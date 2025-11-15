Türkiye
Trump: Nükleer denemeler yapacağız
Trump: Nükleer denemeler yapacağız
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin nükleer denemeler yapacağını ifade ederek, Rusya ve Çin ile nükleer silahsızlanmayı görüşmek üzere bir toplantı yapmak... 15.11.2025
ABD Başkanı Donald Trump, diğer ülkelerin de benzer denemeler yapması nedeniyle ABD'nin nükleer denemeler yapacağını söyledi.Trump, Air Force One uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Nükleer denemeler yapacağız çünkü başkaları da deneme yapıyor, deneme yapan başka ülkeler var, diğer ülkelerden daha fazla nükleer silahımız var. Bunları yenileyen ve inşa eden benim ve bundan nefret ediyorum ama başka seçeneğim yoktu çünkü onlar buna sahipti." dedi.Ayrıca Trump, Rusya ve Çin ile nükleer silahsızlanmayı görüşmek üzere bir toplantı yapmak istediğini söyleyerek, şöyle konuştu:Daha önce ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer denemeleri yeniden başlatma vaadinin silahların güvenliğini doğrulamayı amaçladığını söylemişti.'Suudi Arabistan'ın çok yakında İbrahim Anlaşmaları'na katılacağını umuyorum'Ayrıca Trump, Suudi Arabistan’ın yakında İbrahim Anlaşmaları’na katılmasını umduğunu ve Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın gelecek hafta Washington’a yapacağı ziyareti önemli bulduğunu belirtti. Suudi Arabistan’ın F-35 ve başka savaş uçakları almak istediğini söyleyen Trump, normalleşme konusunun da görüşmede ele alınacağını aktardı. Veliaht Prensin 18 Kasım’da Beyaz Saray’da Trump ile bir araya gelmesi bekleniyor.Venezüella'ya olası saldırı planı konusunda yorum yapmaktan kaçındıTrump, Venezüella’ya yönelik olası bir saldırı planı hakkında yorum yapmaktan kaçınarak yalnızca ülkeye uyuşturucu girişini engelleme konusunda 'büyük ilerleme' kaydedildiğini söyledi: Trump, “Neler olacağını söyleyemem ama bazı fikirler var.” ifadelerini kullandı.
Trump: Nükleer denemeler yapacağız

04:23 15.11.2025 (güncellendi: 04:44 15.11.2025)
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin nükleer denemeler yapacağını ifade ederek, Rusya ve Çin ile nükleer silahsızlanmayı görüşmek üzere bir toplantı yapmak istediğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, diğer ülkelerin de benzer denemeler yapması nedeniyle ABD'nin nükleer denemeler yapacağını söyledi.
Trump, Air Force One uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Nükleer denemeler yapacağız çünkü başkaları da deneme yapıyor, deneme yapan başka ülkeler var, diğer ülkelerden daha fazla nükleer silahımız var. Bunları yenileyen ve inşa eden benim ve bundan nefret ediyorum ama başka seçeneğim yoktu çünkü onlar buna sahipti." dedi.
Ayrıca Trump, Rusya ve Çin ile nükleer silahsızlanmayı görüşmek üzere bir toplantı yapmak istediğini söyleyerek, şöyle konuştu:
Benim yapmak istediğim şey, nükleer silahsızlanma, yani nükleer silahların azaltılması için öncelikle ilk üç ülkenin katılacağı bir toplantı yapmak
Daha önce ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer denemeleri yeniden başlatma vaadinin silahların güvenliğini doğrulamayı amaçladığını söylemişti.

'Suudi Arabistan'ın çok yakında İbrahim Anlaşmaları'na katılacağını umuyorum'

Ayrıca Trump, Suudi Arabistan’ın yakında İbrahim Anlaşmaları’na katılmasını umduğunu ve Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın gelecek hafta Washington’a yapacağı ziyareti önemli bulduğunu belirtti.
Suudi Arabistan’ın F-35 ve başka savaş uçakları almak istediğini söyleyen Trump, normalleşme konusunun da görüşmede ele alınacağını aktardı. Veliaht Prensin 18 Kasım’da Beyaz Saray’da Trump ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Venezüella'ya olası saldırı planı konusunda yorum yapmaktan kaçındı

Trump, Venezüella’ya yönelik olası bir saldırı planı hakkında yorum yapmaktan kaçınarak yalnızca ülkeye uyuşturucu girişini engelleme konusunda 'büyük ilerleme' kaydedildiğini söyledi:
Trump, “Neler olacağını söyleyemem ama bazı fikirler var.” ifadelerini kullandı.
