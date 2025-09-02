https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/tartus-limanindan-tarihi-sevkiyat-suriye-14-yil-sonra-ilk-kez-petrol-ihrac-etti-1099023209.html

Tartus Limanı’ndan tarihi sevkiyat: Suriye 14 yıl sonra ilk kez petrol ihraç etti

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103369/67/1033696715_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_520266edaaea504ca003097b9f855ced.jpg

Suriye, 600 bin varillik ağır ham petrolü Tartus Limanı’ndan dünyaya gönderdi. Petrol, Nissos Christiana adlı tankerle taşındı. Bu, ülkeden 14 yıl sonra gerçekleşen ilk resmi ihracat oldu. 2010 yılında Suriye, günde yaklaşık 380 bin varil petrol ihraç ediyordu. Ancak ardından patlak veren savaş, ülkenin altyapısını ve üretim kapasitesini yerle bir etti.Suriye'de yeni dönem Geçtiğimiz aralık ayında göreve gelen yeni yönetim, ekonomiyi canlandırma sözü vermişti. İlk büyük adım da petrol oldu. Enerji Bakanlığı’ndan Riyad el-Cubasi, “Ham petrolümüz B Serve Energy’ye satıldı ve Tartus’tan dünyaya açıldı” diyerek ihracatın başladığını doğruladı.Yeni hükümet, Tartus Limanı'nı küresel ticarete açtı. Şimdi Dubai merkezli DP World ile 800 milyon dolarlık anlaşma yapıldı. Amaç, limanı çok amaçlı bir ticaret merkezi haline getirmek.Yaptırımlar kalktı, Petrol akışı başladı Suriye’nin yıllardır enerji ticareti, ABD ve Avrupa yaptırımları nedeniyle tıkanmıştı. Ancak bu yaz ABD Başkanı Donald Trump’ın yaptırımları kaldırmasıyla işler biraz daha değişti. Amerikan şirketleri, Suriye petrol ve gazını yeniden keşfetmek için planlar hazırlamaya başladı. ABD, uzun zamandır bölgedeki petrolü elinde bulundurarak tüm petrol rezervlerini sömürüyordu.

