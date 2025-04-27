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12:35
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Kanada'da bir araç kalabalığa daldı: Ölü ve yaralılar var
Kanada'da bir araç kalabalığa daldı: Ölü ve yaralılar var
Sputnik Türkiye
Kanada polisi, Vancouver'daki bir festivalde bir arabanın kalabalığın içine dalması sonucu ölü ve yaralılar olduğunu duyurdu. 27.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-27T09:23+0300
2025-04-27T09:23+0300
dünya
vancouver
kanada
araç kalabalığa daldı
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Kanada'nın Vancouver kentinde yerel saatle 20:00'de bir araç kalabalığın arasında daldı. Olay yerinde bir sokak festivali düzenlendiğini belirten polis şu açıklamayı yaptı: Vancouver Belediye Başkanı Ken Sim, Filipinler'deki en büyük kutlamalardan biri olarak kabul edilen Lapu Lapu Günü festivalinde meydana gelen “korkunç” olay karşısında şok olduğunu ve derin üzüntü duyduğunu söyledi.Kanada Başbakanı Mark Carney, “Ölen ve yaralananların yakınlarına, Filipinli Kanada toplumuna ve Vancouver'daki herkese en derin taziyelerimi sunuyorum. Hepimiz sizinle birlikte yas tutuyoruz” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250426/iranin-bender-abbas-limanindaki-patlamada-can-kaybi-14e-yukseldi-1095711252.html
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vancouver, kanada, araç kalabalığa daldı
vancouver, kanada, araç kalabalığa daldı

Kanada'da bir araç kalabalığa daldı: Ölü ve yaralılar var

09:23 27.04.2025
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Kanada'nın ABD'den ithal ürünlere yüzde 25 gümrük vergisi başlıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2025
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Kanada polisi, Vancouver'daki bir festivalde bir arabanın kalabalığın içine dalması sonucu ölü ve yaralılar olduğunu duyurdu.
Kanada'nın Vancouver kentinde yerel saatle 20:00'de bir araç kalabalığın arasında daldı. Olay yerinde bir sokak festivali düzenlendiğini belirten polis şu açıklamayı yaptı:
“Bu akşam saat 20:00'den kısa bir süre sonra E. 41. Cadde ve Fraser'da düzenlenen bir sokak festivalinde bir sürücünün kalabalığın arasına dalması sonucu birden fazla kişi hayatını kaybetmiş ve çok sayıda kişi de yaralanmıştır. Sürücü gözaltına alındı. Soruşturma ilerledikçe daha fazla bilgi vereceğiz.”
Vancouver Belediye Başkanı Ken Sim, Filipinler'deki en büyük kutlamalardan biri olarak kabul edilen Lapu Lapu Günü festivalinde meydana gelen “korkunç” olay karşısında şok olduğunu ve derin üzüntü duyduğunu söyledi.
Kanada Başbakanı Mark Carney, “Ölen ve yaralananların yakınlarına, Filipinli Kanada toplumuna ve Vancouver'daki herkese en derin taziyelerimi sunuyorum. Hepimiz sizinle birlikte yas tutuyoruz” dedi.
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