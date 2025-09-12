Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250912/nepalin-ilk-kadin-basbakani-sushila-karki-goreve-basladi-1099332591.html
Nepal’in ilk kadın Başbakanı Sushila Karki göreve başladı
Nepal’in ilk kadın Başbakanı Sushila Karki göreve başladı
Nepal Cumhurbaşkanı Ram Chandra Poudel'in, eski Yüksek Mahkeme Başkanı Sushila Karki'yi geçici başbakan olarak atadığı açıklandı. Böylece Karki, ülke tarihinde sosyal medyadan seçilerek başbakanlık koltuğuna oturan ilk kadın lider oldu.
Nepal'de yaşanan gösteriler sonrası Sushila Karki ülkenin ilk kadın başbakanı olarak göreve başladı.Başkent Katmandu’da devlet televizyonundan canlı yayımlanan yemin törenine siyasetçiler, devlet yetkilileri ve yabancı diplomatların katıldığı aktarıldı. 73 yaşındaki Karki’nin, 2016-2017 yıllarında Yüksek Mahkeme’nin ilk kadın başkanı olarak görev yaptığı ve hükümetteki yolsuzluklara karşı aldığı tavırla tanındığı belirtildi.Öte yandan, sosyal medya üzerinden yapılan oylamayla geçici başbakan seçilen Karki, dünyada bunu başaran ilk lider olarak tarihe geçti.
Nepal’in ilk kadın Başbakanı Sushila Karki göreve başladı

Nepal Cumhurbaşkanı Ram Chandra Poudel’in, eski Yüksek Mahkeme Başkanı Sushila Karki’yi geçici başbakan olarak atadığı açıklandı. Böylece Karki, ülke tarihinde sosyal medyadan seçilerek başbakanlık koltuğuna oturan ilk kadın lider oldu.
Nepal'de yaşanan gösteriler sonrası Sushila Karki ülkenin ilk kadın başbakanı olarak göreve başladı.
Başkent Katmandu’da devlet televizyonundan canlı yayımlanan yemin törenine siyasetçiler, devlet yetkilileri ve yabancı diplomatların katıldığı aktarıldı. 73 yaşındaki Karki’nin, 2016-2017 yıllarında Yüksek Mahkeme’nin ilk kadın başkanı olarak görev yaptığı ve hükümetteki yolsuzluklara karşı aldığı tavırla tanındığı belirtildi.
Öte yandan, sosyal medya üzerinden yapılan oylamayla geçici başbakan seçilen Karki, dünyada bunu başaran ilk lider olarak tarihe geçti.
