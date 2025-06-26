https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/ruttenin-nato-zirvesindeki-dalkavuklugu-trumpi-skandaldan-uzak-tuttu-1097346693.html

‘Rutte'nin NATO Zirvesi’ndeki dalkavukluğu Trump'ı skandaldan uzak tuttu’

‘Rutte'nin NATO Zirvesi’ndeki dalkavukluğu Trump'ı skandaldan uzak tuttu’

Sputnik Türkiye

NATO Genel Sekreteri Rutte'nin NATO Zirvesi sırasında ABD Başkanı Trump'a yaranma ve göz dikme stratejisi ile Amerikalı lideri bir skandala bulaşmaktan... 26.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-26T09:48+0300

2025-06-26T09:48+0300

2025-06-26T09:54+0300

dünya

abd

donald trump

nato

mark rutte

nato zirvesi

der spiegel

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Alman Der Spiegel dergisi, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik dalkavukluğunun birçok kişi için şok edici olsa da Zirve’nin yeni skandala sahne olmasına engel olduğuna dikkat çekti.Yazıda, “Özellikle Rutte'nin yaptığı yaltakçılık ve dalkavukluk birçok kişiye utanç verici görünse de, bir etkisi oldu. Trump yeni bir skandala yol açmaktan kaçındı” ifadesi kullanıldı.NATO Genel Sekreteri Rutte’nin, Lahey'deki zirveye katılan herkesin Trump'ın duygularına odaklanmasını sağlamak için elinden geleni yaptığı belirtilen yazıda, “Sanki herkes onun için kırmızı halı sermiş gibiydi, ki bu bazen saçmalık noktasına bile geldi” dendi.Dergi, “Rutte, Trump'la bir gün sınavını geçmek için örnek bir öğrenci gibi tüm bunları (Trump'ın alışkanlıklarını) inceledi” diye kaydetti.NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, NATO zirvesinde ABD Başkanı Donald Trump’a 'baba' diye hitap ederek İsrail'le İran arasındaki ateşkesi sağladığı için övgüde bulunmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/brezilya-lideri-luladan-trumpa-tavsiye-internette-az-otur-1097345413.html

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