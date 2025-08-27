https://anlatilaninotesi.com.tr/20250827/gronland-icin-gizli-planlar-ortaya-cikti-danimarka-abd-diplomatini-sorguya-cagirdi-1098865821.html
Grönland için gizli planlar ortaya çıktı: Danimarka, ABD'nin en üst düzey diplomatını sorguya çağırdı
Grönland için gizli planlar ortaya çıktı: Danimarka, ABD'nin en üst düzey diplomatını sorguya çağırdı
Sputnik Türkiye
Danimarka hükümeti, Grönland’da gizli etki operasyonları yürütüldüğü iddiaları üzerine ABD’nin en üst düzey diplomatını dışişlerine çağırdı. Danimarka'lı... 27.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-27T12:57+0300
2025-08-27T12:57+0300
2025-08-27T12:59+0300
dünya
abd
lars lokke rasmussen
mark stroh
donald trump
grönland
kopenhag
nato
ab
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1b/1098865599_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1d739602de54b5234b5017ef1e904abc.jpg
Danimarka’nın kamu yayıncısı DR, bazı Amerikalıların Grönland’da gizli faaliyetlerde bulunduğunu öne sürdü. İddialara göre amaç, Grönland toplumuna sızarak adanın Danimarka’dan koparılıp ABD’ye bağlanmasını teşvik etmekti. Danimarka istihbaratı ise Grönland’ın farklı türlerde etki operasyonlarının hedefi olduğunu belirterek uyarıda bulundu.Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, iddialara ilişkin net konuştu: “Krallığın içişlerine herhangi bir müdahale girişimi elbette kabul edilemez”. Bu nedenle ABD maslahatgüzarı Mark Stroh derhal dışişlerine çağrıldı.Trump ve Washington’un Grönland'ı 'satın almaya çalışması'ABD Başkanı Donald Trump, geçmişte birçok kez Grönland’ı ilhak etmek istediğini dile getirmişti. Başkan Yardımcısı JD Vance ise Kopenhag’ı adaya yatırım yapmamakla suçlamıştı. Geçtiğimiz aylarda Grönland’ı ziyaret eden Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, “Başka bir ülkeyi ilhak edemezsiniz” diyerek ABD'yi uyarmıştı.NATO ve AB üyesi olan Danimarka, ABD’yi uzun süredir en yakın müttefiklerinden biri olarak görüyordu. Ancak Trump’ın Grönland üzerindeki ısrarı Kopenhag’da rahatsızlık yarattı. İstihbarat servisi PET, bu tür kampanyaların 'Danimarka ile Grönland arasındaki bağı zayıflatmayı' hedeflediğini ve dezenformasyonla körüklenebileceğini açıkladı.ABD büyükelçiliğinden henüz bir açıklama gelmedi. Ancak ABD basını, Amerikan vatandaşlarının Grönland’da ayrılık yanlısı kişilerle temas kurmaya çalıştığını yazdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250324/danimarka-abd-heyetinin-gronland-ziyaretine-sert-tepki-gosterdi-1094824566.html
grönland
kopenhag
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1b/1098865599_101:0:2832:2048_1920x0_80_0_0_b24cca996f395ec4fe5ede4e91399cee.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, lars lokke rasmussen, mark stroh, donald trump, grönland, kopenhag, nato, ab
abd, lars lokke rasmussen, mark stroh, donald trump, grönland, kopenhag, nato, ab
Grönland için gizli planlar ortaya çıktı: Danimarka, ABD'nin en üst düzey diplomatını sorguya çağırdı
12:57 27.08.2025 (güncellendi: 12:59 27.08.2025)
Danimarka hükümeti, Grönland’da gizli etki operasyonları yürütüldüğü iddiaları üzerine ABD’nin en üst düzey diplomatını dışişlerine çağırdı. Danimarka'lı yetkililerden 'Krallığın içişlerine müdahale kabul edilemez' açıklaması geldi.
Danimarka’nın kamu yayıncısı DR, bazı Amerikalıların Grönland’da gizli faaliyetlerde bulunduğunu öne sürdü. İddialara göre amaç, Grönland toplumuna sızarak adanın Danimarka’dan koparılıp ABD’ye bağlanmasını teşvik etmekti. Danimarka istihbaratı ise Grönland’ın farklı türlerde etki operasyonlarının hedefi olduğunu belirterek uyarıda bulundu.
Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, iddialara ilişkin net konuştu: “Krallığın içişlerine herhangi bir müdahale girişimi elbette kabul edilemez”. Bu nedenle ABD maslahatgüzarı Mark Stroh derhal dışişlerine çağrıldı.
Trump ve Washington’un Grönland'ı 'satın almaya çalışması'
ABD Başkanı Donald Trump, geçmişte birçok kez Grönland’ı ilhak etmek istediğini dile getirmişti. Başkan Yardımcısı JD Vance ise Kopenhag’ı adaya yatırım yapmamakla suçlamıştı. Geçtiğimiz aylarda Grönland’ı ziyaret eden Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, “Başka bir ülkeyi ilhak edemezsiniz” diyerek ABD'yi uyarmıştı.
NATO ve AB üyesi olan Danimarka, ABD’yi uzun süredir en yakın müttefiklerinden biri olarak görüyordu. Ancak Trump’ın Grönland üzerindeki ısrarı Kopenhag’da rahatsızlık yarattı. İstihbarat servisi PET, bu tür kampanyaların 'Danimarka ile Grönland arasındaki bağı zayıflatmayı' hedeflediğini ve dezenformasyonla körüklenebileceğini açıkladı.
ABD büyükelçiliğinden henüz bir açıklama gelmedi. Ancak ABD basını, Amerikan vatandaşlarının Grönland’da ayrılık yanlısı kişilerle temas kurmaya çalıştığını yazdı.