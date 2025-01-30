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ABD'de yolcu uçağı düştü: Askeri helikopter ile havada çarpıştı, enkaz nehre düştü - Sputnik Türkiye

ABD'de yolcu uçağı düştü: Askeri helikopter ile havada çarpıştı, enkaz nehre düştü

06:15 30.01.2025 (güncellendi: 06:47 30.01.2025)
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ABD'den gelen son dakika haberine göre 60 yolcu ve 4 mürettebatın bulunduğu American Airlines'a ait bir uçağın Washington DC'deki Ronald Reagan Ulusal Havaalanı'na yaklaşırken askeri bir helikopterle çarpıştığı aktarıldı. Kazanın olduğu bölge Beyaz Saray ve Pentegon dahil pek çok yerin yakınında bulunurken, uçak ise nehre düştü.
American Airlines uçağı ABD'nin başkenti Washington DC'de helikopterle çarpıştı. Federal Havacılık İdaresi'nden yapılan açıklamada,uçağın yerel saatle saat 21.00 sularında Reagan Havaalanı'ndaki piste yaklaşırken bir helikopterle çarpıştığı belirtildi.
Kurum, "78 yolcu kapasiteli Bombardier CRJ700 tipi bölgesel bir uçak, yerel saatle 21.00 civarında Reagan Washington Ulusal Havaalanı'nın 33 numaralı pistine yaklaşırken bir Sikorsky H-60 ​​helikopteriyle havada çarpıştı" dedi.

Enkaz nehre düştü, su altında arma kurtarma yapılıyor

Enkazın Potomac Nehri'ne düştüğünü ve bölgeye arama kurtarma botlarının sevk edildiğini söyledi. Bölgede çok sayıda asker ve acil durum ekibi müdahale etmeye çalışıyor.
American Airlines, uçakta 60 yolcu ve 4 mürettebat olduğunu söylerken kaza için ise "Şu anda can kaybı olup olmadığına dair teyit edilmiş bir bilgi bulunmuyor" denildi.

Beyaz Saray'dan açıklama geldi

Beyaz Saray basın ofisi, bu akşam yaptığı açıklamada, Başkan Donald Trump'ın bölgesel bir jet ve bir helikopterin karıştığı kazayla ilgili bilgilendirildiğini söyledi.
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, FOX News'e yaptığı açıklamada, yönetimin düşüncelerinin ve dualarının olayda yer alan herkesle birlikte olduğunu söyledi.

ABD Başkan yardımcısı JD Vance: Dua edin

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ise uçak kazasıyla ilgili olarak "Lütfen bu akşam Reagan havaalanı yakınında meydana gelen kazada bulunan herkes için dua edin. Durumu izliyoruz ancak şimdilik en iyisini umalım" dedi.
Ronald Reagan Ulusal Havaalanı'nda ise tüm seferler durduruldu.
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