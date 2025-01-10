Husilere koalisyon saldırısı: İngiltere, ABD ve İsrail, Yemen'e ortak saldırı düzenledi

Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör kuşağını 4 yerden kırıp attık
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
‘Anayasa Mahkemesi’nin açılım döneminde verdiği karar yumuşama zemini oluşturmak için verilmiş bir karardır’
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
DEM Parti heyetinden Edirne ziyareti: ‘Demirtaş faktörü daha çok konuşulacak’
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
'3294 sayılı kanuna göre, ülke nüfusunun büyük bir kısmı muhtaç duruma düşmüş durumda'
11:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Ambulans hizmetlerine uygunluk belgesi zorunluluğu getirildi
12:05
84 dk
HABER MASASI
Z kuşağından X kuşağına: Kuşaklar arası hobi tercihleri
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zeka ile röportaj: Nereye kadar gider?
14:05
44 dk
ANKARA FARKI
Gazeteci Başaran: Türkiye yol ayrımında
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Trump'ın mesajları ve ABD'nin yeni dönemde dış politikasının şifreleri
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SEVDA SÖZLERİ ŞAİRİ
Bu dünyadan Cemal Süreya geçti
17:41
7 dk
ÖZEL HABER
Gassallar gündeme oturan dizi hakkında ne düşünüyor: Toplumun beyninde şimşek çaktırdı
17:52
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Trump oteli önündeki bombalı saldırının yapay zekayla planlandığı tespit edildi
18:16
1 dk
SESLİ HABER
Pentagon itiraf etti: Ukrayna'da üstünlük Rusya'da
18:42
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
KURTULUŞUN KALEMİ
Sultanahmet Meydanı'nda binlerce kişiye bağımsızlık yemini ettirmişti
19:19
8 dk
SESLİ HABER
İran başkentini taşıyor: Yeni başkent belli oldu
19:34
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Yeni emekli maaşları e-Devlet'te
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, zam yapılacağının sinyalini verdi
12:06
82 dk
HABER MASASI
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
13:28
32 dk
HAFTANIN KEYFİ
ABBA: Doğuş ve büyüme hikayesi
14:05
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Sağlık çalışanlarının hakları
15:06
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Elon Musk, Avrupa'ya cephe açtı
16:06
79 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
9 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
O sadece bir rock yıldızı değil
17:44
6 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/husilere-koalisyon-saldirisi-ingiltere-abd-ve-israil-yemene-ortak-saldiri-duzenledi-1092549222.html
Husilere koalisyon saldırısı: İngiltere, ABD ve İsrail, Yemen'e ortak saldırı düzenledi
Husilere koalisyon saldırısı: İngiltere, ABD ve İsrail, Yemen'e ortak saldırı düzenledi
Sputnik Türkiye
Husiler, İsrail, ABD ve İngiltere'nin Yemen başkentine saldırıda bulunduğunu açıkladı. 10.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-10T17:41+0300
2025-01-10T17:41+0300
dünya
abd
ortadoğu
israil
abd
hudeyde
muhafazakar parti (ingiltere)
husiler
sana
israil-filistin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/16/1089532059_84:0:1812:972_1920x0_80_0_0_4ae92dcabda4c17e637c32434d110bde.jpg
Yemen’de Husiler, ABD, İngiltere ve İsrail’in başkent Sana ile Hudeyde vilayetini hava saldırılarıyla hedef aldığını duyurdu. Husilere bağlı SABA haber ajansının geçtiği bilgilere göre, başkent Sana’da Gazze’ye destek gösterileri için halkın toplandığı Sebiin Meydanı yakınlarına hava saldırıları düzenlendi. Ülkenin batısında, Kızıldeniz kıyısında yer alan Hudeyde vilayetinde de saldırıların gerçekleştiği belirtilirken, Hudeyde Limanı ve Ras İsa Limanı’nın altı hava saldırısıyla hedef alındığı ifade edildi. El-Mesire televizyon kanalının haberinde ise Sana’nın Senhan ilçesindeki elektrik santralinin sekiz hava saldırısıyla vurulduğu bildirildi.Öte yandan, İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail’in ilk kez ABD ve İngiltere’nin Yemen’de Husilere yönelik düzenlediği hava saldırılarına katıldığını aktardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/1092545075.html
israil
abd
hudeyde
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/16/1089532059_300:0:1596:972_1920x0_80_0_0_161f9f016db20688053b75445ebeb918.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, ortadoğu, israil, abd, hudeyde, muhafazakar parti (ingiltere), husiler, sana, israil-filistin, israil savunma bakanlığı
abd, ortadoğu, israil, abd, hudeyde, muhafazakar parti (ingiltere), husiler, sana, israil-filistin, israil savunma bakanlığı

Husilere koalisyon saldırısı: İngiltere, ABD ve İsrail, Yemen'e ortak saldırı düzenledi

17:41 10.01.2025
© FotoğrafHusiler, İsrail'in bir askeri bir üssüne füzeyle saldırdığını açıkladı
Husiler, İsrail'in bir askeri bir üssüne füzeyle saldırdığını açıkladı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2025
© Fotoğraf
Abone ol
Husiler, İsrail, ABD ve İngiltere'nin Yemen başkentine saldırıda bulunduğunu açıkladı.
Yemen’de Husiler, ABD, İngiltere ve İsrail’in başkent Sana ile Hudeyde vilayetini hava saldırılarıyla hedef aldığını duyurdu.
Husilere bağlı SABA haber ajansının geçtiği bilgilere göre, başkent Sana’da Gazze’ye destek gösterileri için halkın toplandığı Sebiin Meydanı yakınlarına hava saldırıları düzenlendi. Ülkenin batısında, Kızıldeniz kıyısında yer alan Hudeyde vilayetinde de saldırıların gerçekleştiği belirtilirken, Hudeyde Limanı ve Ras İsa Limanı’nın altı hava saldırısıyla hedef alındığı ifade edildi. El-Mesire televizyon kanalının haberinde ise Sana’nın Senhan ilçesindeki elektrik santralinin sekiz hava saldırısıyla vurulduğu bildirildi.
Öte yandan, İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail’in ilk kez ABD ve İngiltere’nin Yemen’de Husilere yönelik düzenlediği hava saldırılarına katıldığını aktardı.
Cezayir ve Fransa - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2025
DÜNYA
Cezayir: Fransa içişlerimize açık şekilde müdahale ediyor
15:56
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала