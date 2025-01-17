https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/eski-pakistan-basbakani-imran-han-14-yil-hapis-cezasi-aldi-1092781794.html

Eski Pakistan Başbakanı İmran Han, 14 yıl hapis cezası aldı

Eski Pakistan Başbakanı İmran Han, 14 yıl hapis cezası aldı

Sputnik Türkiye

Pakistan mahkemesi, bugün eski Başbakan İmran Han'ı bir arazi yolsuzluğu davasında 14 yıl hapse mahkum etti. Han, 2023 Ağustos ayından itibaren Rawalpindi... 17.01.2025, Sputnik Türkiye

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Eski Pakistan Başbakanı ve 72 yaşındaki eski kriket yıldızı İmran Han, 2018'den 2022'ye kadar başbakanlığı sırasında kendisine ve eşine 'yasadışı iyilikler' karşılığında arazi hediye edildiği iddialarıyla suçlanmıştı. 5 Ağustos 2023'ten bu yana Rawalpindi kentindeki bir cezaevinde tutuklu olan İmran Han'a bu davadan 14 yıl hapis cezası verildi. Eski Başbakan Han hakkında devlet sırlarını ifşa etmek, yasa dışı evlilik yapmak ve görevini kötüye kullanarak yolsuzluk yapmak gibi suçlamalarla daha önce dava açılmıştı. Han'ın serbest bırakılması için Kasım ayında ülkenin dört bir yanından binlerce kişi, başkent İslamabad'da toplanmış ve ardından polisin sert müdahalesi sonrası İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi Partisi'nden (PTI) yapılan açıklamada, protestoların sonlandırıldığı duyurulmuştu.Protestolarda 5 kişi hayatını kaybetti. Şehir içi ulaşım ve internet hizmetleri durma noktasına geldi. Gösteriler devam ederken eğitime ara verildi. Güvenlik güçlerinin sert müdahalesinin yanı sıra Geo News'e göre 500'den fazla gösterici gözaltına alındı.

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imran han, asya & pasifik, pakistan, rawalpindi, islamabad, pti, hapis cezası