https://anlatilaninotesi.com.tr/20250419/abdde-eski-baskan-kennedynin-kardesi-robert-f-kennedy-suikastina-iliskin-belgeler-yayimlandi-1095514112.html
ABD'de eski Başkan Kennedy'nin kardeşi Robert F. Kennedy suikastına ilişkin belgeler yayımlandı
ABD'de eski Başkan Kennedy'nin kardeşi Robert F. Kennedy suikastına ilişkin belgeler yayımlandı
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle, 1968’de suikasta kurban giden eski Başkan Kennedy'nin kardeşi Robert F. Kennedy hakkında yürütülen federal soruşturmaya... 19.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-19T13:11+0300
2025-04-19T13:11+0300
2025-04-19T13:11+0300
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ABD'de 1968 yılında suikasta uğrayan eski Adalet Bakanı ve başkan adayı Robert F. Kennedy’ye (RFK) ilişkin bugüne dek gizli tutulan yaklaşık 10 bin sayfalık belge kamuoyuna açıldı. Belgeler, ABD Başkanı Donald Trump’ın 23 Ocak’ta imzaladığı kararname kapsamında, Ulusal Arşiv ve Kayıtlar İdaresi'nin (NARA) internet sitesinde yayımlandı.Kararname sadece RFK suikastını değil, kardeşi John F. Kennedy ve Martin Luther King suikastlarıyla ilgili tüm belgelerin de kademeli olarak kamuya açıklanmasını öngörüyor. Açıklanan 229 belgede yer alan bilgiler, soruşturmanın nasıl yürütüldüğüne ve hangi istihbarat kanallarının olaya dahil olduğuna dair yeni detaylar sunuyor.ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, belgelerin yayımlanmasına ilişkin yaptığı açıklamada, “Robert F. Kennedy'nin öldürülmesinden yaklaşık 60 yıl sonra, ilk kez Amerikan halkı federal hükümetin yürüttüğü soruşturmayı doğrudan inceleme fırsatına sahip oldu. Bu, şeffaflık adına önemli bir adım” dedi.RFK, 5 Haziran 1968’de California’da bir otelde düzenlenen seçim kampanyası sırasında uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanmış, ertesi gün hayatını kaybetmişti. Suikastın faili olarak Filistin kökenli Sirhan Sirhan gözaltına alınmış ve ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. Belgeler arasında Sirhan tarafından yazıldığı düşünülen el yazısı notların fotoğrafları da yer aldı.Boş bir zarfın üzerine yazılmış notta, “RFK, tıpkı kardeşi gibi ortadan kaldırılmalı” ifadeleri yer alıyordu. Bu ifade, Kennedy’nin 1963’te suikasta kurban giden ağabeyi Başkan John F. Kennedy’ye atıfta bulunuyor.Uzmanlara göre açıklanan belgelerin bazı önemli detayları aydınlatması mümkün olsa da, “çığır açacak” bir bilgi içerip içermediği şimdilik belirsiz.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/kennedy-ile-ilgili-belgelerin-yayinlanmasiyla-bilgileri-ifsa-olan-amerikalilar-hesaplarini-1094751940.html
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abd, donald trump, john f. kennedy, robert f. kennedy
abd, donald trump, john f. kennedy, robert f. kennedy
ABD'de eski Başkan Kennedy'nin kardeşi Robert F. Kennedy suikastına ilişkin belgeler yayımlandı
ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle, 1968’de suikasta kurban giden eski Başkan Kennedy'nin kardeşi Robert F. Kennedy hakkında yürütülen federal soruşturmaya dair yaklaşık 10 bin sayfalık belge ilk kez kamuoyuyla paylaşıldı.
ABD'de 1968 yılında suikasta uğrayan eski Adalet Bakanı ve başkan adayı Robert F. Kennedy’ye (RFK) ilişkin bugüne dek gizli tutulan yaklaşık 10 bin sayfalık belge kamuoyuna açıldı. Belgeler, ABD Başkanı Donald Trump’ın 23 Ocak’ta imzaladığı kararname kapsamında, Ulusal Arşiv ve Kayıtlar İdaresi'nin (NARA) internet sitesinde yayımlandı.
Kararname sadece RFK suikastını değil, kardeşi John F. Kennedy ve Martin Luther King suikastlarıyla ilgili tüm belgelerin de kademeli olarak kamuya açıklanmasını öngörüyor. Açıklanan 229 belgede yer alan bilgiler, soruşturmanın nasıl yürütüldüğüne ve hangi istihbarat kanallarının olaya dahil olduğuna dair yeni detaylar sunuyor.
ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, belgelerin yayımlanmasına ilişkin yaptığı açıklamada, “Robert F. Kennedy'nin öldürülmesinden yaklaşık 60 yıl sonra, ilk kez Amerikan halkı federal hükümetin yürüttüğü soruşturmayı doğrudan inceleme fırsatına sahip oldu. Bu, şeffaflık adına önemli bir adım” dedi.
RFK, 5 Haziran 1968’de California’da bir otelde düzenlenen seçim kampanyası sırasında uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanmış, ertesi gün hayatını kaybetmişti. Suikastın faili olarak Filistin kökenli Sirhan Sirhan gözaltına alınmış ve ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. Belgeler arasında Sirhan tarafından yazıldığı düşünülen el yazısı notların fotoğrafları da yer aldı.
Boş bir zarfın üzerine yazılmış notta, “RFK, tıpkı kardeşi gibi ortadan kaldırılmalı” ifadeleri yer alıyordu. Bu ifade, Kennedy’nin 1963’te suikasta kurban giden ağabeyi Başkan John F. Kennedy’ye atıfta bulunuyor.
Uzmanlara göre açıklanan belgelerin bazı önemli detayları aydınlatması mümkün olsa da, “çığır açacak” bir bilgi içerip içermediği şimdilik belirsiz.