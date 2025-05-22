https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/bitcoin-degeri-tum-zamanlarin-en-yuksek-seviyesine-ulasti-1096411809.html
Bitcoin değeri tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı
Bitcoin değeri tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı
Sputnik Türkiye
Bitcoin 109 bin 600 dolar seviyesini aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. 22.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-22T04:46+0300
2025-05-22T04:46+0300
2025-05-22T04:46+0300
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İşlem hacmine göre en büyük kripto para borsası olan Binance'de, bitcoin bir gecede yüzde 0,6 artışla Moskova saatiyle 20.47 itibariyle 106 bin 992 dolara yükseldi. Kripto para birimi en yüksek 109 bin 845 dolara kadar çıkarak rekor kırdı.20'den fazla borsanın ortalama fiyatını hesaplayan CoinMarketCap portalının günlük bazda hesaplanan verilerine göre Bitcoin'in maliyeti %0,48 oranında artarak ortalama 106 bin 844,4 dolara yükseldi.Mayıs ayının başından bu yana Bitcoin'in maliyeti yüzde 14 artış gösterirken, kripto para birimi üst üste ikinci ayı da artıda bitirebilir. Analistler, piyasa üzerindeki olumlu etkinin ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Bitcoin'e verdiği destek olmaya devam ettiğini belirtiyor.Bloomberg haber ajansı, dijital varlıklar konusunda uzmanlaşmış bir şirket olan Galaxy Digital'in kurucusu ve CEO'su Michael Novogratz'ın “Bu durum, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ve eski başkanı Gary Gensler döneminden, sektörümüzü benimseyen Trump yönetimine geçişin bir göstergesidir.” sözlerini aktardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/kuzey-kore-yeni-savas-gemisinin-hizmete-girme-toreninde-ciddi-bir-kaza-meydana-geldi-1096411587.html
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bitcoin, binance, coinmarketcap, moskova, donald trump, michael novogratz
bitcoin, binance, coinmarketcap, moskova, donald trump, michael novogratz
Bitcoin değeri tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı
Bitcoin 109 bin 600 dolar seviyesini aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
İşlem hacmine göre en büyük kripto para borsası olan Binance'de, bitcoin bir gecede yüzde 0,6 artışla Moskova saatiyle 20.47 itibariyle 106 bin 992 dolara yükseldi. Kripto para birimi en yüksek 109 bin 845 dolara kadar çıkarak rekor kırdı.
20'den fazla borsanın ortalama fiyatını hesaplayan CoinMarketCap portalının günlük bazda hesaplanan verilerine göre Bitcoin'in maliyeti %0,48 oranında artarak ortalama 106 bin 844,4 dolara yükseldi.
Mayıs ayının başından bu yana Bitcoin'in maliyeti yüzde 14 artış gösterirken, kripto para birimi üst üste ikinci ayı da artıda bitirebilir. Analistler, piyasa üzerindeki olumlu etkinin ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Bitcoin'e verdiği destek olmaya devam ettiğini belirtiyor.
Bloomberg haber ajansı, dijital varlıklar konusunda uzmanlaşmış bir şirket olan Galaxy Digital'in kurucusu ve CEO'su Michael Novogratz'ın “Bu durum, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ve eski başkanı Gary Gensler döneminden, sektörümüzü benimseyen Trump yönetimine geçişin bir göstergesidir.” sözlerini aktardı.