldırılarıyla hedef aldığını duyurdu. Husilere bağlı SABA haber ajansının geçtiği bilgilere göre, başkent Sana’da Gazze’ye destek gösterileri için halkın toplandığı Sebiin Meydanı yakınlarına hava saldırıları düzenlendi. Ülkenin batısında, Kızıldeniz kıyısında yer alan Hudeyde vilayetinde de saldırıların gerçekleştiği belirtilirken, Hudeyde Limanı ve Ras İsa Limanı’nın altı hava saldırısıyla hedef alındığı ifade edildi. El-Mesire televizyon kanalının haberinde ise Sana’nın Senhan ilçesindeki elektrik santralinin sekiz hava saldırısıyla vurulduğu bildirildi.Öte yandan, İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail’in ilk kez ABD ve İngiltere’nin Yemen’de Husilere yönelik düzenlediği hava saldırılarına katıldığını aktardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/1092545075.html
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abd, ortadoğu, israil, abd, hudeyde, muhafazakar parti (ingiltere), husiler, sana, israil-filistin, israil savunma bakanlığı
abd, ortadoğu, israil, abd, hudeyde, muhafazakar parti (ingiltere), husiler, sana, israil-filistin, israil savunma bakanlığı
Husilere koalisyon saldırısı: İngiltere, ABD ve İsrail, Yemen'e ortak saldırı düzenledi
Husiler, İsrail, ABD ve İngiltere'nin Yemen başkentine saldırıda bulunduğunu açıkladı.
Yemen’de Husiler, ABD, İngiltere ve İsrail’in başkent Sana ile Hudeyde vilayetini hava saldırılarıyla hedef aldığını duyurdu.
Husilere bağlı SABA haber ajansının geçtiği bilgilere göre, başkent Sana’da Gazze’ye destek gösterileri için halkın toplandığı Sebiin Meydanı yakınlarına hava saldırıları düzenlendi. Ülkenin batısında, Kızıldeniz kıyısında yer alan Hudeyde vilayetinde de saldırıların gerçekleştiği belirtilirken, Hudeyde Limanı ve Ras İsa Limanı’nın altı hava saldırısıyla hedef alındığı ifade edildi. El-Mesire televizyon kanalının haberinde ise Sana’nın Senhan ilçesindeki elektrik santralinin sekiz hava saldırısıyla vurulduğu bildirildi.
Öte yandan, İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail’in ilk kez ABD ve İngiltere’nin Yemen’de Husilere yönelik düzenlediği hava saldırılarına katıldığını aktardı.