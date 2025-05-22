https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/bitcoin-degeri-tum-zamanlarin-en-yuksek-seviyesine-ulasti-1096411809.html

Bitcoin değeri tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı

Bitcoin değeri tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı

Sputnik Türkiye

Bitcoin 109 bin 600 dolar seviyesini aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. 22.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-22T04:46+0300

2025-05-22T04:46+0300

2025-05-22T04:46+0300

ekonomi̇

bitcoin

binance

coinmarketcap

moskova

donald trump

michael novogratz

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İşlem hacmine göre en büyük kripto para borsası olan Binance'de, bitcoin bir gecede yüzde 0,6 artışla Moskova saatiyle 20.47 itibariyle 106 bin 992 dolara yükseldi. Kripto para birimi en yüksek 109 bin 845 dolara kadar çıkarak rekor kırdı.20'den fazla borsanın ortalama fiyatını hesaplayan CoinMarketCap portalının günlük bazda hesaplanan verilerine göre Bitcoin'in maliyeti %0,48 oranında artarak ortalama 106 bin 844,4 dolara yükseldi.Mayıs ayının başından bu yana Bitcoin'in maliyeti yüzde 14 artış gösterirken, kripto para birimi üst üste ikinci ayı da artıda bitirebilir. Analistler, piyasa üzerindeki olumlu etkinin ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Bitcoin'e verdiği destek olmaya devam ettiğini belirtiyor.Bloomberg haber ajansı, dijital varlıklar konusunda uzmanlaşmış bir şirket olan Galaxy Digital'in kurucusu ve CEO'su Michael Novogratz'ın “Bu durum, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ve eski başkanı Gary Gensler döneminden, sektörümüzü benimseyen Trump yönetimine geçişin bir göstergesidir.” sözlerini aktardı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/kuzey-kore-yeni-savas-gemisinin-hizmete-girme-toreninde-ciddi-bir-kaza-meydana-geldi-1096411587.html

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bitcoin, binance, coinmarketcap, moskova, donald trump, michael novogratz