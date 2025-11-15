https://anlatilaninotesi.com.tr/20251115/trump-nukleer-denemeler-yapacagiz-1101022336.html

Trump: Nükleer denemeler yapacağız

Trump: Nükleer denemeler yapacağız

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin nükleer denemeler yapacağını ifade ederek, Rusya ve Çin ile nükleer silahsızlanmayı görüşmek üzere bir toplantı yapmak... 15.11.2025, Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, diğer ülkelerin de benzer denemeler yapması nedeniyle ABD'nin nükleer denemeler yapacağını söyledi.Trump, Air Force One uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Nükleer denemeler yapacağız çünkü başkaları da deneme yapıyor, deneme yapan başka ülkeler var, diğer ülkelerden daha fazla nükleer silahımız var. Bunları yenileyen ve inşa eden benim ve bundan nefret ediyorum ama başka seçeneğim yoktu çünkü onlar buna sahipti." dedi.Ayrıca Trump, Rusya ve Çin ile nükleer silahsızlanmayı görüşmek üzere bir toplantı yapmak istediğini söyleyerek, şöyle konuştu:Daha önce ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer denemeleri yeniden başlatma vaadinin silahların güvenliğini doğrulamayı amaçladığını söylemişti.'Suudi Arabistan'ın çok yakında İbrahim Anlaşmaları'na katılacağını umuyorum'Ayrıca Trump, Suudi Arabistan’ın yakında İbrahim Anlaşmaları’na katılmasını umduğunu ve Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın gelecek hafta Washington’a yapacağı ziyareti önemli bulduğunu belirtti. Suudi Arabistan’ın F-35 ve başka savaş uçakları almak istediğini söyleyen Trump, normalleşme konusunun da görüşmede ele alınacağını aktardı. Veliaht Prensin 18 Kasım’da Beyaz Saray’da Trump ile bir araya gelmesi bekleniyor.Venezüella'ya olası saldırı planı konusunda yorum yapmaktan kaçındıTrump, Venezüella’ya yönelik olası bir saldırı planı hakkında yorum yapmaktan kaçınarak yalnızca ülkeye uyuşturucu girişini engelleme konusunda 'büyük ilerleme' kaydedildiğini söyledi: Trump, “Neler olacağını söyleyemem ama bazı fikirler var.” ifadelerini kullandı.

