https://anlatilaninotesi.com.tr/20250615/trump-israilin-hamaneye-suikast-planini-veto-etti--1097045908.html
'Trump, İsrail'in Hamaney'e suikast planını veto etti'
'Trump, İsrail'in Hamaney'e suikast planını veto etti'
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump'ın, İsrail'in Hamaney'e suikast düzenlemesini önlediği iddia edildi. 15.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-15T21:37+0300
2025-06-15T21:37+0300
2025-06-15T21:38+0300
dünya
ayetullah ali hamaney
donald trump
i̇ran
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i̇srail
abd
i̇srail ordusu (idf)
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ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail'in İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e suikast düzenlemesini önlediğine dair iddialar gündeme geldi.Reuters'ın iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı habere göre Trump'ın İsrail'in İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e yönelik suikast planını 'veto ettiği' belirtildi. Haberde, “ABD Başkanı Donald Trump geçen günlerde İsrail'in İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e yönelik suikast planını veto etti” denildi. Ajansın bir kaynağa dayandırdığı haberde, henüz İran'ın siyasi liderliğinin hedef alınmasının söz konusu olmadığı aktarıldı. İsrail'in saldırıları 13 Haziran'da başladı İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), 13 Haziran gecesi İran'a geniş çaplı bir operasyon başlatmıştı. Bu operasyon kapsamında askeri hedefler ile İran’ın nükleer programının yürütüldüğü bölgeler vurulmuştu.İsrail Hava Kuvvetleri, İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı ve Devrim Muhafızları Komutanı da dahil olmak üzere bazı üst düzey İranlı askeri yetkililer ile nükleer bilim adamlarının öldürüldüğü Tahran başta olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerinde birçok saldırı dalgası düzenlemiş, Natanz ve Fordo’daki nükleer tesisler ile İran’ın çeşitli askeri mevzileri de hedef alınmıştı.İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, vatandaşlarına gönderdiği mesajda İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını bir suç olarak nitelendirerek İsrail'i “acı ve korkunç bir akıbetin” beklediğini söylemişti.Devrim Muhafızları ise İsrail’in saldırılarına karşılık olarak İslam Cumhuriyeti’nin ‘Gerçek Söz 3’ operasyonunu başlattığını duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250615/israil-iranin-dini-lideri-hamaneyi-ortadan-kaldirma-olasiligini-reddetmedi-1097045520.html
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ayetullah ali hamaney, donald trump, i̇ran, i̇srail savunma kuvvetleri (idf), i̇srail, abd, i̇srail ordusu (idf), i̇srail hava kuvvetleri
ayetullah ali hamaney, donald trump, i̇ran, i̇srail savunma kuvvetleri (idf), i̇srail, abd, i̇srail ordusu (idf), i̇srail hava kuvvetleri
'Trump, İsrail'in Hamaney'e suikast planını veto etti'
21:37 15.06.2025 (güncellendi: 21:38 15.06.2025)
ABD Başkanı Trump'ın, İsrail'in Hamaney'e suikast düzenlemesini önlediği iddia edildi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail'in İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e suikast düzenlemesini önlediğine dair iddialar gündeme geldi.
Reuters'ın iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı habere göre Trump'ın İsrail'in İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e yönelik suikast planını 'veto ettiği' belirtildi.
Haberde, “ABD Başkanı Donald Trump geçen günlerde İsrail'in İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e yönelik suikast planını veto etti” denildi.
Ajansın bir kaynağa dayandırdığı haberde, henüz İran'ın siyasi liderliğinin hedef alınmasının söz konusu olmadığı aktarıldı.
İsrail'in saldırıları 13 Haziran'da başladı
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), 13 Haziran gecesi İran'a geniş çaplı bir operasyon başlatmıştı. Bu operasyon kapsamında askeri hedefler ile İran’ın nükleer programının yürütüldüğü bölgeler vurulmuştu.
İsrail Hava Kuvvetleri, İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı ve Devrim Muhafızları Komutanı da dahil olmak üzere bazı üst düzey İranlı askeri yetkililer ile nükleer bilim adamlarının öldürüldüğü Tahran başta olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerinde birçok saldırı dalgası düzenlemiş, Natanz ve Fordo’daki nükleer tesisler ile İran’ın çeşitli askeri mevzileri de hedef alınmıştı.
İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, vatandaşlarına gönderdiği mesajda İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını bir suç olarak nitelendirerek İsrail'i “acı ve korkunç bir akıbetin” beklediğini söylemişti.
Devrim Muhafızları ise İsrail’in saldırılarına karşılık olarak İslam Cumhuriyeti’nin ‘Gerçek Söz 3’ operasyonunu başlattığını duyurmuştu.