https://anlatilaninotesi.com.tr/20250427/kanadada-bir-arac-kalabaliga-daldi-olu-ve-yaralilar-var-1095712490.html

Kanada'da bir araç kalabalığa daldı: Ölü ve yaralılar var

Kanada'da bir araç kalabalığa daldı: Ölü ve yaralılar var

Sputnik Türkiye

Kanada polisi, Vancouver'daki bir festivalde bir arabanın kalabalığın içine dalması sonucu ölü ve yaralılar olduğunu duyurdu. 27.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-27T09:23+0300

2025-04-27T09:23+0300

2025-04-27T09:23+0300

dünya

vancouver

kanada

araç kalabalığa daldı

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Kanada'nın Vancouver kentinde yerel saatle 20:00'de bir araç kalabalığın arasında daldı. Olay yerinde bir sokak festivali düzenlendiğini belirten polis şu açıklamayı yaptı: Vancouver Belediye Başkanı Ken Sim, Filipinler'deki en büyük kutlamalardan biri olarak kabul edilen Lapu Lapu Günü festivalinde meydana gelen “korkunç” olay karşısında şok olduğunu ve derin üzüntü duyduğunu söyledi.Kanada Başbakanı Mark Carney, “Ölen ve yaralananların yakınlarına, Filipinli Kanada toplumuna ve Vancouver'daki herkese en derin taziyelerimi sunuyorum. Hepimiz sizinle birlikte yas tutuyoruz” dedi.

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vancouver, kanada, araç kalabalığa daldı