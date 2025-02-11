https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/abdde-pistten-cikan-jet-baska-jetle-carpisti-1-kisi-hayatini-kaybetti-1093551466.html
ABD'de pistten çıkan jet, başka jetle çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti
ABD'de pistten çıkan jet, başka jetle çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
ABD'de pistten çıkan bir özel jet, bölgede bulunan başka bir jet ile çarpıştı. Meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti. 11.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-11T04:25+0300
2025-02-11T04:25+0300
2025-02-11T04:25+0300
dünya
abd
arizona
abd federal havacılık idaresi (faa)
uçak
uçak kazası
özel uçak
jet
özel jet
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ABD'nin Arizona eyaletindeki Scottsdale Havalimanı'nda kontrolünü kaybederek pistten çıkan özel jet, bölgede bulunan başka bir jetle çarpıştı.Çarpışma sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti.ABD Federal Havacılık İdaresinin (FAA) açıklamasında, Arizona'da bulunan Scottsdale Havalimanı'nda 2 özel jetin çarpıştığı bildirildi.Açıklamada, kontrolünü kaybetmesinin ardından pistten çıkan özel jetin, başka bir jetle çarpıştığı kaza sonrası havalimanındaki tüm uçuşların geçici olarak durdurulduğu belirtildi.Kaza sonucu 1 yolcu yaşamını yitirirken, diğer yolcuların durumlarına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/abdde-kaybolan-ucak-bulundu-kurtulan-olmadigi-duyuruldu-1093485809.html
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abd, arizona, abd federal havacılık idaresi (faa), uçak, uçak kazası, özel uçak, jet, özel jet
abd, arizona, abd federal havacılık idaresi (faa), uçak, uçak kazası, özel uçak, jet, özel jet
ABD'de pistten çıkan jet, başka jetle çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti
ABD'de pistten çıkan bir özel jet, bölgede bulunan başka bir jet ile çarpıştı. Meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.
ABD'nin Arizona eyaletindeki Scottsdale Havalimanı'nda kontrolünü kaybederek pistten çıkan özel jet, bölgede bulunan başka bir jetle çarpıştı.
Çarpışma sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti.
ABD Federal Havacılık İdaresinin (FAA) açıklamasında, Arizona'da bulunan Scottsdale Havalimanı'nda 2 özel jetin çarpıştığı bildirildi.
Açıklamada, kontrolünü kaybetmesinin ardından pistten çıkan özel jetin, başka bir jetle çarpıştığı kaza sonrası havalimanındaki tüm uçuşların geçici olarak durdurulduğu belirtildi.
Kaza sonucu 1 yolcu yaşamını yitirirken, diğer yolcuların durumlarına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.