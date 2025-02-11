https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/abdde-pistten-cikan-jet-baska-jetle-carpisti-1-kisi-hayatini-kaybetti-1093551466.html

ABD'de pistten çıkan jet, başka jetle çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti

ABD'de pistten çıkan jet, başka jetle çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

ABD'de pistten çıkan bir özel jet, bölgede bulunan başka bir jet ile çarpıştı. Meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti. 11.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-11T04:25+0300

2025-02-11T04:25+0300

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abd

arizona

abd federal havacılık idaresi (faa)

uçak

uçak kazası

özel uçak

jet

özel jet

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ABD'nin Arizona eyaletindeki Scottsdale Havalimanı'nda kontrolünü kaybederek pistten çıkan özel jet, bölgede bulunan başka bir jetle çarpıştı.Çarpışma sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti.ABD Federal Havacılık İdaresinin (FAA) açıklamasında, Arizona'da bulunan Scottsdale Havalimanı'nda 2 özel jetin çarpıştığı bildirildi.Açıklamada, kontrolünü kaybetmesinin ardından pistten çıkan özel jetin, başka bir jetle çarpıştığı kaza sonrası havalimanındaki tüm uçuşların geçici olarak durdurulduğu belirtildi.Kaza sonucu 1 yolcu yaşamını yitirirken, diğer yolcuların durumlarına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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abd, arizona, abd federal havacılık idaresi (faa), uçak, uçak kazası, özel uçak, jet, özel jet