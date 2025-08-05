https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/ispanyada-bir-ayda-sicaktan-bin-60-kisi-hayatini-kaybetti-1098380021.html

İspanya'da bir ayda sıcaktan bin 60 kişi hayatını kaybetti

İspanya'da bir ayda sıcaktan bin 60 kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

İspanya’da etkisini artıran sıcak hava dalgaları, Temmuz ayında bin 60 kişinin ölümüne neden oldu. Ülkede bu yılın aynı dönemine kıyasla sıcaklığa bağlı... 05.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-05T17:09+0300

2025-08-05T17:09+0300

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İspanya, temmuz ayında yüksek sıcaklıklara bağlı olarak bin 60 ölüm bildirerek geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 57'lik artış yaşadı.İspanyol Sağlık Bakanlığına bağlı Günlük Ölüm İzleme Sistemi (MoMo) tarafından yayımlanan verilere göre, 2025 yılı genelinde sıcaklığa bağlı ölümlerin sayısı 3 bin 255'e ulaştı. Geçen yıl toplamda 2 bin 534 kişinin sıcak nedeniyle hayatını kaybettiği açıklanmıştı.İspanya Devlet Meteoroloji Ajansı (Aemet) tarafından yapılan açıklamada, ülkede sıcak hava dalgasının etkisini sürdürmesinin beklendiği ve sıcaklıkların bazı bölgelerde 42 dereceye kadar çıkabileceği ifade edildi.Meteorolojik tahminlere göre sıcaklıkların cuma günü kuzeyde bir miktar düşmesi öngörülürken, ülkenin batısında yeniden artacağı ve sıcak hava dalgasının en az gelecek hafta sonuna kadar devam edeceği belirtildi.

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